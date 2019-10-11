11 октября 2019, 12:09
Chevrolet Niva подорожала в трех комплектациях
- 55
- 0
Некоторые комплектации внедорожника Chevrolet Niva стали дороже на 7 000 – 9 000 рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили.
Ранее мы писали
Компания GM-АвтоВАЗ приступила к производству внедорожников Chevrolet Niva в новой начальной комплектации ...Читать далее
Без изменения осталась цена новой базовой комплектации SL (Super Light), заказы на которую дилеры начали принимать две недели назад. Такой внедорожник имеет только необходимый минимум оборудования. По сравнению со следующим уровнем L (Light) он лишился чехла запасного колеса, электропривода боковых зеркал и электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, USB розетки и аудиоподготовки, иммобилайзера и системы автоматического включения ближнего света. Разница в цене между версиями SL и L составляет 20 000 рублей.
Нынешнее подорожание стало первым для Chevrolet Niva в 2019 году. Однако «заморозка» цен не смогла увеличить продажи модели. С января по сентябрь нынешнего года дилеры реализовали 16 270 автомобилей или на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
11.02.2014, 23:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
11.02.2014, 23:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве