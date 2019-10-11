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11 октября 2019, 12:09

Chevrolet Niva подорожала в трех комплектациях

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Некоторые комплектации внедорожника Chevrolet Niva стали дороже на 7 000 – 9 000 рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе традиционного мониторинга цен на новые автомобили.
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Компания GM-АвтоВАЗ приступила к производству внедорожников Chevrolet Niva в новой начальной комплектации ...
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Внедорожники Chevrolet Niva стали дороже в трех комплектациях. Цены увеличились на 7 – 9 тысяч рублей или в среднем на 1 – 1,1%. Так, Niva в комплектации L теперь стоит 687 000 рублей. За внедорожник в комплектации LE Camouflage придется заплатить минимум 782 000 рублей. Самую дорогую комплектацию LEМ Camouflage оценили в 829 000 рублей. При этом предыдущая комплектация GLC стоит по-прежнему минимум 799 000 рублей.

Без изменения осталась цена новой базовой комплектации SL (Super Light), заказы на которую дилеры начали принимать две недели назад. Такой внедорожник имеет только необходимый минимум оборудования. По сравнению со следующим уровнем L (Light) он лишился чехла запасного колеса, электропривода боковых зеркал и электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, USB розетки и аудиоподготовки, иммобилайзера и системы автоматического включения ближнего света. Разница в цене между версиями SL и L составляет 20 000 рублей.

Нынешнее подорожание стало первым для Chevrolet Niva в 2019 году. Однако «заморозка» цен не смогла увеличить продажи модели. С января по сентябрь нынешнего года дилеры реализовали 16 270 автомобилей или на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Комментарии
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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
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Chevrolet Niva подорожала в трех комплектациях
{{material_127667}}Внедорожники Chevrolet Niva стали дороже в трех комплектациях. Цены увеличились на 7 – 9 тысяч рублей или в среднем на 1 – 1,1%. Так, Niva в комплектации L теперь стоит 687 000 рублей. За внедорожник в комплектации LE Camouflage придется заплатить минимум 782 000 рублей. Самую дорогую комплектацию LEМ Camouflage оценили в 829 000 рублей. При этом предыдущая комплектация GLC стоит по-прежнему минимум 799 000 рублей.Без изменения осталась цена новой базовой комплектации SL (Super Light), заказы на которую дилеры начали принимать две недели назад. Такой внедорожник имеет только необходимый минимум оборудования. По сравнению со следующим уровнем L (Light) он лишился чехла запасного колеса, электропривода боковых зеркал и электростеклоподъемников передних дверей, центрального замка, USB розетки и аудиоподготовки, иммобилайзера и системы автоматического включения ближнего света. Разница в цене между версиями SL и L составляет 20 000 рублей.Нынешнее подорожание стало первым для Chevrolet Niva в 2019 году. Однако «заморозка» цен не смогла увеличить продажи модели. С января по сентябрь нынешнего года дилеры реализовали 16 270 автомобилей или на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
2019-10-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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