16 января 2020, 09:22
Chevrolet Niva подорожала в январе
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С начала года изменилась стоимость внедорожника Chevrolet Niva. Выросли цены восьми из десяти его комплектаций. Некоторые подорожали на символические 3 000 рублей, другие – более существенно.
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В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Сегодня ...Читать далее
Базовая Chevrolet Niva в начальной комплектации SL стала дороже на 30 000 рублей и теперь стоит от 670 000 рублей. Большинство остальных комплектаций (L, LC, LE, LE Camouflage, LEM и LEM Camouflage) прибавили по 14 000 – 15 000 рублей. Исключение составляет версия GLC, которая подорожала сразу на 35 000 рублей. Теперь Niva с таким уровнем оснащения стоит не менее 734 000 рублей. Отметим, что на все без исключения автомобили 2019 года выпуска сейчас предлагается скидка 50 000 рублей от стандартной цены.
В прошлом году General Motors продала свою долю в СП «GM-АвтоВАЗ» российскому партнеру. Представители АвтоВАЗа уже заявили, что в 2020 году Niva перейдет под бренд Lada и пополнит его вседорожную линейку. Сейчас маркетологи прорабатывают нюансы ценового позиционирования на рынке Niva и Lada 4x4.
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
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