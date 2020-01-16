Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
16 января 2020, 09:22

Chevrolet Niva подорожала в январе

  • 136
  • 0
С начала года изменилась стоимость внедорожника Chevrolet Niva. Выросли цены восьми из десяти его комплектаций. Некоторые подорожали на символические 3 000 рублей, другие – более существенно.
Ранее мы писали
В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Сегодня ...
Читать далее
Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен выяснили, что традиционное подорожание в начале года затронуло и внедорожник Chevrolet Niva. При этом цены двух топовых комплектаций LEM+ и LEM+ Camouflage пока остались на прежнем уровне. Версия LEM+ все так же стоит минимум 844 000 рублей, а версия LEM+ Camouflage – не менее 854 000 рублей.

Базовая Chevrolet Niva в начальной комплектации SL стала дороже на 30 000 рублей и теперь стоит от 670 000 рублей. Большинство остальных комплектаций (L, LC, LE, LE Camouflage, LEM и LEM Camouflage) прибавили по 14 000 – 15 000 рублей. Исключение составляет версия GLC, которая подорожала сразу на 35 000 рублей. Теперь Niva с таким уровнем оснащения стоит не менее 734 000 рублей. Отметим, что на все без исключения автомобили 2019 года выпуска сейчас предлагается скидка 50 000 рублей от стандартной цены.

В прошлом году General Motors продала свою долю в СП «GM-АвтоВАЗ» российскому партнеру. Представители АвтоВАЗа уже заявили, что в 2020 году Niva перейдет под бренд Lada и пополнит его вседорожную линейку. Сейчас маркетологи прорабатывают нюансы ценового позиционирования на рынке Niva и Lada 4x4.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шевроле
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
Насколько дорого техобслуживание среднеразмерных кроссоверов?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Chevrolet Niva
Объявления о продаже Chevrolet Niva
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Chevrolet Niva подорожала в январе
{{material_128611}}Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен выяснили, что традиционное подорожание в начале года затронуло и внедорожник Chevrolet Niva. При этом цены двух топовых комплектаций LEM+ и LEM+ Camouflage пока остались на прежнем уровне. Версия LEM+ все так же стоит минимум 844 000 рублей, а версия LEM+ Camouflage – не менее 854 000 рублей.Базовая Chevrolet Niva в начальной комплектации SL стала дороже на 30 000 рублей и теперь стоит от 670 000 рублей. Большинство остальных комплектаций (L, LC, LE, LE Camouflage, LEM и LEM Camouflage) прибавили по 14 000 – 15 000 рублей. Исключение составляет версия GLC, которая подорожала сразу на 35 000 рублей. Теперь Niva с таким уровнем оснащения стоит не менее 734 000 рублей. Отметим, что на все без исключения автомобили 2019 года выпуска сейчас предлагается скидка 50 000 рублей от стандартной цены.В прошлом году General Motors продала свою долю в СП «GM-АвтоВАЗ» российскому партнеру. Представители АвтоВАЗа уже заявили, что в 2020 году Niva перейдет под бренд Lada и пополнит его вседорожную линейку. Сейчас маркетологи прорабатывают нюансы ценового позиционирования на рынке Niva и Lada 4x4.
2020-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Воронеж Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.