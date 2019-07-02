2 июля 2019, 14:08
Chevrolet Niva получил обновления
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Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Автомобили с такой модернизацией уже появились у дилеров.
Chevrolet Niva
Выпускается с 2002 г.
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Отзывов: 9
В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.
Ранее внедорожник впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном. «Парящий» тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Как сообщает автопроизводитель, обновленная архитектура соответствует техническому регламенту и не мешает обзорности. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей.
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