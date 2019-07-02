2 июля 2019, 14:08

Chevrolet Niva получил обновления

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Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» провел испытания и обновил программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Автомобили с такой модернизацией уже появились у дилеров.

Chevrolet Niva
Выпускается с 2002 г.
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Отзывов: 9
Изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, разгон и обеспечит дополнительный комфорт при езде на внедорожнике в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5.

В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Ранее внедорожник впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном. «Парящий» тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Как сообщает автопроизводитель, обновленная архитектура соответствует техническому регламенту и не мешает обзорности. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей.


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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
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Chevrolet Niva получил обновления
{{model_205}}Изменение обеспечит владельцам автомобиля улучшенную динамику, разгон и обеспечит дополнительный комфорт при езде на внедорожнике в городе и на трассах при сохранении оптимального расхода топлива. Вместе с тем обновление не влияет на ресурс двигателя и соответствие нормам токсичности Евро-5. В ходе тестирования удалось подтвердить улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.Ранее внедорожник впервые получил медиасистему с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном. «Парящий» тачскрин медиасистемы встроили в переднюю панель. Как сообщает автопроизводитель, обновленная архитектура соответствует техническому регламенту и не мешает обзорности. Дополнительно на самом блоке медиасистемы есть «горячие» кнопки и две «шайбы» регулировки. К системе подключена штатная камера заднего вида, цветное изображение с которой выводится на дисплей.
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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