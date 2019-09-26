26 сентября 2019, 17:28
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
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Компания GM-АвтоВАЗ приступила к производству внедорожников Chevrolet Niva в новой начальной комплектации. Теперь стать владельцем «Шеви Нивы» можно, располагая суммой в 523 800 рублей. Дилеры начнут принимать заказы с 1 октября 2019 года.
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Новая версия Chevrolet Niva SL будет доступна в единственном цвете «Айсберг» (белый металлик) с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. Самую простую комплектацию «Шеви Нивы» адресуют тем, кто ищет настоящий внедорожник с достойным уровнем комфорта, но не хочет переплачивать за лишние опции.
По итогам продаж за 8 месяцев 2019 года Chevrolet Niva входит в ТОП-25 самых востребованных моделей российского рынка. С января по август дилеры реализовали 13 770 экземпляров, однако это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе продажи упали еще существеннее - сразу на 30% до 1 607 экземпляров.
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Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
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