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10 декабря 2019, 12:59

Chevrolet Niva получит укороченную на полметра версию

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Для Chevrolet Niva готовят новую модификацию. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на четырехместный внедорожник с укороченной на 50 сантиметров колесной базой.
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АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат ...
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В опубликованном ОТТС не содержится никаких специальных отметок о будущей модели. По всей видимости, это будет стандартный вариант, а не какая-то особая серия или люксовая модификация. Возможно, речь идет о трехдверной версии. По сравнению с нынешней пятидверной Chevrolet Niva, габаритная длина нового внедорожника уменьшена с 4 240 мм до 3 740 мм, а колесная база – до 2 200 мм. В салоне будет 4 посадочных места.

В моторной гамме изменений не произойдет. Новая Chevrolet Niva получит прежний 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы, 5-ступенчатую механическую коробку передач, полный привод и двухступенчатую «раздатку». Штатно внедорожник будет оснащаться 16-дюймовыми колесами, блоком ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемниками передних дверей, кондиционером и электроприводом боковых зеркал. Сроки выхода на рынок загадочной Chevrolet Niva пока не сообщаются.

Вчера стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат все 100% акций предприятия. В перспективе компанию «GM-АвтоВАЗ» переименуют, а на автомобилях Niva появятся шильдики Lada.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
Chevrolet Niva примерила экран медиасистемы
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
Нмв
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Chevrolet Niva получит укороченную на полметра версию
{{material_128341}}В опубликованном ОТТС не содержится никаких специальных отметок о будущей модели. По всей видимости, это будет стандартный вариант, а не какая-то особая серия или люксовая модификация. Возможно, речь идет о трехдверной версии. По сравнению с нынешней пятидверной Chevrolet Niva, габаритная длина нового внедорожника уменьшена с 4 240 мм до 3 740 мм, а колесная база – до 2 200 мм. В салоне будет 4 посадочных места.В моторной гамме изменений не произойдет. Новая Chevrolet Niva получит прежний 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы, 5-ступенчатую механическую коробку передач, полный привод и двухступенчатую «раздатку». Штатно внедорожник будет оснащаться 16-дюймовыми колесами, блоком ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемниками передних дверей, кондиционером и электроприводом боковых зеркал. Сроки выхода на рынок загадочной Chevrolet Niva пока не сообщаются.Вчера стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат все 100% акций предприятия. В перспективе компанию «GM-АвтоВАЗ» переименуют, а на автомобилях Niva появятся шильдики Lada.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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