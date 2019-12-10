10 декабря 2019, 12:59
Chevrolet Niva получит укороченную на полметра версию
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Для Chevrolet Niva готовят новую модификацию. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на четырехместный внедорожник с укороченной на 50 сантиметров колесной базой.
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АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат ...Читать далее
В моторной гамме изменений не произойдет. Новая Chevrolet Niva получит прежний 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы, 5-ступенчатую механическую коробку передач, полный привод и двухступенчатую «раздатку». Штатно внедорожник будет оснащаться 16-дюймовыми колесами, блоком ЭРА-ГЛОНАСС, электростеклоподъемниками передних дверей, кондиционером и электроприводом боковых зеркал. Сроки выхода на рынок загадочной Chevrolet Niva пока не сообщаются.
Вчера стало известно, что АвтоВАЗ выкупил долю концерна General Motors в СП «GM-АвтоВАЗ». Теперь российскому автогиганту принадлежат все 100% акций предприятия. В перспективе компанию «GM-АвтоВАЗ» переименуют, а на автомобилях Niva появятся шильдики Lada.
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22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
Пипееец, Часы от калины поставили. Вот обновление то. Все а стиле вазепа
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