25 июля 2017, 15:40

Chevrolet откажется от Volt в пользу гибридного вседорожника

Руководство концерна General Motors приняло решение избавиться от гибридного Volt и выпустить вместо него кроссовер с экологичной силовой установкой. Ожидается, что новый автомобиль дебютирует в 2022 году.
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Вседорожник будет приводиться в движение бензин-электрической «начинкой». Подробности о ней пока не сообщаются. Известно лишь, что в новинке могут использовать концептуальные наработки от прототипа Chevrolet Volt MPV5, который был показан еще в 2010 году.

Помимо этого, концерн General Motors может отказаться от выпуска Cadillac CT6 и XTS, Chevrolet Impala и Sonic, а также Buick LaCrosse. Эти автомобили не пользуются должным спросом, поэтому производство их убыточно для американской компании.

Зато в Chevrolet наладят выпуск новой версии электрокара Bolt. Под капотом его расположится 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км.

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Chevrolet откажется от Volt в пользу гибридного вседорожника
{{model_3069}}Вседорожник будет приводиться в движение бензин-электрической «начинкой». Подробности о ней пока не сообщаются. Известно лишь, что в новинке могут использовать концептуальные наработки от прототипа Chevrolet Volt MPV5, который был показан еще в 2010 году.Помимо этого, концерн General Motors может отказаться от выпуска Cadillac CT6 и XTS, Chevrolet Impala и Sonic, а также Buick LaCrosse. Эти автомобили не пользуются должным спросом, поэтому производство их убыточно для американской компании.Зато в Chevrolet наладят выпуск новой версии электрокара Bolt. Под капотом его расположится 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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