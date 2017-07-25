25 июля 2017, 15:40
Chevrolet откажется от Volt в пользу гибридного вседорожника
Руководство концерна General Motors приняло решение избавиться от гибридного Volt и выпустить вместо него кроссовер с экологичной силовой установкой. Ожидается, что новый автомобиль дебютирует в 2022 году.
Помимо этого, концерн General Motors может отказаться от выпуска Cadillac CT6 и XTS, Chevrolet Impala и Sonic, а также Buick LaCrosse. Эти автомобили не пользуются должным спросом, поэтому производство их убыточно для американской компании.
Зато в Chevrolet наладят выпуск новой версии электрокара Bolt. Под капотом его расположится 200-сильный электрический мотор, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 50 кВт/ч. Согласно официальным подсчетам, дальность хода на одном заряде составит не менее 383 км.
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