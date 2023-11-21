Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил

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Инцидент произошел в минувшие выходные во Флориде, США. Ранним утром два водителя решили устроить гонки, но один из них не справился с управлением. Как рассказали очевидцы, Ford Mustang подрезал Chevrolet Corvette, после чего тот задел другую машину, вылетел с дороги, а затем врезался в дерево и столб. От удара спорткар разорвало на куски. Место аварии выглядит как последствия взрыва. В груде разметанных по газону осколков можно распознать часть двигателя, пару красных кожаных сидений, черные легкосплавные диски и вентилируемый капот Corvette.

Трудно представить, но водителю Chevrolet Corvette каким-то чудом удалось выжить в этой страшной аварии. По словам свидетелей, мужчину выбросило из машины на высоту порядка 5 метров, как если бы он катапультировался. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас полицейские разыскивают водителя Ford Mustang, которого считают виновником происшествия.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р ) , Ford Mustang

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