Chevrolet погиб, водитель каким-то чудом выжил
Фото: Marion County Fire Rescue
Фото: Marion County Fire Rescue
Фото: Marion County Fire Rescue
Фото: Marion County Fire Rescue
Трудно представить, но водителю Chevrolet Corvette каким-то чудом удалось выжить в этой страшной аварии. По словам свидетелей, мужчину выбросило из машины на высоту порядка 5 метров, как если бы он катапультировался. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас полицейские разыскивают водителя Ford Mustang, которого считают виновником происшествия.
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-
21.09.2023, 07:29
Chevrolet C8 Corvette доказал свою безопасность после встречи с тяжелым пикапом
Тяжелый внедорожник Chevrolet Silverado способен превратить в лепешку любой легковой автомобиль, но новенький суперкар Chevrolet C8 Corvette оказался ему не по зубам. Водитель и пассажир спорткара отделались парой царапин.Читать далее
-
25.05.2023, 11:27
В Петербурге выловили Ford Mustang с уткой на крыше
Водный патруль петербургского комитета по транспорту остановил в Малой Невке необычный водоплавающий Ford Mustang, на крыше которого красовалась огромная желтая уточка.Читать далее
-
16.05.2023, 12:34
Пьяная поездка на каршеринге за 68 рублей обернулась ущербом на сотни тысяч
Нетрезвый уроженец Чувашии решил арендовать в Петербурге каршеринговый автомобиль. Лихая поездка на кроссовере Geely длилась недолго, через несколько минут он протаранил американский маслкар.Читать далее
-
07.03.2023, 12:52
Водитель Honda Pilot перепутал припаркованный спорткар с бордюром (видео)
Ярко-красный Chevrolet Corvette оказался недостаточно заметным на дороге для пожилого водителя Honda Pilot. В считанные секунды огромный двухтонный кроссовер подмял под себя спорткар, а водитель был уверен, что просто наехал на бордюр. Владелец Corvette сидел в машине и ничего не смог сделать.Читать далее
-
05.03.2023, 09:56
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