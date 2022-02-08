Chevrolet показал обновленный Blazer: яркий дизайн и новые технологии
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
В базовое оснащение теперь входит большой 10-дюймовый экран медиасистемы и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, в списке оборудования появилась точка доступа Wi-Fi 4G LTE. В «младших» комплектациях появится адаптивный круиз-контроль, а также пакет Safety Assist с системой автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система удержания в полосе движения и система контроля рядности, а также автоматический дальний свет.
В моторной гамме изменений не произошло. Клиенты могут выбирать между 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 231 л.с и 3,6-литровым V6 мощностью 312 л.с. Коробка передач – 9-диапазонный «автомат». Продажи в США стартуют летом 2022 года. Цены пока неизвестны.
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