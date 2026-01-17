Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 07:09

Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности

Почему узбеки выбирают только одну марку — неожиданные детали

Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности

В Узбекистане в 2025 году продажи автомобилей побили рекорд. Chevrolet занял почти весь рынок. Остальные бренды не смогли конкурировать. Какие модели оказались самыми желанными - удивит даже знатоков.

В 2025 году автомобильный рынок Узбекистана буквально взорвался: жители страны приобрели более 427 тысяч новых машин. Это не просто цифра - это рекорд, который показывает, что резко растет спрос на личные перевозки в странах. Но куда интереснее не сам объём, а то, как распределились предпочтения покупателей.

Абсолютным лидером, без каких-либо шансов для конкуренции, стала компания UzAuto Motors. Она реализовала 209 163 автомобиля, что составляет почти половину всех продаж в стране. На втором месте - Хорезм Авто, дочернее предприятие UzAuto, с результатом 146 216 машин. Если сложить их показатели, то получится, что на долю группы придется ошеломляющие 83,2% рынка. Третью позицию заняла АДМ Джизак, продавшая 46 117 автомобилей. Остальные игроки выглядят на этом фоне почти незаметно.

Но настоящая сенсация - это доминирование Chevrolet. Среди иностранных брендов марка оказалась вне конкуренции: 355 379 проданных машин. Для сравнения, ближайший преследователь, KIA, реализовал всего 25 782 автомобиля, а BYD — 23 888. Chery и Haval замыкают пятерку, но их показатели даже не показываются к лидерству. Остальные производители, включая Hyundai и Isuzu D-Max, не смогли занять даже 1% рынка.

Что же так привлекает узбекских автолюбителей в Chevrolet? Ответ прост: доступность, надежность и адаптация к местным условиям. Особые популярные модели Cobalt, Damas и Tracker. Кобальт разошелся тиражом 128 541 экземпляр, Дамас - 108 846, А Трекер - 45 429. Эти машины стали настоящими народными любимыми, их можно встретить буквально на каждом перекрестке.

В десятку самых востребованных моделей также вошли Chevrolet Labo (37 370), Onix (33 016), KIA Sonet (19 632), а также сразу три модели BYD: Song Plus DM-i Champion (7 305), Yuan UP (6 242) и Chazor Champion (5 087). Haval M6 замыкает топ-10 с результатом 4 769 проданных машин. Остальные автомобили, даже такие массовые, как Hyundai, остались в тени.

Такое положение дел на рынке вызывает множество вопросов. Почему именно Chevrolet стал безоговорочным фаворитом? Возможно, дело в том, что UzAuto Motors давно наладила локальное производство, что позволяет держать цены на приемлемом уровне и быстро реагировать на запросы покупателей. Кроме того, сервисная сеть и доступность запчастей играют не последнюю роль.

Интересно, что даже на фоне растущей популярности китайских брендов, таких как BYD и Chery, они пока не могут организовать реальную конкуренцию Chevrolet. Возможно, ситуация изменится в последние годы, но пока узбекский рынок остается практически монобрендовым. И это уникальный случай для всего постсоветского пространства.

Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, KIA, BYD, Chery, Haval, Hyundai, Isuzu
