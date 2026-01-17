Почему узбеки выбирают только одну марку — неожиданные детали

17 января 2026, 07:09
Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности
Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности
В Узбекистане в 2025 году продажи автомобилей побили рекорд. Chevrolet занял почти весь рынок. Остальные бренды не смогли конкурировать. Какие модели оказались самыми желанными - удивит даже знатоков.
В 2025 году автомобильный рынок Узбекистана буквально взорвался: жители страны приобрели более 427 тысяч новых машин. Это не просто цифра - это рекорд, который показывает, что резко растет спрос на личные перевозки в странах. Но куда интереснее не сам объём, а то, как распределились предпочтения покупателей.
Абсолютным лидером, без каких-либо шансов для конкуренции, стала компания UzAuto Motors. Она реализовала 209 163 автомобиля, что составляет почти половину всех продаж в стране. На втором месте - Хорезм Авто, дочернее предприятие UzAuto, с результатом 146 216 машин. Если сложить их показатели, то получится, что на долю группы придется ошеломляющие 83,2% рынка. Третью позицию заняла АДМ Джизак, продавшая 46 117 автомобилей. Остальные игроки выглядят на этом фоне почти незаметно.
Но настоящая сенсация - это доминирование Chevrolet. Среди иностранных брендов марка оказалась вне конкуренции: 355 379 проданных машин. Для сравнения, ближайший преследователь, KIA, реализовал всего 25 782 автомобиля, а BYD — 23 888. Chery и Haval замыкают пятерку, но их показатели даже не показываются к лидерству. Остальные производители, включая Hyundai и Isuzu D-Max, не смогли занять даже 1% рынка.
Что же так привлекает узбекских автолюбителей в Chevrolet? Ответ прост: доступность, надежность и адаптация к местным условиям. Особые популярные модели Cobalt, Damas и Tracker. Кобальт разошелся тиражом 128 541 экземпляр, Дамас - 108 846, А Трекер - 45 429. Эти машины стали настоящими народными любимыми, их можно встретить буквально на каждом перекрестке.
В десятку самых востребованных моделей также вошли Chevrolet Labo (37 370), Onix (33 016), KIA Sonet (19 632), а также сразу три модели BYD: Song Plus DM-i Champion (7 305), Yuan UP (6 242) и Chazor Champion (5 087). Haval M6 замыкает топ-10 с результатом 4 769 проданных машин. Остальные автомобили, даже такие массовые, как Hyundai, остались в тени.
Такое положение дел на рынке вызывает множество вопросов. Почему именно Chevrolet стал безоговорочным фаворитом? Возможно, дело в том, что UzAuto Motors давно наладила локальное производство, что позволяет держать цены на приемлемом уровне и быстро реагировать на запросы покупателей. Кроме того, сервисная сеть и доступность запчастей играют не последнюю роль.
Интересно, что даже на фоне растущей популярности китайских брендов, таких как BYD и Chery, они пока не могут организовать реальную конкуренцию Chevrolet. Возможно, ситуация изменится в последние годы, но пока узбекский рынок остается практически монобрендовым. И это уникальный случай для всего постсоветского пространства.
Похожие материалы Шевроле, Киа, Бид, Чери, Хавейл, Хендай, Исузу
-
13.10.2025, 10:59
UzAuto Motors выкатил обновленные версии народных любимцев Damas и Cobalt
Две популярные модели готовятся к выходу на рынок. Производитель серьезно их переработал. Автомобили получили новые возможности. Появились совершенно иные комплектации. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
15.04.2025, 10:59
Продажи новых автомобилей в Казахстане стремительно растут. Кто в лидерах?
В марте 2025 года казахстанский авторынок показал впечатляющий рост, увеличив продажи на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 19 629 новых автомобилей. По итогам первого квартала этот показатель достиг 46 843 единиц, что на 19% выше прошлогодних цифр.Читать далее
-
18.07.2024, 18:08
В Киргизии стартовала сборка бюджетных моделей Chevrolet
В 50 километрах от Бишкека возвели новый автомобильный завод. Совместное узбекско-киргизское предприятие приступило к серийному производству трех моделей Chevrolet: кроссоверов Tracker, а также седенов Cobalt и Onix.Читать далее
-
14.06.2024, 17:35
Chevrolet Cobalt стал бестселлером мая в Казахстане
На российском рынке на протяжении последних месяцев титул бестселлера удерживает самый бюджетный новый автомобиль Lada Granta. В Казахстане на фоне снижения продаж в лидеры выбился тоже сравнительно недорогой седан Chevrolet Cobalt.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
16.12.2022, 08:46
5 самых доступных новых иномарок в России
На российском рынке в последнее время появилось много новых для нашей страны моделей иностранных брендов, ввезенных по схеме параллельного импорта. Везут премиальных «американцев», электрических «немцев» и «китайцев» с труднопроизносимыми названиями. Но есть среди них и бюджетные машины, уже известные отечественным автолюбителям.Читать далее
-
07.06.2021, 16:15
ТОП-14 автомобилей, которые можно купить без «допов» от дилера
Российские дилеры при покупке автомобиля сегодня предлагают ряд дополнительных опций от которых невозможно отказаться. А так как некоторые модели бронируют за 6-12 месяцев, покупатели соглашаются с навязанными условиями. Представляем 14 машин, которые продают без «допов» и наценок.Читать далее
-
24.09.2020, 00:01
В России появятся еще две модели Chevrolet
Российский модельный ряд Chevrolet пополнится в следующем году двумя новыми моделями. Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в России, привезет большой седан и кроссовер.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Киа, Бид, Чери, Хавейл, Хендай, Исузу
-
13.10.2025, 10:59
UzAuto Motors выкатил обновленные версии народных любимцев Damas и Cobalt
Две популярные модели готовятся к выходу на рынок. Производитель серьезно их переработал. Автомобили получили новые возможности. Появились совершенно иные комплектации. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
15.04.2025, 10:59
Продажи новых автомобилей в Казахстане стремительно растут. Кто в лидерах?
В марте 2025 года казахстанский авторынок показал впечатляющий рост, увеличив продажи на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 19 629 новых автомобилей. По итогам первого квартала этот показатель достиг 46 843 единиц, что на 19% выше прошлогодних цифр.Читать далее
-
18.07.2024, 18:08
В Киргизии стартовала сборка бюджетных моделей Chevrolet
В 50 километрах от Бишкека возвели новый автомобильный завод. Совместное узбекско-киргизское предприятие приступило к серийному производству трех моделей Chevrolet: кроссоверов Tracker, а также седенов Cobalt и Onix.Читать далее
-
14.06.2024, 17:35
Chevrolet Cobalt стал бестселлером мая в Казахстане
На российском рынке на протяжении последних месяцев титул бестселлера удерживает самый бюджетный новый автомобиль Lada Granta. В Казахстане на фоне снижения продаж в лидеры выбился тоже сравнительно недорогой седан Chevrolet Cobalt.Читать далее
-
26.01.2024, 08:07
Узбекистанский UzAuto догоняет по объемам АвтоВАЗ
С августа 2021 года узбекистанское предприятие возглавляет Бу Андерссон, которого до сих пор вспоминают на АвтоВАЗе. За два года шведскому топ-менеджеру удалось серьезно нарастить производственные мощности UzAuto.Читать далее
-
16.12.2022, 08:46
5 самых доступных новых иномарок в России
На российском рынке в последнее время появилось много новых для нашей страны моделей иностранных брендов, ввезенных по схеме параллельного импорта. Везут премиальных «американцев», электрических «немцев» и «китайцев» с труднопроизносимыми названиями. Но есть среди них и бюджетные машины, уже известные отечественным автолюбителям.Читать далее
-
07.06.2021, 16:15
ТОП-14 автомобилей, которые можно купить без «допов» от дилера
Российские дилеры при покупке автомобиля сегодня предлагают ряд дополнительных опций от которых невозможно отказаться. А так как некоторые модели бронируют за 6-12 месяцев, покупатели соглашаются с навязанными условиями. Представляем 14 машин, которые продают без «допов» и наценок.Читать далее
-
24.09.2020, 00:01
В России появятся еще две модели Chevrolet
Российский модельный ряд Chevrolet пополнится в следующем году двумя новыми моделями. Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в России, привезет большой седан и кроссовер.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее