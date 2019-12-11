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11 декабря 2019, 14:44

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

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Фото: Chevrolet
Компания Chevrolet представила сразу две чрезвычайно значимые новинки – классические внедорожники Tahoe и Suburban нового поколения. Несмотря на современные модные тенденции, автомобили сохранили рамную конструкцию, аналоговые шкалы приборов и традиционные кнопки на центральной консоли.
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Фото: Chevrolet

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
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В техническом плане новые Tahoe и Suburban унифицированы с пикапом Silverado, сменившим поколение еще в 2017 году. Внедорожники получили новую, более прочную раму и серьезно прибавили в размерах. Новый Tahoe имеет 5 351 мм в длину (+169 мм), а колесная база увеличилась на 125 мм до 3 071 мм. Объем багажника вырос на 300 литров до 733 литров. При сложенных сидениях второго и третьего ряда полезное пространство увеличивается до 3 479 литров. 

Новый Suburban прибавил 105 мм в расстоянии между осями (до 3 407 мм) и только 32 мм в длину (до 5 732 мм). Объем багажника вырос на 51 литр до 1 164 литров. Если сложить сидения двух задних рядов, что погрузочный объем увеличивается до внушительных 4 097 литров. Ширина и высота обеих моделей изменились не столь значительно. 

Оба внедорожника после смены поколения получили независимую заднюю подвеску вместо прежнего неразрезного моста. Стандартно машины оснащаются обычными пружинами и пассивными амортизаторами. Подвеску Magnetic Ride Control с переменной жесткостью амортизаторов можно заказать в качестве опции. Впервые для Tahoe и Suburban предложили пневматическую подвеску. Она может изменять дорожный просвет в диапазоне 102 мм. 

В моторную гамму после 20-летнего перерыва вернулся турбодизель. Аналогичной 3,0-литровой рядной «шестеркой» Duramax (281 л.с. и 623 Нм) уже оснащаются новые пикапы Silverado. Помимо нее внедорожники доступны с модернизированными бензиновыми «атмосферниками» V8 объемом 5,3 литра (360 л.с., 519 Нм) и 6,2 литра (426 л.с., 623 Нм). Все они сочетаются с 10-диапазонным «автоматом». Тестовая сборка новых Tahoe и Suburban уже стартовала на заводе в Арлингтоне (штат Техас). Продажи в США начнутся летом 2020 года. До России новинки доберутся еще позже.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Tahoe
Купил Таху 2013 году езжу всего месяц и балдею. До этого были 2 прадушки, последний в 120 кузове. Пора было менять. 150 Прадик вообще не впечатлил, да и по отзывам друзей владеющих - качество упало. При этом внешность как лягушку надули и отсутствие пластиковых обвесов однозначно вычеркули эту машину ...
Алик
Самые дорогие в эксплуатации иномарки
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Сергей
Ford назвал третий ряд сидений Chevrolet Tahoe жалким
Самый комфортный 3 ряд, у нового Линкольн навигатор. Там как раз Форду придётся стыдливо краснеть за своё поделие. Ну в Тахо тут действительно не о чем. Они бы ещё с Ларгусом сравнили :)
Андрей
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Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
{{material_126905}}В техническом плане новые Tahoe и Suburban унифицированы с пикапом Silverado, сменившим поколение еще в 2017 году. Внедорожники получили новую, более прочную раму и серьезно прибавили в размерах. Новый Tahoe имеет 5 351 мм в длину (+169 мм), а колесная база увеличилась на 125 мм до 3 071 мм. Объем багажника вырос на 300 литров до 733 литров. При сложенных сидениях второго и третьего ряда полезное пространство увеличивается до 3 479 литров. Новый Suburban прибавил 105 мм в расстоянии между осями (до 3 407 мм) и только 32 мм в длину (до 5 732 мм). Объем багажника вырос на 51 литр до 1 164 литров. Если сложить сидения двух задних рядов, что погрузочный объем увеличивается до внушительных 4 097 литров. Ширина и высота обеих моделей изменились не столь значительно. Оба внедорожника после смены поколения получили независимую заднюю подвеску вместо прежнего неразрезного моста. Стандартно машины оснащаются обычными пружинами и пассивными амортизаторами. Подвеску Magnetic Ride Control с переменной жесткостью амортизаторов можно заказать в качестве опции. Впервые для Tahoe и Suburban предложили пневматическую подвеску. Она может изменять дорожный просвет в диапазоне 102 мм. В моторную гамму после 20-летнего перерыва вернулся турбодизель. Аналогичной 3,0-литровой рядной «шестеркой» Duramax (281 л.с. и 623 Нм) уже оснащаются новые пикапы Silverado. Помимо нее внедорожники доступны с модернизированными бензиновыми «атмосферниками» V8 объемом 5,3 литра (360 л.с., 519 Нм) и 6,2 литра (426 л.с., 623 Нм). Все они сочетаются с 10-диапазонным «автоматом». Тестовая сборка новых Tahoe и Suburban уже стартовала на заводе в Арлингтоне (штат Техас). Продажи в США начнутся летом 2020 года. До России новинки доберутся еще позже.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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