11 декабря 2019, 14:44
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
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Фото: Chevrolet
Компания Chevrolet представила сразу две чрезвычайно значимые новинки – классические внедорожники Tahoe и Suburban нового поколения. Несмотря на современные модные тенденции, автомобили сохранили рамную конструкцию, аналоговые шкалы приборов и традиционные кнопки на центральной консоли.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
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Новый Suburban прибавил 105 мм в расстоянии между осями (до 3 407 мм) и только 32 мм в длину (до 5 732 мм). Объем багажника вырос на 51 литр до 1 164 литров. Если сложить сидения двух задних рядов, что погрузочный объем увеличивается до внушительных 4 097 литров. Ширина и высота обеих моделей изменились не столь значительно.
Оба внедорожника после смены поколения получили независимую заднюю подвеску вместо прежнего неразрезного моста. Стандартно машины оснащаются обычными пружинами и пассивными амортизаторами. Подвеску Magnetic Ride Control с переменной жесткостью амортизаторов можно заказать в качестве опции. Впервые для Tahoe и Suburban предложили пневматическую подвеску. Она может изменять дорожный просвет в диапазоне 102 мм.
В моторную гамму после 20-летнего перерыва вернулся турбодизель. Аналогичной 3,0-литровой рядной «шестеркой» Duramax (281 л.с. и 623 Нм) уже оснащаются новые пикапы Silverado. Помимо нее внедорожники доступны с модернизированными бензиновыми «атмосферниками» V8 объемом 5,3 литра (360 л.с., 519 Нм) и 6,2 литра (426 л.с., 623 Нм). Все они сочетаются с 10-диапазонным «автоматом». Тестовая сборка новых Tahoe и Suburban уже стартовала на заводе в Арлингтоне (штат Техас). Продажи в США начнутся летом 2020 года. До России новинки доберутся еще позже.
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Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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Комментарии пользователей
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Купил Таху 2013 году езжу всего месяц и балдею. До этого были 2 прадушки, последний в 120 кузове. Пора было менять. 150 Прадик вообще не впечатлил, да и по отзывам друзей владеющих - качество упало. При этом внешность как лягушку надули и отсутствие пластиковых обвесов однозначно вычеркули эту машину ...
Шеврале тахо, кадилак эскалэйд и хамер .. машины практически одинаковые. Эскалайд и тахо .. воопще на 80 % одно авто. Владел эскплэйдом .. за три года одни рпсходники .. хотя авто было не молодое. Растраивал только расход в 20-25 литров .. но с головой окупалось отсутствием ремонтов и проблем ... так ...
Самый комфортный 3 ряд, у нового Линкольн навигатор. Там как раз Форду придётся стыдливо краснеть за своё поделие. Ну в Тахо тут действительно не о чем. Они бы ещё с Ларгусом сравнили :)
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