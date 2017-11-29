29 ноября 2017, 18:19
Chevrolet представила Corvette ZR1
Самая мощная версия открытого купе Chevrolet Corvette - ZR1 – дебютировала на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получила 6-литровую «восьмерку» с отдачей 755 сил.
Chevrolet Corvette
Выпускается с 1984 г.
Новый от 6 200 000 до 8 800 000 Р
На первый взгляд может показаться, что салон полностью заимствован у модели прошлой генерации. Но стоит отметить отделку рулевого колеса карбоном и цифровую приборную панель. Также внутри салона установлен модернизированный автоматический селектор, который связан с трансмиссией.
Машина также оснащена модифицированной подвеской Magnetic Ride Control. Продажи автомобиля стартуют в США весной следующего года. Стартовая цена на Corvette ZR1составит 123 995 долларов.
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