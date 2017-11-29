29 ноября 2017, 18:19

Chevrolet представила Corvette ZR1

Самая мощная версия открытого купе Chevrolet Corvette - ZR1 – дебютировала на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Новинка получила 6-литровую «восьмерку» с отдачей 755 сил.
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Chevrolet представила Corvette ZR1 Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette
Выпускается с 1984 г.
Новый от 6 200 000 до 8 800 000 Р
В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная «механика» или 8-ступенчатый «автомат». С таким арсеналом первая «сотня» покоряется модели менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 320 км/ч.

На первый взгляд может показаться, что салон полностью заимствован у модели прошлой генерации. Но стоит отметить отделку рулевого колеса карбоном и цифровую приборную панель. Также внутри салона установлен модернизированный автоматический селектор, который связан с трансмиссией.

Машина также оснащена модифицированной подвеской Magnetic Ride Control. Продажи автомобиля стартуют в США весной следующего года. Стартовая цена на Corvette ZR1составит 123 995 долларов.

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Chevrolet представила Corvette ZR1
{{model_1852}}В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная «механика» или 8-ступенчатый «автомат». С таким арсеналом первая «сотня» покоряется модели менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 320 км/ч.На первый взгляд может показаться, что салон полностью заимствован у модели прошлой генерации. Но стоит отметить отделку рулевого колеса карбоном и цифровую приборную панель. Также внутри салона установлен модернизированный автоматический селектор, который связан с трансмиссией.Машина также оснащена модифицированной подвеской Magnetic Ride Control. Продажи автомобиля стартуют в США весной следующего года. Стартовая цена на Corvette ZR1составит 123 995 долларов.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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