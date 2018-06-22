22 июня 2018, 11:05
Chevrolet представила новый кроссовер Blazer
Компания Chevrolet на закрытом мероприятии в Атланте (США) представила новый кроссовер Blazer. В модельном ряду компании новинка займет место между Equinox и Traverse. Продажи 5-местного кроссовера начнутся через полгода.
Имя Blazer – не ново для автомобилей Chevrolet. С 1969 по 2011 годы компания уже выпускала внедорожники с таким названием. Сейчас Blazer позиционируется как спортивный кроссовер для молодых амбициозных людей. Автомобиль получил агрессивный стремительный облик. Снаружи и внутри дизайн кроссовера наводит на ассоциации с новым Camaro.
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В моторную гамму Chevrolet Blazer войдут два двигателя: 2,5 литровая «четверка», выдающая 194 л.с. и 255 Нм и 3,6-литровый V6 мощностью 309 л.с. (365 Нм). Оба агрегата сочетаются с 9-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом.
В перечень оснащения Blazer входит светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, передние кресла с обогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша и штатное ограждение для багажника, которое позволяет разделить пространство и зафиксировать небольшие предметы.
Первые кроссоверы Chevrolet Blazer появятся в салонах американских дилеров в начале 2019 года. Цены и комплектации будут известны ближе к старту продаж. Перспективы выхода новинки на российский рынок пока туманны. Сейчас отечественным покупателям доступны большие внедорожники Tahoe и Traverse.
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