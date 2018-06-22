22 июня 2018, 11:05

Chevrolet представила новый кроссовер Blazer

Компания Chevrolet на закрытом мероприятии в Атланте (США) представила новый кроссовер Blazer. В модельном ряду компании новинка займет место между Equinox и Traverse. Продажи 5-местного кроссовера начнутся через полгода.
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  Chevrolet представила новый кроссовер Blazer Chevrolet Blazer Chevrolet представила новый кроссовер Blazer Chevrolet Blazer Chevrolet представила новый кроссовер Blazer Chevrolet Blazer Chevrolet представила новый кроссовер Blazer Chevrolet Blazer Chevrolet представила новый кроссовер Blazer
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Имя Blazer – не ново для автомобилей Chevrolet. С 1969 по 2011 годы компания уже выпускала внедорожники с таким названием. Сейчас Blazer позиционируется как спортивный кроссовер для молодых амбициозных людей. Автомобиль получил агрессивный стремительный облик. Снаружи и внутри дизайн кроссовера наводит на ассоциации с новым Camaro. 

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Для кроссовера подготовили две люксовые версии: Premier и RS. Первая будет отличаться более роскошной отделкой и обилием хрома. Спортивная RS получит черную решетку радиатора и черненые 21-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В моторную гамму Chevrolet Blazer войдут два двигателя: 2,5 литровая «четверка», выдающая 194 л.с. и 255 Нм и 3,6-литровый V6 мощностью 309 л.с. (365 Нм). Оба агрегата сочетаются с 9-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом.

В перечень оснащения Blazer входит светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, передние кресла с обогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша и штатное ограждение для багажника, которое позволяет разделить пространство и зафиксировать небольшие предметы.

Первые кроссоверы Chevrolet Blazer появятся в салонах американских дилеров в начале 2019 года. Цены и комплектации будут известны ближе к старту продаж. Перспективы выхода новинки на российский рынок пока туманны. Сейчас отечественным покупателям доступны большие внедорожники Tahoe и Traverse.
Новинки и концепт кары Шевроле Блейзер
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Blazer
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd. Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный. Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение. Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
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Chevrolet представила новый кроссовер Blazer
Имя Blazer – не ново для автомобилей Chevrolet. С 1969 по 2011 годы компания уже выпускала внедорожники с таким названием. Сейчас Blazer позиционируется как спортивный кроссовер для молодых амбициозных людей. Автомобиль получил агрессивный стремительный облик. Снаружи и внутри дизайн кроссовера наводит на ассоциации с новым Camaro. {{material_123623}}Для кроссовера подготовили две люксовые версии: Premier и RS. Первая будет отличаться более роскошной отделкой и обилием хрома. Спортивная RS получит черную решетку радиатора и черненые 21-дюймовые легкосплавные колесные диски.В моторную гамму Chevrolet Blazer войдут два двигателя: 2,5 литровая «четверка», выдающая 194 л.с. и 255 Нм и 3,6-литровый V6 мощностью 309 л.с. (365 Нм). Оба агрегата сочетаются с 9-ступенчатым «автоматом» и подключаемым полным приводом.В перечень оснащения Blazer входит светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, передние кресла с обогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша и штатное ограждение для багажника, которое позволяет разделить пространство и зафиксировать небольшие предметы.Первые кроссоверы Chevrolet Blazer появятся в салонах американских дилеров в начале 2019 года. Цены и комплектации будут известны ближе к старту продаж. Перспективы выхода новинки на российский рынок пока туманны. Сейчас отечественным покупателям доступны большие внедорожники Tahoe и Traverse.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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