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3 октября 2019, 08:44

Chevrolet представила открытую версию Corvette

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Спустя всего три месяца после дебюта Chevrolet Corvette нового поколения, спорткар обзавелся элегантной версией с жестким складным верхом. Поднимать и убирать крышу можно на скорости до 48 км/ч. Процесс занимает всего 16 секунд.
Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette

 

Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
Chevrolet представила открытую версию Corvette
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Chevrolet Corvette C8 – одна из самых ожидаемых новинок 2019 года. Инженеры марки совершили очередную революцию, выпустив впервые за 60 лет существования модели среднемоторный Corvette. Сейчас компания представила открытую версию спорткара. Кабриолет тоже стал событием в американской автоиндустрии. Это первый американский спорткар со складным жестким верхом.

Складная крыша состоит из двух частей. Она убирается в специальный жесткий кожух, изготовленный из композитных материалов. Кожух не влияет на размер багажника, он расположен над двигателем и защищен от перегревания. Крыша складывается и поднимается за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Процессом управляют шесть электромоторчиков в отличие от гидравлики, используемой на предыдущих моделях. Конструкция получилась надежнее и легче. Заднее стекло можно поднять и опустить независимо от крыши.

Официальной технической информации о кабриолете Corvette C8 автопроизводитель пока не публикует. Предполагается, что складная крыша лишь немного добавит веса автомобилю – порядка 46 килограммов, но на динамике это не скажется. Мотор остался прежний. Спорткар оснащается изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2), который выдает 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Сборку кабриолетов наладят в конце 2019 года. Разница в цене по сравнению со стандартным купе составит 7 500 долларов.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Порядок подключения бронепроводов
Подскажите если не сложно порядок подключения бронепроводов в Chevrolet Cavalier 3.1 V6 coupe 1992 г.в., зарание благодарю.
Just_L
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классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Форум Chevrolet Geo Storm
Цитата:| Кому: Dmitriy Доброго времени! нужны зеркала, задний левый повторитоль, уплотнители дверей, тросик спидометра, чашки и опоры передних стоек если что есть отпешитесь или позвоните 89501373750
Иван
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Chevrolet представила открытую версию Corvette
{{material_127005}}Chevrolet Corvette C8 – одна из самых ожидаемых новинок 2019 года. Инженеры марки совершили очередную революцию, выпустив впервые за 60 лет существования модели среднемоторный Corvette. Сейчас компания представила открытую версию спорткара. Кабриолет тоже стал событием в американской автоиндустрии. Это первый американский спорткар со складным жестким верхом.Складная крыша состоит из двух частей. Она убирается в специальный жесткий кожух, изготовленный из композитных материалов. Кожух не влияет на размер багажника, он расположен над двигателем и защищен от перегревания. Крыша складывается и поднимается за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Процессом управляют шесть электромоторчиков в отличие от гидравлики, используемой на предыдущих моделях. Конструкция получилась надежнее и легче. Заднее стекло можно поднять и опустить независимо от крыши.Официальной технической информации о кабриолете Corvette C8 автопроизводитель пока не публикует. Предполагается, что складная крыша лишь немного добавит веса автомобилю – порядка 46 килограммов, но на динамике это не скажется. Мотор остался прежний. Спорткар оснащается изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2), который выдает 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Сборку кабриолетов наладят в конце 2019 года. Разница в цене по сравнению со стандартным купе составит 7 500 долларов.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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