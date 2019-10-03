3 октября 2019, 08:44
Chevrolet представила открытую версию Corvette
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Спустя всего три месяца после дебюта Chevrolet Corvette нового поколения, спорткар обзавелся элегантной версией с жестким складным верхом. Поднимать и убирать крышу можно на скорости до 48 км/ч. Процесс занимает всего 16 секунд.
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Складная крыша состоит из двух частей. Она убирается в специальный жесткий кожух, изготовленный из композитных материалов. Кожух не влияет на размер багажника, он расположен над двигателем и защищен от перегревания. Крыша складывается и поднимается за 16 секунд на скорости до 48 км/ч. Процессом управляют шесть электромоторчиков в отличие от гидравлики, используемой на предыдущих моделях. Конструкция получилась надежнее и легче. Заднее стекло можно поднять и опустить независимо от крыши.
Официальной технической информации о кабриолете Corvette C8 автопроизводитель пока не публикует. Предполагается, что складная крыша лишь немного добавит веса автомобилю – порядка 46 килограммов, но на динамике это не скажется. Мотор остался прежний. Спорткар оснащается изрядно модернизированным 6,2-литровым V8 (индекс LT2), который выдает 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом Z51 Performance можно добавить еще 5 «лошадей». Сборку кабриолетов наладят в конце 2019 года. Разница в цене по сравнению со стандартным купе составит 7 500 долларов.
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22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
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классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
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