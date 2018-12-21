21 декабря 2018, 20:25
Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro
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В дилерских центрах Chevrolet начали принимать заказы на обновленный Camaro. Маслкар получил иной аэродинамический обвес, видоизмененную оптику и модернизированную медиасистему. Цены на автомобили 2019 модельного года остались прежними. Camaro с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. стоит минимум 2 990 000 рублей.
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Camaro 2019 года оснащен турбированной «четверкой» объемом 2.0 литра и мощностью 238 л.с. Пиковый крутящий момент равен 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 5,9 секунды.
Обновленный маслкар получил тормоза Brembo Performance с четырехпоршневыми суппортами, внешний охладитель масла двигателя и систему динамической стабилизации StabiliTrak. Покупателям доступны широкие возможности по персонализации: 16 цветов, 8 цветовых комбинаций плюс 5 вариантов отделки интерьера. Цветовая гамма пополнилась четырьмя новыми оттенками: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый).
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18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
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Тест-драйв TrailBlazer: много автомобиля
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Купил новую, нравится.
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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