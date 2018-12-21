21 декабря 2018, 20:25

Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro

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В дилерских центрах Chevrolet начали принимать заказы на обновленный Camaro. Маслкар получил иной аэродинамический обвес, видоизмененную оптику и модернизированную медиасистему. Цены на автомобили 2019 модельного года остались прежними. Camaro с 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. стоит минимум 2 990 000 рублей.
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Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro Chevrolet Camaro
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Обновленный Chevrolet Camaro отличается иными бамперами, капотом, радиаторной решеткой, задним спойлером, новым дизайном 20-дюймовых колесных дисков и светодиодной оптикой, которая пришла на смену ксенону. В салоне появилась усовершенствованная мультимедийная система со встроенной навигацией и функцией голосового управления. Кроме того, автомобиль получил улучшенную камеру заднего вида.

Camaro 2019 года оснащен турбированной «четверкой» объемом 2.0 литра и мощностью 238 л.с. Пиковый крутящий момент равен 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 5,9 секунды.

Обновленный маслкар получил тормоза Brembo Performance с четырехпоршневыми суппортами, внешний охладитель масла двигателя и систему динамической стабилизации StabiliTrak. Покупателям доступны широкие возможности по персонализации: 16 цветов, 8 цветовых комбинаций плюс 5 вариантов отделки интерьера. Цветовая гамма пополнилась четырьмя новыми оттенками: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый).

Новинки и концепт кары Шевроле Камаро
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Купил новую, нравится.
Вреж
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Chevrolet привез в Россию обновленный Camaro
{{material_123036}}Обновленный Chevrolet Camaro отличается иными бамперами, капотом, радиаторной решеткой, задним спойлером, новым дизайном 20-дюймовых колесных дисков и светодиодной оптикой, которая пришла на смену ксенону. В салоне появилась усовершенствованная мультимедийная система со встроенной навигацией и функцией голосового управления. Кроме того, автомобиль получил улучшенную камеру заднего вида.Camaro 2019 года оснащен турбированной «четверкой» объемом 2.0 литра и мощностью 238 л.с. Пиковый крутящий момент равен 400 Нм. Мотор работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 5,9 секунды.Обновленный маслкар получил тормоза Brembo Performance с четырехпоршневыми суппортами, внешний охладитель масла двигателя и систему динамической стабилизации StabiliTrak. Покупателям доступны широкие возможности по персонализации: 16 цветов, 8 цветовых комбинаций плюс 5 вариантов отделки интерьера. Цветовая гамма пополнилась четырьмя новыми оттенками: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый).
2018-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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