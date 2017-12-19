19 декабря 2017, 11:14

Chevrolet привезет в Детройт обновленный Silverado

На грядущем автосалоне в Детройте, который пройдет в январе 2018 года, на стенде Chevrolet будет представлен обновленный вариант пикапа Silverado. После этого модель сразу поступит в продажу, в 8 вариантах исполнения.
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Chevrolet привезет в Детройт обновленный Silverado Chevrolet Colorado
От предшественника новинка отличается новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль имеет новые колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.

Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Colorado Regular Cab 5.3
Год выпуска, с2008
Год выпуска, по2014
КузовПикап
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин305/5200
Объем двигателя5328
Тип трансмисииАвтоматическая 4-ступенчатая
ПриводПолный
ТопливоБензин А-92
Все характеристики
Новинки и концепт кары Шевроле Колорадо

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Chevrolet привезет в Детройт обновленный Silverado
От предшественника новинка отличается новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль имеет новые колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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