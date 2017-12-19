19 декабря 2017, 11:14
Chevrolet привезет в Детройт обновленный Silverado
На грядущем автосалоне в Детройте, который пройдет в январе 2018 года, на стенде Chevrolet будет представлен обновленный вариант пикапа Silverado. После этого модель сразу поступит в продажу, в 8 вариантах исполнения.
От предшественника новинка отличается новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами. Помимо этого, автомобиль имеет новые колесные диски, диффузор и выхлопную систему с двойными патрубками.
Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.
Технические характеристики «Колорадо» пока что засекречены. Известно лишь, что в качестве трансмиссии на пикапе задействуют 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. А вот каким будет двигатель – станет известно в рамках официального дебюта.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Colorado Regular Cab 5.3
|Год выпуска, с
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Пикап
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|305/5200
|Объем двигателя
|5328
|Тип трансмисии
|Автоматическая 4-ступенчатая
|Привод
|Полный
|Топливо
|Бензин А-92
|Все характеристики
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Читайте по теме
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Шевроле Орландо по внешнему виду вообще, как по мне, огонь. Такой стильный, мощный. Разве что клиренс хотелось бы повыше, а то на дачу по плохим дорогам и глубоким колеям вообще на нем лучше не ехать. Но как машина для трассы - уверено держит дорогу. Еще нравится то, что их не так уж и много, внешность ...
| Кому: enpc19651 Достать запчасти можно, но большинство на заказ будет. По кузовщине можно и месяц и больше прождать. Если выбирать машину с этой позиции, то на данную модель лучше не смотреть. Лучше брать что-нибудь более распространенное. Та же Зафира популярнее будет и проблем с ней поменьше в этом ...
Машина стоит своих денег, конечно, это не супер вариант и не супер надежный автомобиль, про который можно сказать, что он практически не ломается. Но всё-таки он лучше будет своих аналогов, которые с ним в одну цену. Мне нравится, что трансмиссия у машины крепкая и управление автомобилем легкое и удобное ...
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное