Свежий взгляд на будущий Silverado: как изменится культовый американский пикап к 2027 году и что ждет поклонников

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 21:04

Chevrolet Silverado 2027: первые изображения и детали нового поколения пикапа

Chevrolet Silverado 2027: первые изображения и детали нового поколения пикапа

Свежий взгляд на будущий Silverado: как изменится культовый американский пикап к 2027 году и что ждет поклонников

Chevrolet Silverado 2027: первые изображения и детали нового поколения пикапа

Chevrolet готовит обновленный Silverado, который должен удивить не только внешностью, но и техническими решениями. Новое поколение обещает серьезные перемены для рынка пикапов. Почему этот релиз вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Chevrolet готовит обновленный Silverado, который должен удивить не только внешностью, но и техническими решениями. Новое поколение обещает серьезные перемены для рынка пикапов. Почему этот релиз вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.

Появление первых рендеров Chevrolet Silverado 2027 модельного года стало настоящим событием для поклонников американских пикапов. Интерес к новинке подогревают не только ожидания свежего дизайна, но и тот факт, что Silverado традиционно считается главным конкурентом Ford F-Series, который долгие годы удерживает лидерство в сегменте. Теперь же, судя по всему, Chevrolet намерен изменить расстановку сил.

Модель Silverado впервые появилась на рынке в 1999 году, сменив классическую линейку C/K, и быстро стала символом надежности и мощности. За это время пикап прошел через несколько этапов эволюции, каждый из которых привносил что-то новое в сегмент полноразмерных грузовиков. Однако именно сейчас, когда рынок переживает очередной виток технологических изменений, интерес к будущему «Сильверадо» особенно высок.

Свежие изображения демонстрируют, что дизайнеры Chevrolet решили не ограничиваться косметическими доработками. Новый Silverado получил более агрессивный и современный облик, в котором угадываются черты последних концептов бренда. Внимание к деталям, выразительная оптика и переработанная решетка радиатора делают пикап заметно более премиальным. В салоне ожидаются новые варианты отделки, расширенный набор электронных ассистентов и дополнительные мультимедийные функции, что должно вывести модель на новый уровень комфорта и безопасности.

Техническая часть также не осталась без изменений. По данным портала autoevolution, инженеры Chevrolet готовят для Silverado 2027 модельного года обновленную линейку силовых агрегатов, включая гибридные и, возможно, полностью электрические версии. Это логичный шаг, продиктованный ужесточением экологических стандартов и растущим интересом к «зеленым» автомобилям. Кроме того, ходят слухи о внедрении новых систем полного привода и перенастроенной подвески, что должно сделать пикап еще более универсальным и приспособленным для преодоления сложных дорожных условий.

Стоит отметить, что в истории мирового автопрома уже были примеры, когда культовые модели обретали вторую жизнь благодаря коллекционерам и энтузиастам. Так, недавно мы рассказывали о редком Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на восстановление, подробнее в материале о необычной судьбе легендарного маслкара . Такая история стала основой важности превосходства и уважения к традициям в автомобильной индустрии.

Возвращаясь к Сильверадо, стоит отметить, что новый пикап должен стать не просто очередным обновлением, а настоящим вызовом для сравнения. В условиях, когда рынок требует инноваций, покупатели ждут от автомобилей не только производительности, но и технологичности, Chevrolet делает установку на комплексном подходе. Ожидается, что официальная премьера состоится уже в ближайшие месяцы, а продажа стартует в 2027 году. Следить за развитием событий стоит хотя бы потому, что именно такие модели определяют будущее всего сегмента полноразмерных пикапов.

Упомянутые модели: Chevrolet Silverado
Упомянутые марки: Chevrolet, Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Форд

Похожие материалы Шевроле, Форд

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Екатеринбург Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться