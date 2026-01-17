Американский пикап удивил дерзким тюнингом — что изменилось?

17 января 2026, 18:14
Chevrolet Silverado 2500HD Z71 в новом образе: матовые диски и черный стиль
Chevrolet Silverado 2500HD Z71 в новом образе: матовые диски и черный стиль
Chevrolet Silverado 2500HD Z71 получил эффектный черный облик и матовые диски Vossen. Пикап стал заметнее на фоне конкурентов. В США спрос на такие версии только растет. Почему этот тюнинг обсуждают все?
General Motors продолжает удерживать лидерство на рынке, несмотря на жесткую конкуренцию среди пикапов. В 2025 году концерн реализовал 2,85 миллиона автомобилей, что на 6% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в сегменте полноразмерных пикапов, где Chevrolet Silverado и его тяжелая версия не только не определяют позиции, но и задают моду на стильные доработки.
В то время как Ford F-Series остается самым продаваемым пикапом в США, GM уже шестой год подряд лидирует по продажам полноразмерных моделей. В 2025 году Chevrolet Silverado, Silverado HD, а также GMC Sierra и Sierra HD разошлись тиражом не менее 940 тысяч экземпляров - это на 7% больше, чем годом ранее. Особенно успешен был четвертый квартал: Silverado показал лучший результат в 2020 году.
Однако преимущество Silverado определяется не только цифрами продаж. Его сильная сторона — внимание к деталям в дизайне и широкие возможности персонализации. Яркий пример — Chevrolet Silverado 2500HD Z71, тюнингованный мастерской Vossen из Майами. Этот пикап с полностью черным экстерьером воплощает агрессивный и брутальный характер.
Главный акцент в проекте — матовые диски Vossen HFX-1, изготовленные по гибридной кованой технологии. Для модели Silverado 2500HD выбрана восьмиболтовая версия, созданная специально для полноразмерных пикапов. Диски доступны в диаметре 22 или 24 дюйма и шириной 10 или 12 дюймов. Стоимость одного диска начинается от 849 долларов, что на американском рынке считается оправданной инвестицией в индивидуальность.
Монохромный облик Silverado Z71 выстроен на контрасте: на фоне глянцевого черного кузова особенно выразительно смотрятся световые приборы. Фары и задние фонари становятся яркими акцентами. Такой прием визуально расширяет и приземляет пикап, добавляя ему спортивности и загадочности. При этом он сохраняет все свои внедорожные и грузовые возможности — это не просто эффектная внешность.
Кстати, Vossen работает не только с Chevrolet. Недавно компания представила аналогичный проект на базе Ford Bronco Raptor, использовав 17-дюймовые легкосплавные диски Terra Bronze. Однако именно Silverado 2500HD Z71 с матовыми черными дисками стал настоящим хитом среди поклонников американских пикапов. В США такие проекты набирают популярность: владельцы хотят подчеркнуть не только мощность, но и уникальный стиль своего автомобиля.
В условиях жесткой конкуренции на рынке пикапов, где каждый производитель старается предложить что-то особенное, ставка на индивидуальность и запоминающийся дизайн оказывается выигрышной. Chevrolet Silverado 2500HD Z71 в монохромном черном облике с матовыми дисками — прямое тому подтверждение. Это уже не просто «рабочая лошадка», а объект пристального внимания и обсуждения, способный удивить даже самых искушенных автолюбителей.
Похожие материалы Шевроле, Форд
-
12.11.2025, 09:26
Специалисты из США превратили Chevrolet Silverado в идеальный заднеприводный пикап с механикой
Американские инженеры кардинально изменили популярный пикап. В проекте использовали редкую компоновку и необычные решения. Автомобиль получил новую трансмиссию и стал еще интереснее. Подробности о доработках и особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
05.11.2025, 12:27
Новинки ноября: какие машины успели завезти до реформы утильсбора
Российский авторынок получил много новинок. Появились интересные китайские пикапы. Привезли обновленный кроссовер Haval H3. Также доступен свежий внедорожник Toyota. Узнайте о главных премьерах этой осени.Читать далее
-
23.10.2025, 20:22
Владелец купил новый Chevrolet Silverado 1500, вложился в тюнинг и продал дешевле
История о том, как владелец решил доработать новый пикап. Он вложил немалую сумму в тюнинг. Но итоговая продажа оказалась неожиданной. Почему так произошло и что стало с машиной — читайте в материале.Читать далее
-
29.09.2025, 06:29
Редкий кастомный пикап на базе Chevrolet Silverado продают в Горно-Алтайске
В Горно-Алтайске выставлен на продажу необычный пикап LIBRO. Машина построена на базе Chevrolet Silverado. Под капотом установлен турбодизель с внушительной отдачей. Цена автомобиля удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
16.09.2025, 05:27
Chevrolet Silverado HD 2026: новые цвета и обновленный конфигуратор
Chevrolet представил обновленный конфигуратор для Silverado HD 2026 года. В палитре появились два новых цвета. Изменения коснулись и оснащения некоторых версий. Подробности о новинках уже известны.Читать далее
-
16.10.2024, 07:59
Chevrolet Silverado превратили в бесшумный броневик с технологией Silent Drive
Концерн General Motors планирует предложить американским военным новый армейский бронированный пикап, построенный на базе Chevrolet Silverado 2500 ZR2. Внедорожник GM Defense получил дизель-электрическую силовую установку с бесшумным режимом Silent Drive.Читать далее
-
23.09.2024, 00:19
Назван самый дальнобойный электрический пикап. Tesla Cybertruck только шестой
Пикапы пользуются неизменной популярностью в США, а мода на электрокары вынудила производителей вывести на рынок полностью электрические версии этих тяжелых и мощных машин. Самый разрекламированный Tesla Cybertruck оказался далеко не самым практичным.Читать далее
-
06.08.2024, 15:21
Названы самые продаваемые в мире автомобили в 2024 году
Эксперты портала focus2move проанализировали данные о продажах новых легковых автомобилей с января по июнь 2024 года в 162 странах мира и выяснили, что глобальное лидерство сохранил электрический кроссовер, а корейский лифтбек нарастил объемы в 6 раз.Читать далее
-
29.05.2024, 00:12
Американский автомеханик назвал 6 самых надежных автомобилей стоимостью до 900 тысяч рублей
Американский автопарк стремительно стареет. Эксперты S&P Global Mobility обнаружили, что средний возраст автомобиля увеличился до 12,6 года. Рейтинги подержанных и одновременно надежных автомобилей по доступной цене вновь стали актуальны не только в России, но и в США.Читать далее
