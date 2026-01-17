Американский пикап удивил дерзким тюнингом — что изменилось?

Chevrolet Silverado 2500HD Z71 в новом образе: матовые диски и черный стиль

Chevrolet Silverado 2500HD Z71 получил эффектный черный облик и матовые диски Vossen. Пикап стал заметнее на фоне конкурентов. В США спрос на такие версии только растет. Почему этот тюнинг обсуждают все?

Chevrolet Silverado 2500HD Z71 получил эффектный черный облик и матовые диски Vossen. Пикап стал заметнее на фоне конкурентов. В США спрос на такие версии только растет. Почему этот тюнинг обсуждают все?

General Motors продолжает удерживать лидерство на рынке, несмотря на жесткую конкуренцию среди пикапов. В 2025 году концерн реализовал 2,85 миллиона автомобилей, что на 6% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в сегменте полноразмерных пикапов, где Chevrolet Silverado и его тяжелая версия не только не определяют позиции, но и задают моду на стильные доработки.

В то время как Ford F-Series остается самым продаваемым пикапом в США, GM уже шестой год подряд лидирует по продажам полноразмерных моделей. В 2025 году Chevrolet Silverado, Silverado HD, а также GMC Sierra и Sierra HD разошлись тиражом не менее 940 тысяч экземпляров - это на 7% больше, чем годом ранее. Особенно успешен был четвертый квартал: Silverado показал лучший результат в 2020 году.

Однако преимущество Silverado определяется не только цифрами продаж. Его сильная сторона — внимание к деталям в дизайне и широкие возможности персонализации. Яркий пример — Chevrolet Silverado 2500HD Z71, тюнингованный мастерской Vossen из Майами. Этот пикап с полностью черным экстерьером воплощает агрессивный и брутальный характер.

Главный акцент в проекте — матовые диски Vossen HFX-1, изготовленные по гибридной кованой технологии. Для модели Silverado 2500HD выбрана восьмиболтовая версия, созданная специально для полноразмерных пикапов. Диски доступны в диаметре 22 или 24 дюйма и шириной 10 или 12 дюймов. Стоимость одного диска начинается от 849 долларов, что на американском рынке считается оправданной инвестицией в индивидуальность.

Монохромный облик Silverado Z71 выстроен на контрасте: на фоне глянцевого черного кузова особенно выразительно смотрятся световые приборы. Фары и задние фонари становятся яркими акцентами. Такой прием визуально расширяет и приземляет пикап, добавляя ему спортивности и загадочности. При этом он сохраняет все свои внедорожные и грузовые возможности — это не просто эффектная внешность.

Кстати, Vossen работает не только с Chevrolet. Недавно компания представила аналогичный проект на базе Ford Bronco Raptor, использовав 17-дюймовые легкосплавные диски Terra Bronze. Однако именно Silverado 2500HD Z71 с матовыми черными дисками стал настоящим хитом среди поклонников американских пикапов. В США такие проекты набирают популярность: владельцы хотят подчеркнуть не только мощность, но и уникальный стиль своего автомобиля.

В условиях жесткой конкуренции на рынке пикапов, где каждый производитель старается предложить что-то особенное, ставка на индивидуальность и запоминающийся дизайн оказывается выигрышной. Chevrolet Silverado 2500HD Z71 в монохромном черном облике с матовыми дисками — прямое тому подтверждение. Это уже не просто «рабочая лошадка», а объект пристального внимания и обсуждения, способный удивить даже самых искушенных автолюбителей.