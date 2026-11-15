Дизель на 8,3 литра и 1667 Нм тяги: новый пикап Chevrolet Silverado HD удивил возможностями

15 ноября 2026, 17:26
Тянет больше 17 тонн и рулится как легковушка: чем удивил новый Chevrolet Silverado HD
Тянет больше 17 тонн и рулится как легковушка: чем удивил новый Chevrolet Silverado HD
Тяжелая техника меняет привычное ощущение за рулем. Водитель получает больше точности на сложных участках. Новый силовой агрегат задает высокий уровень тяги. Как это отражается на повседневной езде?
На версии 3500 HD можно буксировать до 38 000 фунтов, около 17 230 кг, с gooseneck-сцепкой. Такой показатель заявлен для нового дизеля Duramax объемом 8,3 литра; при обычной буксировке предел составляет около 20 000 фунтов. Chevrolet Silverado HD 2027 обновляет тяжелое семейство Silverado 2500HD/3500HD для североамериканского рынка. Вместе с высокой тягой пикап получил переработанную систему управления, рассчитанную на более спокойную и точную езду.
Дизельный V8 развивает 555 л. с. при 2500 об/мин и 1230 фунт-футов, или примерно 1667 Н·м, при 1400 об/мин. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой Allison. Для сравнения, бензиновый V8 объемом 6,6 литра выдает 412 л. с. и 472 фунт-фута, около 640 Н·м; его максимальная буксировочная способность составляет 19 000 фунтов.
За ощущение за рулем отвечает и другая часть конструкции. Вместо традиционного гидроусилителя с рециркуляционным шаровым механизмом инженеры GM применили электрическое рулевое управление с рейкой и шестерней. По данным Motor1, Silverado HD стал первым тяжелым пикапом своего класса в США с такой архитектурой. Переменное передаточное отношение и более предсказуемое усилие помогают сократить количество мелких корректировок на извилистой дороге. Новая система также даёт возможность теснее интегрировать руление и торможение с электронными ассистентами, в том числе с режимами движения.
На горной дороге машина, несмотря на размеры, реагирует на руль без суеты. Водителю необходимо меньше мелких корректировок, чем обычно за рулем тяжелого пикапа. Во время тестового маршрута возле горы Маунт-Леммон в Аризоне Motor1 отметил, что новое рулевое управление помогало точнее задавать траекторию прицепа. MotorTrend также описал более легкое управление на малой скорости и более точную реакцию по сравнению с прежней гидравлической системой. Silverado HD однако сохраняет независимую переднюю подвеску.
Электронная архитектура включает тормозную систему eBoost. В режимах Off-Road и Terrain меняются усилие на руле и педали тормоза. В Terrain на малой скорости доступно однопедальное управление: электроника дозирует торможение и помогает контролировать автомобиль на крутом подъеме или спуске. Водителю реже приходится переносить ногу между педалями. Как отмечает The Drive, эта функция увеличивает варианты управления, но сама по себе не увеличивает паспортную грузоподъемность.
Сам дизель работает сдержанно: на холостом ходу его почти не слышно. При нажатии на газ тяга приходит быстро. Если задние колеса теряют устойчивое сцепление, они могут сорваться в пробуксовку; затем масса автомобиля стабилизирует движение, и пикап продолжает идти по выбранной траектории. Связка Duramax с 10-ступенчатой Allison меняет поведение машины при буксировке и на обычной дороге. Здесь свою роль также играют электрическое рулевое управление и электронные тормоза.
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