1 ноября 2017, 16:49

Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап»

Американская компания Chevrolet представила на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе пикап Chevrolet Silverado, который получил элементы от суперкара Corvette Z06.
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  Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап» Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап» Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап» Chevrolet Silverado Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап»
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Для увеличения мощности 5,3-литрового мотора V8 создатели использовали механический нагнетатель от спорткара Corvette Z06 и приводной компрессор, устанавливающийся и на Camaro ZL1. Также «тяжеловес» получил модернизированную систему выпуска и спортивную установку впуска холодного воздуха. Такие доработки значительно повысили отдачу двигателя. По сравнению со стандартными показателями мощность выросла более чем на 100 «лошадей» и составила 460 л.с.

Увеличенная мощность потребовала оснащения шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo с красными суппортами. Автомобиль передвигается на 22-дюймовых «катках». Также внешность пикапа отличается затемненной оптикой, иным капотом и специальными воздухозаборниками. Салон тюнингованной модели содержит новую панель приборов и иное рулевое колесо с красной вставкой.

Всего для тюнинг-фестиваля производитель подготовил более 20 концептуальных проектов. Некоторые из представленных новинок посвящены 100-летнему юбилею со дня создания пикапов Chevrolet. Среди них Chevrolet Silverado 3500HD Safety Safari Concept, отличающийся наличием шести колес и особенным оформлением экстерьера и внутреннего убранства.

Напомним, что ранее марка выпустила особую модификацию Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition. Так компания отметила 50-летний юбилей фирмы Hot Wheels, специализирующейся на выпуске игрушек.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Silverado 5.3 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовпикап CREW CAB
Количество дверей/мест4
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин355 / 250 при 5600
Объем двигателя5328
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный
Городской цикл14.7
Загородный цикл10.7
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Дизайн и тюнинг Шевроле Силверадо

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Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап»
{{material_121522}}Для увеличения мощности 5,3-литрового мотора V8 создатели использовали механический нагнетатель от спорткара Corvette Z06 и приводной компрессор, устанавливающийся и на Camaro ZL1. Также «тяжеловес» получил модернизированную систему выпуска и спортивную установку впуска холодного воздуха. Такие доработки значительно повысили отдачу двигателя. По сравнению со стандартными показателями мощность выросла более чем на 100 «лошадей» и составила 460 л.с.Увеличенная мощность потребовала оснащения шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo с красными суппортами. Автомобиль передвигается на 22-дюймовых «катках». Также внешность пикапа отличается затемненной оптикой, иным капотом и специальными воздухозаборниками. Салон тюнингованной модели содержит новую панель приборов и иное рулевое колесо с красной вставкой.Всего для тюнинг-фестиваля производитель подготовил более 20 концептуальных проектов. Некоторые из представленных новинок посвящены 100-летнему юбилею со дня создания пикапов Chevrolet. Среди них Chevrolet Silverado 3500HD Safety Safari Concept, отличающийся наличием шести колес и особенным оформлением экстерьера и внутреннего убранства.Напомним, что ранее марка выпустила особую модификацию Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition. Так компания отметила 50-летний юбилей фирмы Hot Wheels, специализирующейся на выпуске игрушек.
2017-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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