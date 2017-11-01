Chevrolet Silverado превратился в «спорт-пикап»
Увеличенная мощность потребовала оснащения шестипоршневыми тормозными механизмами Brembo с красными суппортами. Автомобиль передвигается на 22-дюймовых «катках». Также внешность пикапа отличается затемненной оптикой, иным капотом и специальными воздухозаборниками. Салон тюнингованной модели содержит новую панель приборов и иное рулевое колесо с красной вставкой.
Всего для тюнинг-фестиваля производитель подготовил более 20 концептуальных проектов. Некоторые из представленных новинок посвящены 100-летнему юбилею со дня создания пикапов Chevrolet. Среди них Chevrolet Silverado 3500HD Safety Safari Concept, отличающийся наличием шести колес и особенным оформлением экстерьера и внутреннего убранства.
Напомним, что ранее марка выпустила особую модификацию Chevrolet Camaro Hot Wheels 50th Anniversary Edition. Так компания отметила 50-летний юбилей фирмы Hot Wheels, специализирующейся на выпуске игрушек.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Silverado 5.3 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|пикап CREW CAB
|Количество дверей/мест
|4
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|355 / 250 при 5600
|Объем двигателя
|5328
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.7
|Загородный цикл
|10.7
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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