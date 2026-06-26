Silverado удивил: новые V8, гигантский экран и версия для бездорожья - разбираем главные особенности

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 июня 2026, 17:31

Chevrolet Silverado пятого поколения: новые моторы и свежий дизайн для пикапа

Chevrolet Silverado пятого поколения: новые моторы и свежий дизайн для пикапа

Silverado удивил: новые V8, гигантский экран и версия для бездорожья - разбираем главные особенности

Chevrolet Silverado пятого поколения: новые моторы и свежий дизайн для пикапа

General Motors вывела на рынок обновленный Chevrolet Silverado: полностью новый кузов, два свежих бензиновых V8 и цифровой салон. Почему эта премьера может изменить подход к выбору пикапов, какие моторы теперь доступны и что скрывают в характеристиках - разбираемся подробно.

General Motors вывела на рынок обновленный Chevrolet Silverado: полностью новый кузов, два свежих бензиновых V8 и цифровой салон. Почему эта премьера может изменить подход к выбору пикапов, какие моторы теперь доступны и что скрывают в характеристиках - разбираемся подробно.

Для автолюбителей по всему миру новость о смене поколения Chevrolet Silverado может стать поводом пересмотреть свои взгляды на американские пикапы. Новый Silverado пятого поколения - это не просто очередная модернизация, а заметный шаг вперед в сегменте полноразмерных грузовиков, который может повлиять на рынок и предпочтения покупателей.

Внешне Silverado остался верен себе: массивные формы, внушительная решетка радиатора и узнаваемый силуэт. Однако все панели кузова и элементы салона теперь полностью новые. Деталировка экстерьера стала сложнее - особенно выделяются С-образные дневные ходовые огни, которые не только подчеркивают стиль, но и выполняют декоративную функцию вокруг фар. Решетка радиатора получила более замысловатый рисунок, что добавляет автомобилю современности и узнаваемости на дороге.

Главное техническое новшество - появление двух новых атмосферных бензиновых двигателей V8 объемом 5,7 и 6,6 литра. Они пришли на смену прежним моторам 5,3 и 6,2 литра. По заявлениям General Motors, 6,6-литровый агрегат должен стать лидером по мощности и крутящему моменту в своем классе, хотя точные характеристики пока держатся в секрете. В линейке остались и более скромные варианты: бензиновый турбомотор 2.7 TurboMax и дизель 3.0 Duramax, что позволяет подобрать комплектацию под разные задачи и бюджеты.

Внутри пикап получил цифровую приборную панель диагональю 12,2 дюйма и мультимедийную систему с огромным 16,3-дюймовым экраном. Такой подход к оснащению делает Silverado одним из самых технологичных представителей своего сегмента. Для любителей бездорожья предусмотрена версия ZR2: увеличенный на 5 см клиренс, внедорожные шины диаметром 35 дюймов, электронные блокировки обоих дифференциалов и амортизаторы Multimatic DSSV. Внешне ZR2 отличается более агрессивным обликом, что сразу выдает его внедорожный характер.

Стоит отметить, что в США пикапы Chevrolet Silverado традиционно пользуются высоким спросом благодаря сочетанию надежности, мощности и комфорта. В России интерес к таким моделям растет, особенно среди тех, кто ищет универсальный автомобиль для работы и отдыха. Новый Silverado может привлечь внимание не только поклонников американской техники, но и тех, кто ценит современные технологии и мощные моторы. По имеющимся данным, старт продаж в России пока не объявлен, однако появление пятого поколения на мировом рынке может повлиять на предложения серых дилеров и интерес к сегменту в целом. Важно помнить, что выбор пикапа - это не только вопрос вкуса, но и практичности: Silverado способен перевозить более тонны груза и справляться с тяжелыми условиями эксплуатации.

Для справки: Chevrolet Silverado впервые появился в 1998 году и с тех пор сменил уже пять поколений. Модель известна своей выносливостью и широким выбором комплектаций. В последние годы производитель делает ставку на цифровизацию и расширение линейки моторов, что позволяет оставаться конкурентоспособным даже на фоне новых игроков рынка. Появление новых V8 и обновленного дизайна может указывать на желание General Motors укрепить позиции в премиальном сегменте пикапов и привлечь новую аудиторию.

Упомянутые модели: Chevrolet Silverado
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Тест ADAC: только один всесезонный 185/65 R15 получил «хорошо»
Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Магнитогорск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться