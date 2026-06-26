Silverado удивил: новые V8, гигантский экран и версия для бездорожья - разбираем главные особенности

Chevrolet Silverado пятого поколения: новые моторы и свежий дизайн для пикапа

General Motors вывела на рынок обновленный Chevrolet Silverado: полностью новый кузов, два свежих бензиновых V8 и цифровой салон. Почему эта премьера может изменить подход к выбору пикапов, какие моторы теперь доступны и что скрывают в характеристиках - разбираемся подробно.

General Motors вывела на рынок обновленный Chevrolet Silverado: полностью новый кузов, два свежих бензиновых V8 и цифровой салон. Почему эта премьера может изменить подход к выбору пикапов, какие моторы теперь доступны и что скрывают в характеристиках - разбираемся подробно.

Для автолюбителей по всему миру новость о смене поколения Chevrolet Silverado может стать поводом пересмотреть свои взгляды на американские пикапы. Новый Silverado пятого поколения - это не просто очередная модернизация, а заметный шаг вперед в сегменте полноразмерных грузовиков, который может повлиять на рынок и предпочтения покупателей.

Внешне Silverado остался верен себе: массивные формы, внушительная решетка радиатора и узнаваемый силуэт. Однако все панели кузова и элементы салона теперь полностью новые. Деталировка экстерьера стала сложнее - особенно выделяются С-образные дневные ходовые огни, которые не только подчеркивают стиль, но и выполняют декоративную функцию вокруг фар. Решетка радиатора получила более замысловатый рисунок, что добавляет автомобилю современности и узнаваемости на дороге.

Главное техническое новшество - появление двух новых атмосферных бензиновых двигателей V8 объемом 5,7 и 6,6 литра. Они пришли на смену прежним моторам 5,3 и 6,2 литра. По заявлениям General Motors, 6,6-литровый агрегат должен стать лидером по мощности и крутящему моменту в своем классе, хотя точные характеристики пока держатся в секрете. В линейке остались и более скромные варианты: бензиновый турбомотор 2.7 TurboMax и дизель 3.0 Duramax, что позволяет подобрать комплектацию под разные задачи и бюджеты.

Внутри пикап получил цифровую приборную панель диагональю 12,2 дюйма и мультимедийную систему с огромным 16,3-дюймовым экраном. Такой подход к оснащению делает Silverado одним из самых технологичных представителей своего сегмента. Для любителей бездорожья предусмотрена версия ZR2: увеличенный на 5 см клиренс, внедорожные шины диаметром 35 дюймов, электронные блокировки обоих дифференциалов и амортизаторы Multimatic DSSV. Внешне ZR2 отличается более агрессивным обликом, что сразу выдает его внедорожный характер.

Стоит отметить, что в США пикапы Chevrolet Silverado традиционно пользуются высоким спросом благодаря сочетанию надежности, мощности и комфорта. В России интерес к таким моделям растет, особенно среди тех, кто ищет универсальный автомобиль для работы и отдыха. Новый Silverado может привлечь внимание не только поклонников американской техники, но и тех, кто ценит современные технологии и мощные моторы. По имеющимся данным, старт продаж в России пока не объявлен, однако появление пятого поколения на мировом рынке может повлиять на предложения серых дилеров и интерес к сегменту в целом. Важно помнить, что выбор пикапа - это не только вопрос вкуса, но и практичности: Silverado способен перевозить более тонны груза и справляться с тяжелыми условиями эксплуатации.

Для справки: Chevrolet Silverado впервые появился в 1998 году и с тех пор сменил уже пять поколений. Модель известна своей выносливостью и широким выбором комплектаций. В последние годы производитель делает ставку на цифровизацию и расширение линейки моторов, что позволяет оставаться конкурентоспособным даже на фоне новых игроков рынка. Появление новых V8 и обновленного дизайна может указывать на желание General Motors укрепить позиции в премиальном сегменте пикапов и привлечь новую аудиторию.