2 августа 2017, 14:45

Chevrolet сообщил о проблемах поставки нового Corvette

Американская компания расстроила потенциальных покупателей Chevrolet Corvette 2018 модельного года. Поставки, которые ожидались на третий квартал текущего года, переносятся, как минимум, на декабрь 2017.
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Автопроизводитель приступил к строительству нового лакокрасочного цеха на территории завода в штате Кентукки, где осуществляется сборка новых спорткаров. Производство Corvette будет возможно только после ввода нового цеха в эксплуатацию. Представители компании сообщают, что это произойдет не ранее ноября 2017 года. Следовательно, первые покупатели смогут сесть за руль нового спорткара не раньше декабря текущего года.

Между тем, склады компании не пустуют. По имеющейся информации, в запасе Chevrolet около 15 000 экземпляров готовых автомобилей. Можно сделать вывод, что строительство цеха и задержки поставок были задуманы с целью реализации «застоявшихся» машин.



Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин659
Объем двигателя6162
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-95
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Chevrolet сообщил о проблемах поставки нового Corvette
{{material_119997}}Автопроизводитель приступил к строительству нового лакокрасочного цеха на территории завода в штате Кентукки, где осуществляется сборка новых спорткаров. Производство Corvette будет возможно только после ввода нового цеха в эксплуатацию. Представители компании сообщают, что это произойдет не ранее ноября 2017 года. Следовательно, первые покупатели смогут сесть за руль нового спорткара не раньше декабря текущего года.Между тем, склады компании не пустуют. По имеющейся информации, в запасе Chevrolet около 15 000 экземпляров готовых автомобилей. Можно сделать вывод, что строительство цеха и задержки поставок были задуманы с целью реализации «застоявшихся» машин.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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