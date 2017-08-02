2 августа 2017, 14:45
Chevrolet сообщил о проблемах поставки нового Corvette
Американская компания расстроила потенциальных покупателей Chevrolet Corvette 2018 модельного года. Поставки, которые ожидались на третий квартал текущего года, переносятся, как минимум, на декабрь 2017.
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Между тем, склады компании не пустуют. По имеющейся информации, в запасе Chevrolet около 15 000 экземпляров готовых автомобилей. Можно сделать вывод, что строительство цеха и задержки поставок были задуманы с целью реализации «застоявшихся» машин.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|659
|Объем двигателя
|6162
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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