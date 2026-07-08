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Автор: Дарья Климова

8 июля 2026, 08:32

Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов

Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов

«Больше места за копейки: чем Chevrolet Suburban High Country 2026 выгодно отличается от Tahoe при почти одинаковой цене

Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов

UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.

UzAuto Motors объявил стоимость Chevrolet Suburban High Country 2026 года - 1 485 100 000 сумов или порядка 9,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Модель оказалась лишь немногим дороже Tahoe High Country, но предлагает заметно больше пространства. Почему эта новинка может изменить подход к выбору больших внедорожников и что важно знать о ее особенностях - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о начале продаж Chevrolet Suburban High Country 2026 года в Узбекистане может показаться неочевидной, но она отражает важный тренд: даже на фоне высокой стоимости крупные внедорожники продолжают пользоваться спросом у государственных структур и частных покупателей, которым необходим просторный салон и внушительный багажник. В условиях, когда выбор полноразмерных SUV становится все более ограниченным, появление Suburban с увеличенными габаритами и минимальной разницей в цене по сравнению с Tahoe High Country выглядит как интересное предложение для тех, кто ценит практичность и комфорт.

UzAuto Motors официально объявил цену на Chevrolet Suburban High Country 2026 модельного года - 1 485 100 000 сумов. Для сравнения, актуальный Chevrolet Tahoe High Country стоит 1 464 500 000 сумов (9,3 млн рублей). Разница между двумя моделями составляет всего 100 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 1,4% от общей стоимости. За эту небольшую доплату покупатель получает внедорожник, который почти на 40 сантиметров длиннее Tahoe, а также выигрывает в объеме багажника и длине колесной базы.

Фото: Chevrolet

Главное преимущество Suburban - не в моторе или комплектации, а в размерах. Длина кузова Suburban High Country достигает 5748 мм против 5351 мм у Tahoe, колесная база увеличена до 3407 мм (у Tahoe - 3071 мм). Высота также немного больше - 1934 мм против 1924 мм. Ширина и количество мест (7) остались прежними. Но именно дополнительные сантиметры позволяют разместить полноценные семь мест и при этом не жертвовать объемом багажника.

Показатели багажного отделения говорят сами за себя: за третьим рядом сидений Suburban предлагает около 1175 литров против 722 литров у Tahoe. Если сложить третий ряд, объем увеличивается до 2656 литров (у Tahoe - 2056 литров), а при сложенных втором и третьем рядах Suburban способен вместить до 4092 литров, что на 612 литров больше, чем у Tahoe. Это ключевой аргумент для тех, кто часто перевозит крупные грузы или путешествует большой семьей.

Интересно, что разница в цене между этими моделями на американском рынке также невелика: Chevrolet Tahoe High Country стартует с $80 700, а Suburban High Country - с $83 700. То есть доплата за длинный кузов составляет $3 000. В Узбекистане разница еще менее заметна относительно общей стоимости автомобиля, что делает Suburban особенно привлекательным для тех, кто рассматривает покупку большого внедорожника.

Фото: Chevrolet

По официальным данным Chevrolet Uzbekistan, расход топлива у Suburban High Country составляет 16,8 л/100 км - ровно столько же, сколько у Tahoe High Country. На практике, учитывая массу более 2,5 тонны, полный привод и 6,2-литровый V8, экономии ждать не стоит, но и существенного увеличения расхода по сравнению с Tahoe не наблюдается.

В Узбекистане такие автомобили продаются ограниченными партиями, и основными покупателями остаются государственные структуры - хокимияты, министерства и специальные службы, которым требуется выезжать за пределы города. Как отмечают представители UzAuto Motors, руководители госорганов нередко обращаются напрямую к председателю Узавтопрома с просьбой о выделении именно таких моделей локальной сборки.

Стоит отметить, что тенденция к увеличению размеров внедорожников и минимальной разнице в цене между моделями с разной длиной кузова наблюдается не только в Узбекистане. Как показал опыт других рынков, подобная стратегия позволяет автопроизводителям расширять аудиторию и предлагать более гибкие решения для разных категорий клиентов. Например, на российском рынке интерес к крупным SUV также сохраняется, несмотря на рост цен и сокращение ассортимента. В этом контексте стоит вспомнить, как разработка новых отечественных двигателей может повлиять на доступность и выбор автомобилей в будущем.

В заключение важно подчеркнуть: Chevrolet Suburban High Country 2026 года - это не просто удлиненная версия Tahoe, а самостоятельная модель, рассчитанная на тех, кто ценит максимальное пространство и не готов идти на компромиссы. Минимальная разница в цене делает выбор в пользу Suburban логичным для тех, кто уже рассматривает покупку Tahoe High Country, но хочет получить больше возможностей для перевозки пассажиров и багажа. В условиях ограниченного предложения на рынке такие решения становятся особенно актуальными.

Упомянутые модели: Chevrolet Suburban
Упомянутые марки: Chevrolet
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