Hertz выставила на продажу Tahoe с мощным V8 и премиальным оснащением по цене ниже рынка — почему такой демпинг и стоит ли рассматривать этот вариант

16 февраля 2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.
В 2026 году рынок подержанных автомобилей продолжает удивлять неожиданными предложениями. На этот раз внимание привлекла продажа Chevrolet Tahoe 2024 года, который выставлен на площадке Hertz Car Sales по цене, заметно отличающейся от привычных для этого сегмента. Внедорожник с премиальным оснащением и мощным V8 продается почти на 2 миллиона рублей дешевле новой машины. Такая разница в цене не может не вызвать вопросов: что скрывается за столь заманчивым предложением?
Chevrolet Tahoe в комплектации LT окрашен в классический белый цвет Summit White, который часто выбирают корпоративные клиенты и службы проката. В салоне - черная отделка Jet Black, универсальный вариант, который устраивает большинство водителей. Комплектация LT включает электропривод багажника, кожаную отделку сидений, подогрев и память настроек для водителя и переднего пассажира. Мультимедийная система с 17,7-дюймовым экраном поддерживает навигацию, голосовое управление, Apple CarPlay и Android Auto. За звук отвечает шестидинамиковая аудиосистема, а под капотом работает атмосферный V8 объемом 5,3 литра.
Этот двигатель выдает 355 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента, он оснащен системой динамического управления подачей топлива. Коробка - 10-ступенчатый автомат с электронным управлением, привод - полный. Габариты Tahoe внушительные: длина - 5,35 метра, ширина - чуть больше двух метров, высота - почти 1,93 метра. Колесная база - 3,07 метра, масса - 2,56 тонны. Это полноценный трехрядный внедорожник, рассчитанный на большие семьи или тех, кто ценит простор и мощность.
Цена, по которой Hertz предлагает этот автомобиль, составляет 42 000 долларов - это примерно на 27 000 долларов ниже рекомендованной стоимости новой машины в аналогичной комплектации. Для сравнения: в 2024 году такой Tahoe стоил около 61 700 долларов, а сейчас за новую модель просят уже почти 70 тысяч.
Однако столь значительное снижение цены объясняется не только возрастом машины. Главная причина - пробег. За менее чем два года этот Tahoe успел пройти 116 тысяч километров, что для обычного водителя кажется почти невозможным. Но если учесть, что автомобиль использовался в парке прокатных машин Hertz, такие цифры становятся объяснимыми. В условиях постоянной эксплуатации и частой смены водителей пробег быстро растет, а износ отдельных узлов может быть выше среднего.
На сайте Hertz можно найти еще один Tahoe, но уже 2023 года выпуска, с аналогичной комплектацией и пробегом более 119 тысяч километров. Его цена - чуть меньше 39 тысяч долларов. Оба автомобиля оснащены тем же V8 и богатыми опциями, но их история эксплуатации в прокате требует особого внимания при покупке.
Покупка бывшего в аренде внедорожника - всегда компромисс между ценой и рисками. С одной стороны, за относительно небольшие деньги можно получить современный, мощный и хорошо оснащенный автомобиль. С другой - высокий пробег и возможные скрытые дефекты, связанные с интенсивной эксплуатацией, могут обернуться дополнительными расходами в будущем. Впрочем, для тех, кто ищет просторный и мощный SUV по цене компактного кроссовера, такие предложения могут оказаться весьма привлекательными.
