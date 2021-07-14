Chevrolet Tahoe получил «маленький» мотор. Но наших покупателей это не пугает
Фото: И. Братуха
Фото: И.Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И.Братуха
Как заметил в беседе с корреспондентом 110km.ru руководитель группы технической поддержки компании «GM Россия» Игорь Мельников, понижение литража и мощности силового агрегата не окажет существенного влияния на покупательские предпочтения россиян, решивших сделать выбор в пользу Tahoe. Главное, что у автомобиля по-прежнему солидный V8, имеющий достойные тягово-динамически характеристики, и этого вполне достаточно, чтобы потешить самолюбие клиентов, привыкших к крупнолитражным ДВС.
Минувшей зимой столичный офис компании разослал дилерам информацию о грядущем выходе на рынок пятого поколения Chevrolet Tahoe, и в течение полугода мониторилась обратная связь с клиентами (в том числе через «горячую линию» Chevrolet). Интерес к новинке проявлен немалый, при этом вопросов по другому, менее литражному двигателю ни разу задано не было.
Наш потребитель – думающий и эрудированный, а потому знает, что на том же американском рынке соплатформенные пикапы оснащаются и вовсе 2,7-литровыми моторами. Так что, проблем, как говорится, никаких…
От себя заметим, что 5,3-литровый V8 располагает крутящим моментом 512 Нм и системой отключения 6 цилиндров из 8, что благотворно отражается на экономичности. Заявленный автопроизводителем расход топлива – 12,6 литра в комбинированном режиме. Разгон до «сотни» 2,7-тонного гиганта занимает всего 8 секунд. Допускается использование «92-го» бензина.
- 4 300 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 1 600 000 РChevrolet Tahoe 2008 в Москве
- 3 299 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 3 849 000 РChevrolet Tahoe 2015 в Москве
- 1 699 900 РChevrolet Tahoe 2012 в Москве
- 3 545 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 3 497 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 250 000 РChevrolet Tahoe 1997 в Москве
- 4 499 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 4 399 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий