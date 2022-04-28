«Шевроле Тахо» – олдскульная суть и современная начинка
«Блейзер», который вырос и стал «Тахо»
В начале девяностых General Motors (напомним: «Шевроле» является подразделением этой корпорации) представила новый «Блейзер». Это по-прежнему был классический рамный джип, прочный и брутальный на вид, только теперь он стал заметно больше. Его же стали производить и непосредственно под маркой GMC и другим именем, новым: Yukon («Юкон»). Машина была действительно крупной, но этого американцам показалось мало. Появилась удлинённые модификации внедорожников: Chevrolet Suburban и GMC Suburban. Это название тоже было известно поклонником марки давно: ещё в тридцатые годы так назывался один из пикапов «Шевроле», а с 1960-го по 1991-й под этим именем выпускался ещё один джип. В переводе на русский слово «Suburban» («Сабарбэн») означает «Пригород» или «Пригородный».
Вскоре новому «Блейзеру» придумали новое имя: Tahoe («Тахо», в честь знаменитого озера в штате Калифорния), а под старым снова стали делать похожий джип «обычного» размера. Yukon и Suburban переименовывать ни во что не стали.
В 1998-м под маркой Cadillac вышла «премиальная версия» Tahoe. Её назвали «Escalade» – от слова «Эскалада». Это – древний военный термин, обозначающий преодоление защитных стен города или какого-либо укрепления с помощью лестниц.
Второе поколение: удлинённый премиум
В 2000-м появились «Тахо» и «Субурбаны» второго поколения. Под названием «Юкон» новая машина тоже производилась. Только длинная версия GM называлась теперь «Yukon XL».
В 2001-м представили и новый «Эскалайд». Причём теперь он также выпускался в двух модификациях: обычной и удлинённой (вторая называлась «Escalade ESV»).
А что сейчас?
В 2020-м году началось производство пятого поколения «Тахо», которое и продолжается до сих пор. GMC Yukon и Cadillac Escalade, соответственно, тоже обновились. Удлинённые версии всех трёх «братьев» тоже никуда не делись: Suburban, Yukon XL и Escalade ESV по-прежнему существуют.
Так что же представляет собой современный Chevrolet Tahoe?
Это всё ещё олдскульный рамный джип. Длина внедорожника – 5 метров 35 сантиметров, ширина – больше 2-х метров. Весит машина тоже немало: почти 2,8 тонны.
В Россию поставляются «Тахо» с бензиновым V8 объёмом 5,3 литра и мощностью 343 лошадиные силы. В США есть также Tahoe с турбодизелем (3,0 л., 277 л.с.) и ещё одним бензиновым мотором, помощнее: 6,2 литра, 420 «лошадей».
Несмотря на олдскульную суть, по части оснащений и опций «Тахо» является очень современным автомобилем. В нём имеются все необходимые системы безопасности и целая куча разных полезностей: от трёхзонного климат-контроля до камер кругового обзора. Коробка передач, кстати, десятиступенчатая.
Tahoe – это Типично Американский автомобиль, и не только по размерам, но и по комфорту. За океаном ценят плавность хода и тишину в салоне, и с этими показателями у «Тахо» всё замечательно. О просторе в салоне говорить особого смысла нет. Он там есть, и его там действительно очень много. Ценителям Больших Автомобилей Tahoe понравится точно.
Правда, на более-менее серьёзном бездорожье тяжёлый джип с длинной базой может уступить некоторым конкурентам. Зато на асфальте «Тахо» по внедорожным меркам ведёт себя отлично. До «сотни» он разгоняется за 8 секунд, что для такой машины – очень хороший показатель.
- 12 681 000 РChevrolet Tahoe 2021 в Москве
- 11 540 000 РChevrolet Tahoe 2021 в Москве
- 1 245 000 РChevrolet Tahoe 2008 в Москве
- 4 450 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 15 843 451 РChevrolet Tahoe 2021 в Москве
- 5 135 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 6 110 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
- 16 394 422 РChevrolet Tahoe 2021 в Москве
- 4 199 000 РChevrolet Tahoe 2015 в Москве
- 4 677 000 РChevrolet Tahoe 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий