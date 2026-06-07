Недочёты, о которых молчат дилеры: 9 причин задуматься перед покупкой Chevrolet Tracker

7 июня 2026, 09:16
Chevrolet Tracker: девять важных недостатков, которые могут повлиять на выбор кроссовера
Chevrolet Tracker: девять важных недостатков, которые могут повлиять на выбор кроссовера
Chevrolet Tracker часто выбирают за экономичность и надежность, но у этой модели есть ряд конструктивных минусов, которые могут стать неприятным сюрпризом для будущих владельцев. Разбираемся, какие нюансы стоит учитывать при покупке в 2026 году.
Chevrolet Tracker продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых кроссоверов на российском рынке. Несмотря на привлекательную цену, маневренность и экономичный расход топлива, в этой модели есть ряд факторов, которые могут повлиять на решение о покупке. В 2026 году интерес к Tracker не уменьшится, но потенциальным владельцам стоит заранее узнать о девяти ключевых моментах.
Первое, что отмечают многие – слабые уплотнители под капотом. Через них внутрь попадает пыль, грязь и вода, что приводит к быстрому загрязнению моторного отсека и может ускорить коррозию металлических деталей. Это особенно заметно после мойки или сильного дождя, когда подкапотное пространство требует дополнительной защиты.
Второй момент — турбированный двигатель. Он требует осторожного обращения: нельзя резко «газовать» на холодном моторе, а после активной езды рекомендуется дать двигателю поработать на холостых оборотах. Несоблюдение этих правил может привести к поломке турбины, что обернется дорогостоящим ремонтом.
Третий нюанс – топливо. Производитель настаивает на использовании бензина не ниже АИ-95, однако некоторые стараются сэкономить, заливая 92-й. Это может привести к детонации и ускоренному износу двигателя. Экономия на топливе здесь не оправдана.
Задняя подвеска у Tracker — балка (полузависимая). Это сказывается на комфорте: на неровностях и стыках дороги сзади ощущаются вибрации и легкий стук. Для тех, кто ценит плавность хода, этот момент может стать решающим.
Еще один спорный момент – давление в шинах. На заводе оно выставлено на уровне 2,4, что делает подвеску жесткой, особенно летом. Попытка снижения давления для большего комфорта приводит к появлению ошибки на панели приборов. Для изменения настроек контроля давления потребуется перепрошивка блока, которая может стоить до 300 долларов.
Кузовные зазоры между крыльями и другими элементами кузова оставляют желать лучшего. Через них зимой может проникнуть холодный воздух, ухудшаются теплоизоляция и акустика салона. Владельцы часто дорабатывают эти места самостоятельно с помощью утеплителей или поролона.
Капот и багажная дверь открываются вручную и довольно тяжелы. Это особенно неудобно для женщин и людей с ограниченной физической силой. Отсутствие газовых упоров усложняет использование, хотя установить их можно самостоятельно.
При холодном запуске двигателя часто слышен металлический стук гидрокомпенсаторов. Причина — не самое удачное масло, залитое с завода. После прогрева звук пропадает, но специалисты советуют заменить масло после первых 2 тысяч километров, чтобы избежать накопления металлической стружки и продлить ресурс мотора.
Салон Chevrolet Tracker не самый просторный в классе. Высоким пассажирам на заднем ряду может быть тесно, особенно при полной загрузке или на кочках. При росте выше 180 см голова может упираться в потолок, что снижает комфорт в дальних поездках.
Большинство перечисленных недостатков не являются критическими дефектами, а скорее особенностями конструкции, о которых важно знать заранее. Для сравнения, в истории мирового автопрома встречались и более спорные решения — например, уникальный гоночный прототип Lamborghini Miura P400 Jota, судьба которого сложилась трагически, что подробно рассказано в материале о сравнительно небольших автомобилях .
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