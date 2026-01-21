Стоит ли покупать этот кроссовер — неожиданные нюансы и расходы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 16:03

Chevrolet Tracker Redline быстро стал популярным в Узбекистане. Владельцы делятся личными впечатлениями, отмечая как сильные стороны, так и спорные моменты. Расходы на эксплуатацию удивляют. Неожиданные детали - внутри.

Chevrolet Tracker Redline появился на рынке Узбекистана в начале 2021 года и сразу привлек внимание автолюбителей. Уже через год модель начали собирать на местном заводе, что только подогрело интерес к кроссоверу. Today Tracker Redline - частый гость на улицах Ташкента и других городов, и его владельцы не устают обсуждать достоинства и недостатки машины.

Первое, что бросается в глаза - внешний вид. Дизайнеры явно не пожалели времени и сил: автомобиль выглядит свежо, современно и даже немного дерзко. В потоке он выделяется, и это не просто слова. Многие отмечают, что именно дизайн стал решающим фактором при выборе этой модели.

Но не только внешний вид играет роль. Трекер Redline приятно удивляет плавностью хода. Подвеска настроена так, что даже на не самых ровных дорогах машина ведет себя уверенно и мягко. Управлять этим кроссовером - настоящее удовольствие, особенно в традиционных условиях, когда резкие перепады асфальта не редкость.

Технологичность - еще одна козырь модели. В салоне установлен компактный, но информативный экран, система старт-стоп работает без сбоев: двигатель сам отключается на светофоре и мгновенно включается при необходимости. В арсенале - множество функций, которые делают повседневную работу проще и комфортнее. Водитель быстро привыкает к этим мелочам и начинает воспринимать их так, как должное.

Трекер Redline разгоняется бодро, реагирует на педаль газа без промедлений. Для простых дорог и трасс Узбекистана этого вполне достаточно. Машина не пасует ни на обгонах, ни при старте со светофора.

Однако не все так идеально. Сразу после покупки владельцы сталкиваются с неожиданной проблемой: при включении кондиционера кузов начинает ощутимо вибрировать. Проблема, видимо, носит массовый характер. Причина до конца не ясна, но многие считают, что это заводской недочет, который пока не устранен.

Еще один спорный момент - цена. Несмотря на привлекательный внешний вид и достойные характеристики, Tracker Redline стоит значительно дороже, чем хотелось бы. Для многих покупателей именно стоимость становится главным вопросом. Автомобиль хорош, но не каждый готов платить.

Что касается расходов, здесь все довольно прозрачно. Средний расход топлива составляет 6,5-7 литров на 100 километров. 

Chevrolet Tracker Redline - автомобиль, вызывающий противоречивые эмоции. Он красив, технологичен и приятен в управлении, но стоит недешево. Тем не менее, многие из перечисленных нюансов не становятся решающими, и кроссовер продолжает набирать популярность на дорогах Узбекистана.

Упомянутые марки: Chevrolet
