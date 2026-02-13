Свап года: сняли с учета и продают редкий Chevrolet TrailBlazer 2002 с мотором от Газели

В России начались торги за Chevrolet TrailBlazer 2002 с мотором от Газели

В Крыму на продажу выставлен Chevrolet TrailBlazer 2002 года с мотором ЗМЗ 405 и механикой. В ПТС указаны не совпадающие характеристики, а в комплекте - новое сцепление и резина. Почему этот вариант может заинтересовать только опытных автолюбителей.

На рынке подержанных автомобилей в России все чаще встречаются предложения, которые способны удивить даже бывалых автолюбителей. В Ленино, Республика Крым, выставлен на продажу Chevrolet TrailBlazer 2002 года, который сразу привлекает внимание не только своим возрастом, но и рядом технических особенностей. Для тех, кто ищет неординарные решения и готов к компромиссам, этот вариант может стать настоящей находкой.

Главная особенность этого внедорожника - замена оригинального двигателя на отечественный ЗМЗ 405 от Газели. Такой шаг обычно предпринимают владельцы, столкнувшиеся с дороговизной или недоступностью оригинальных запчастей. Вместе с новым мотором установлена 5-ступенчатая механическая коробка передач, что для TrailBlazer - редкость. Важно отметить, что двигатель вписан в документы, а вот установленное газобаллонное оборудование - нет, что может вызвать вопросы при регистрации.

Фото: drom.ru

Согласно объявлению, автомобиль оснащен новым аккумулятором, свежей резиной, а также новой коробкой передач и сцеплением. Пробег составляет 210 000 км, что для машины такого возраста вполне ожидаемо. Владелец честно указывает, что компрессия в двигателе оставляет желать лучшего, однако автомобиль заводится и способен передвигаться своим ходом. Привод сейчас задний, но при желании можно восстановить полный привод - техническая возможность для этого сохранена.

В документах отмечено, что в ПТС объем двигателя и мощность не совпадают с фактическими характеристиками. За годы эксплуатации у машины сменилось более четырех владельцев, а в истории регистрации - 12 записей. Несмотря на это, TrailBlazer не числится в розыске, не имеет ограничений, залогов и арестов. Продавец подчеркивает, что обмен не интересует, а цена фиксирована - 399 999 рублей. Причина продажи - срочно нужны деньги.

Такие предложения редко остаются без внимания среди тех, кто ищет бюджетный внедорожник с возможностью самостоятельной доработки. Однако потенциальным покупателям стоит быть готовыми к нюансам с оформлением документов и возможным техническим доработкам. В условиях, когда оригинальные запчасти для американских автомобилей становятся все менее доступными, подобные варианты с адаптацией под отечественные агрегаты могут стать выходом для тех, кто не боится нестандартных решений.