28 ноября 2017, 12:00

Chevrolet Traverse будут продавать в России

Во второй половине следующего года на российском авторынке будет доступен большой вседорожник Chevrolet Traverse. Новинка, представленная на автосалоне в Детройте, рассчитана на 8 пассажиров.
^
Chevrolet Traverse будут продавать в России Chevrolet Traverse

Chevrolet Traverse
Выпускается с 2012 г.
Отзывов: 1
В длину автомобиль достигает 5189 мм, в ширину — 1996 мм, а в высоту — 1795 мм. Колесная база равна 3070 мм. Модель предложат в четырех вариантах исполнения: L, LS, LT и Premier. Сейчас автопроизводитель открыл предзаказ только на одну модификацию, которая оснащена атмосферным 3,6-литровым двигателем, выдающим мощность 310 «лошадей». Пару ей составила автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Известно, что покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.

В список оснащения Traverse войдут светодиодные фары, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора. Также владельцы получат системы автоматического торможения, контроля мертвых зон и слежения за разметкой.

В планах компании также подготовить вариацию с именем RS, но сроки ее появления на рынке и приблизительная стоимость пока не известны.

Купить авто Шевроле Траверс

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Orlando
Шевроле Орландо по внешнему виду вообще, как по мне, огонь. Такой стильный, мощный. Разве что клиренс хотелось бы повыше, а то на дачу по плохим дорогам и глубоким колеям вообще на нем лучше не ехать. Но как машина для трассы - уверено держит дорогу. Еще нравится то, что их не так уж и много, внешность ...
Ганзалес
Форум Chevrolet Rezzo
| Кому: enpc19651 Достать запчасти можно, но большинство на заказ будет. По кузовщине можно и месяц и больше прождать. Если выбирать машину с этой позиции, то на данную модель лучше не смотреть. Лучше брать что-нибудь более распространенное. Та же Зафира популярнее будет и проблем с ней поменьше в этом ...
Алекс_01
Форум Chevrolet Aveo
Машина стоит своих денег, конечно, это не супер вариант и не супер надежный автомобиль, про который можно сказать, что он практически не ломается. Но всё-таки он лучше будет своих аналогов, которые с ним в одну цену. Мне нравится, что трансмиссия у машины крепкая и управление автомобилем легкое и удобное ...
Василий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Chevrolet Traverse
Объявления о продаже Chevrolet Traverse
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Honda Crosstour и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Chevrolet Traverse будут продавать в России
{{model_3120}}В длину автомобиль достигает 5189 мм, в ширину — 1996 мм, а в высоту — 1795 мм. Колесная база равна 3070 мм. Модель предложат в четырех вариантах исполнения: L, LS, LT и Premier. Сейчас автопроизводитель открыл предзаказ только на одну модификацию, которая оснащена атмосферным 3,6-литровым двигателем, выдающим мощность 310 «лошадей». Пару ей составила автоматическая 9-ступенчатая коробка передач. Известно, что покупатели смогут выбирать между передним и полным приводом.В список оснащения Traverse войдут светодиодные фары, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора. Также владельцы получат системы автоматического торможения, контроля мертвых зон и слежения за разметкой.В планах компании также подготовить вариацию с именем RS, но сроки ее появления на рынке и приблизительная стоимость пока не известны.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Саратов Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG