23 марта 2018, 09:19

Chevrolet Traverse доедет до России в мае

Российское подразделение General Motors подтвердило выход на рынок полноразмерного внедорожника Chevrolet Traverse второго поколения. Ранее ожидалось, что продажи стартуют до конца 2017 года, потом сроки сдвинули на год. Но сейчас представители GM говорят о мае. Автомобиль уже прошел все процедуры сертификации и внесен в базу Росстандарта.
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  Chevrolet Traverse доедет до России в мае Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse доедет до России в мае Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse доедет до России в мае Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse доедет до России в мае Chevrolet Traverse Chevrolet Traverse доедет до России в мае
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Chevrolet Traverse
Выпускается с 2012 г.
Отзывов: 1
Российским покупателям предложат версию с мощным 3,6-литровым атмосферным V6 выдающим 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – только полный. У себя на родине, в США для внедорожника доступен еще 2-литровый агрегат мощностью 255 л.с., а тот же 3,6-литровый двигатель по документам на 8 «лошадей» слабее.

В нашей стране Chevrolet Traverse можно будет заказать с 7- или 8-местным салоном: два или три сиденья на среднем ряду. Внедорожник будет доступен в двух комплектациях: LT и Premier. Точный перечень оборудования пока неизвестен. Но, вероятнее всего, в базовую версию войдет до 8 подушек безопасности, климат-контроль, люк, информационно-развлекательная система с навигацией, круиз-контроль. Также в «базу» включат систему мониторинга «слепых» зон. Топовая версия получит систему предотвращения фронтального столкновения, систему контроля рядности движения, систему обнаружения пешеходов и камеры кругового обзора.

Chevrolet Traverse составит конкуренцию Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей). Внедорожник уже появился на российском сайте Chevrolet, но его стоимость пока не обозначена. Цены обещают сообщить в середине апреля. Тогда же в дилерские центры прибудут первые выставочные образцы.
Новинки и концепт кары Шевроле Траверс
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Chevrolet Traverse доедет до России в мае
{{model_3120}}Российским покупателям предложат версию с мощным 3,6-литровым атмосферным V6 выдающим 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – только полный. У себя на родине, в США для внедорожника доступен еще 2-литровый агрегат мощностью 255 л.с., а тот же 3,6-литровый двигатель по документам на 8 «лошадей» слабее.В нашей стране Chevrolet Traverse можно будет заказать с 7- или 8-местным салоном: два или три сиденья на среднем ряду. Внедорожник будет доступен в двух комплектациях: LT и Premier. Точный перечень оборудования пока неизвестен. Но, вероятнее всего, в базовую версию войдет до 8 подушек безопасности, климат-контроль, люк, информационно-развлекательная система с навигацией, круиз-контроль. Также в «базу» включат систему мониторинга «слепых» зон. Топовая версия получит систему предотвращения фронтального столкновения, систему контроля рядности движения, систему обнаружения пешеходов и камеры кругового обзора.Chevrolet Traverse составит конкуренцию Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей). Внедорожник уже появился на российском сайте Chevrolet, но его стоимость пока не обозначена. Цены обещают сообщить в середине апреля. Тогда же в дилерские центры прибудут первые выставочные образцы.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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