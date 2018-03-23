23 марта 2018, 09:19
Chevrolet Traverse доедет до России в мае
Российское подразделение General Motors подтвердило выход на рынок полноразмерного внедорожника Chevrolet Traverse второго поколения. Ранее ожидалось, что продажи стартуют до конца 2017 года, потом сроки сдвинули на год. Но сейчас представители GM говорят о мае. Автомобиль уже прошел все процедуры сертификации и внесен в базу Росстандарта.
Chevrolet Traverse
Выпускается с 2012 г.
Отзывов: 1
В нашей стране Chevrolet Traverse можно будет заказать с 7- или 8-местным салоном: два или три сиденья на среднем ряду. Внедорожник будет доступен в двух комплектациях: LT и Premier. Точный перечень оборудования пока неизвестен. Но, вероятнее всего, в базовую версию войдет до 8 подушек безопасности, климат-контроль, люк, информационно-развлекательная система с навигацией, круиз-контроль. Также в «базу» включат систему мониторинга «слепых» зон. Топовая версия получит систему предотвращения фронтального столкновения, систему контроля рядности движения, систему обнаружения пешеходов и камеры кругового обзора.
Chevrolet Traverse составит конкуренцию Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей). Внедорожник уже появился на российском сайте Chevrolet, но его стоимость пока не обозначена. Цены обещают сообщить в середине апреля. Тогда же в дилерские центры прибудут первые выставочные образцы.
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Купил новую, нравится.
Шевроле Орландо по внешнему виду вообще, как по мне, огонь. Такой стильный, мощный. Разве что клиренс хотелось бы повыше, а то на дачу по плохим дорогам и глубоким колеям вообще на нем лучше не ехать. Но как машина для трассы - уверено держит дорогу. Еще нравится то, что их не так уж и много, внешность ...
| Кому: enpc19651 Достать запчасти можно, но большинство на заказ будет. По кузовщине можно и месяц и больше прождать. Если выбирать машину с этой позиции, то на данную модель лучше не смотреть. Лучше брать что-нибудь более распространенное. Та же Зафира популярнее будет и проблем с ней поменьше в этом ...
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