Виртуальный рестайлинг Traverse удивил поклонников – каким будет новый облик SUV

12 декабря 2025, 05:11
Chevrolet Traverse готовится к обновлению: как изменится кроссовер к 2027 году
Chevrolet Traverse готовится к обновлению: как изменится кроссовер к 2027 году
Chevrolet Traverse может получить заметное обновление уже к 2027 году. В сети появились рендеры с новым дизайном. Производитель пока не подтверждает слухи. Эксперты обсуждают возможные перемены во внешности модели. Ожидается более агрессивный стиль и свежие детали.
Chevrolet Traverse третьего поколения появился на рынке совсем недавно, в 2024 году, и пока не успел устареть. Производство моделей отлажено на заводе в Мичигане, а также в Китае, где сборкой занимается совместное предприятие SAIC-GM. Несмотря на это, в автомобильных кругах уже обсуждают возможное обновление кроссовера, который может выйти на рынок раньше, чем ожидалось.
По слухам, рестайлинг Traverse может состояться уже к 2027 модельному году. Хотя официальные заявления от Chevrolet пока не поступали и компания не подтвердила эти данные, тему подогревают свежие цифровые рендеры, появившиеся в интернете. Художник Digimods Design представил свое видение того, каким может стать обновленный Traverse, и эти изображения уже вызвали бурное обсуждение среди поклонников марки.
На иллюстрациях заметно, что передняя часть кроссовера претерпела значительные изменения. Фары стали более узкими и современными, решетка радиатора получила новый рисунок, а бампер теперь выглядит гораздо агрессивнее, чем в актуальной версии. В профиле автомобиля сохранились узнаваемые черты, но он обзавелся массивными колесами и задней частью из черного пластикового обвеса по низу кузова.
Задняя часть также не осталась без внимания: фонари стали компактнее и теперь не заходят так далеко на бампер и крылья, как раньше. Крышка багажника осталась прежней, а вот задний бампер стал чуть более выразительным. Четыре квадратных патрубка выхлопной системы по-прежнему демонстрируют спортивный характер модели.
Пока нет никаких гарантий, что серийный Traverse после рестайлинга будет выглядеть именно так, как на рендерах. Однако интерес к любым переменам подогревается и тем, что нынешняя версия кроссовера (2026 модельный год) появилась в США по цене от 44 695 долларов за базовую комплектацию LT AWD, топовые версии High Country AWD и RS стоят уже почти 60 тысяч долларов. Вопрос о том, понравится ли поклонникам марки новый облик, более консервативный, остается открытым.
Похожие материалы Шевроле, САИК
-
21.10.2025, 14:12
Семиместный Chevrolet Traverse 2025 года добрался до России с огромным ценником
Большой американский кроссовер снова у нас. Модель 2025 года уже привезли дилеры. Автомобиль получил брутальный дизайн. Оснащение у него очень богатое. Но стоимость может многих шокировать. Разброс цен оказался весьма существенным.Читать далее
-
22.06.2019, 07:41
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Знакомое с детства: «Таити, Таити. Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят» – удачный пролог для нашего сегодняшнего разговора. А поговорить мы хотим о… Бали. Нет, не о том, что трется боком об экватор и пленяет заезжих лазурными оттенками океанской воды, а о нашем, пардон, челябинском. Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
12.12.2025, 05:17
BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека
BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?Читать далее
-
12.12.2025, 05:02
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.Читать далее
-
12.12.2025, 04:55
Пожилой коллекционер из Аризоны купил Lamborghini Aventador SVJ за миллион долларов
Пожилой автолюбитель отправился из Аризоны в Нью-Джерси ради уникального Lamborghini. Он приобрел редкий Aventador SVJ Roadster за миллион долларов. В его коллекции уже есть Porsche и Ferrari. Почему он не смог пройти мимо этого авто? Подробности – в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, САИК
-
21.10.2025, 14:12
Семиместный Chevrolet Traverse 2025 года добрался до России с огромным ценником
Большой американский кроссовер снова у нас. Модель 2025 года уже привезли дилеры. Автомобиль получил брутальный дизайн. Оснащение у него очень богатое. Но стоимость может многих шокировать. Разброс цен оказался весьма существенным.Читать далее
-
22.06.2019, 07:41
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Знакомое с детства: «Таити, Таити. Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят» – удачный пролог для нашего сегодняшнего разговора. А поговорить мы хотим о… Бали. Нет, не о том, что трется боком об экватор и пленяет заезжих лазурными оттенками океанской воды, а о нашем, пардон, челябинском. Читать далее
-
12.12.2025, 05:56
Обновленный электрокроссовер XPENG G6 появится в Великобритании в 2026 году с рекордной скоростью зарядки
XPENG готовит к запуску в Великобритании обновленный G6. Электрокроссовер удивит скоростью зарядки и ценой. Модель соберут в Австрии, а старт продаж намечен на начало 2026 года. Подробности о комплектациях и особенностях уже известны.Читать далее
-
12.12.2025, 05:41
Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA
Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.Читать далее
-
12.12.2025, 05:33
Кроссовер Ora 5 готовится к выходу в Европе без лидарных сенсоров
Ora 5 от Great Wall Motor скоро появится в Европе. Модель обещает больше пространства и свежий дизайн. Интрига – отсутствие лидара на тестовых прототипах. Ожидается старт продаж весной 2026 года. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 05:23
Porsche 911 GT3 90 F.A.: юбилейная версия в честь Фердинанда Александра Порше
Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.Читать далее
-
12.12.2025, 05:17
BMW 3 Series отмечает 50 лет: как изменилась легенда за полвека
BMW 3 Series празднует 50-летие и не теряет популярности. Модель стала символом динамики и стиля. За полвека продано более 18 миллионов машин. Узнайте, как изменилась легенда за годы производства. В чем секрет успеха культовой «трешки»?Читать далее
-
12.12.2025, 05:02
Range Rover Sport SV 2027 года получит центральный двойной выхлоп и обновленный дизайн
Range Rover Sport SV готовится к крупному обновлению в 2026 году. Модель 2027 года обещает новые дизайнерские решения и технические доработки. Автомобиль уже замечен на тестах рядом с предшественником. Подробности о новинке держатся в секрете, но интерес к ней растет.Читать далее
-
12.12.2025, 04:55
Пожилой коллекционер из Аризоны купил Lamborghini Aventador SVJ за миллион долларов
Пожилой автолюбитель отправился из Аризоны в Нью-Джерси ради уникального Lamborghini. Он приобрел редкий Aventador SVJ Roadster за миллион долларов. В его коллекции уже есть Porsche и Ferrari. Почему он не смог пройти мимо этого авто? Подробности – в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 23:11
В НАМИ готовят срочные изменения в стандартах для гибридов и праворульных авто
В России обсуждают новые подходы к сертификации машин. В центре внимания гибриды и правый руль. Эксперты ждут разъяснений по процедурам. Изменения могут затронуть многих автовладельцев.Читать далее
-
11.12.2025, 22:53
Kia Sportage снова доступен в России по цене ниже китайских конкурентов
В России стартовали продажи новых Kia Sportage. Модель предлагается дешевле китайских аналогов. Узнайте, какие комплектации доступны и где купить. Сравниваем цены и оснащение.Читать далее
- 3 095 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 3 990 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 4 150 000 РChevrolet Traverse 2021 в Москве
- 3 149 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 2 898 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 2 980 000 РChevrolet Traverse 2019 в Москве
- 3 550 000 РChevrolet Traverse 2019 в Москве
- 2 600 000 РChevrolet Traverse 2018 в Москве
- 3 200 000 РChevrolet Traverse 2019 в Москве
- 3 250 000 РChevrolet Traverse 2019 в Москве