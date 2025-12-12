Виртуальный рестайлинг Traverse удивил поклонников – каким будет новый облик SUV

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 05:11

Chevrolet Traverse готовится к обновлению: как изменится кроссовер к 2027 году

Chevrolet Traverse может получить заметное обновление уже к 2027 году. В сети появились рендеры с новым дизайном. Производитель пока не подтверждает слухи. Эксперты обсуждают возможные перемены во внешности модели. Ожидается более агрессивный стиль и свежие детали.

Chevrolet Traverse третьего поколения появился на рынке совсем недавно, в 2024 году, и пока не успел устареть. Производство моделей отлажено на заводе в Мичигане, а также в Китае, где сборкой занимается совместное предприятие SAIC-GM. Несмотря на это, в автомобильных кругах уже обсуждают возможное обновление кроссовера, который может выйти на рынок раньше, чем ожидалось.

По слухам, рестайлинг Traverse может состояться уже к 2027 модельному году. Хотя официальные заявления от Chevrolet пока не поступали и компания не подтвердила эти данные, тему подогревают свежие цифровые рендеры, появившиеся в интернете. Художник Digimods Design представил свое видение того, каким может стать обновленный Traverse, и эти изображения уже вызвали бурное обсуждение среди поклонников марки.

На иллюстрациях заметно, что передняя часть кроссовера претерпела значительные изменения. Фары стали более узкими и современными, решетка радиатора получила новый рисунок, а бампер теперь выглядит гораздо агрессивнее, чем в актуальной версии. В профиле автомобиля сохранились узнаваемые черты, но он обзавелся массивными колесами и задней частью из черного пластикового обвеса по низу кузова.

Задняя часть также не осталась без внимания: фонари стали компактнее и теперь не заходят так далеко на бампер и крылья, как раньше. Крышка багажника осталась прежней, а вот задний бампер стал чуть более выразительным. Четыре квадратных патрубка выхлопной системы по-прежнему демонстрируют спортивный характер модели.

Пока нет никаких гарантий, что серийный Traverse после рестайлинга будет выглядеть именно так, как на рендерах. Однако интерес к любым переменам подогревается и тем, что нынешняя версия кроссовера (2026 модельный год) появилась в США по цене от 44 695 долларов за базовую комплектацию LT AWD, топовые версии High Country AWD и RS стоят уже почти 60 тысяч долларов. Вопрос о том, понравится ли поклонникам марки новый облик, более консервативный, остается открытым.

Упомянутые модели: Chevrolet Traverse (от 2 990 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, SAIC
