15 марта 2020, 14:36
Chevrolet Traverse перенес первую «подтяжку лица»
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Фото: Chevrolet
Компания Chevrolet представила обновленный большой кроссовер Chevrolet Traverse. После рестайлинга автомобиль получил серьезно переработанную переднюю часть и новые электронные системы.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
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В салоне появилась модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По середине приборной панели теперь есть 8-дюймовый цифровой экран с виртуальной круглой шкалой спидометра. Панорамный люк обзавелся солнцезащитным козырьком для пассажиров задних сидений. В список стандартного оборудования вошли системы автоматического торможения, контроля полосы движения и автоматического переключения дальнего света. Но адаптивный «круиз» по-прежнему доступен только в качестве опции.
Данных об изменениях в моторной гамме нет. Очевидно, кроссовер сохранил 3,6-литровый атмосферный агрегат V6 мощностью 314 л.с. (360 Нм), работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом». Полный привод предлагается опционально. Продажи новинки в США должны стартовать до конца 2020 года. Позже рестайлинговый Chevrolet Traverse может появиться и в российских шоурумах.
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Тест-драйв Chevrolet Tahoe: мужской зал
08.07.2019, 03:51
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
11.02.2014, 23:02
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Настоящий американский внедорожник. Большой, вместительный, но при этом экономичный (что странно) . Надо будет потом почитать отзывы владельцев, действительно ли он так хорош, как о нем пишут.
Этот 5-метровый "автобус" точно найдет у нас поклонников. В России любят большие внедорожники. Вот только комплектация с передним приводом у такого автомобиля - это на мой взгляд сущее недоразумение. Кому нужен паркетник в 300 лошадей?
Красивая тачка, конечно. Отчиму предлагают такую взять, а он задумался. Там движок нужно перебирать, говорят, а он вроде как и хочет, а вроде и нет) Заходил сюда https:// www.autopriwos.ru/ catalogue-engines/ index.html а там и нет такой модели, только лачети, матиз и нубира какая-то) ) Собственно не ...
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