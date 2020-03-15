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15 марта 2020, 14:36

Chevrolet Traverse перенес первую «подтяжку лица»

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Фото: Chevrolet
Компания Chevrolet представила обновленный большой кроссовер Chevrolet Traverse. После рестайлинга автомобиль получил серьезно переработанную переднюю часть и новые электронные системы.
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица

Фото: Chevrolet

Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
Chevrolet Traverse перенес первую подтяжку лица
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Большой вседорожник Chevrolet Traverse дебютировал в январе 2017 года на автосалоне в Детройте. С апреля 2018-го он продается и в России. Плановый «фейслифтинг» в середине жизненного цикла принес изрядные обновления. Прежде всего, дизайнеры хорошенько освежили переднюю часть. Светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение. Фары головного света стали существенно более узкими, а решетка радиатора – массивнее. Изменилась графика задних фонарей.

В салоне появилась модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По середине приборной панели теперь есть 8-дюймовый цифровой экран с виртуальной круглой шкалой спидометра. Панорамный люк обзавелся солнцезащитным козырьком для пассажиров задних сидений. В список стандартного оборудования вошли системы автоматического торможения, контроля полосы движения и автоматического переключения дальнего света. Но адаптивный «круиз» по-прежнему доступен только в качестве опции.

Данных об изменениях в моторной гамме нет. Очевидно, кроссовер сохранил 3,6-литровый атмосферный агрегат V6 мощностью 314 л.с. (360 Нм), работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом». Полный привод предлагается опционально. Продажи новинки в США должны стартовать до конца 2020 года. Позже рестайлинговый Chevrolet Traverse может появиться и в российских шоурумах.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
Настоящий американский внедорожник. Большой, вместительный, но при этом экономичный (что странно) . Надо будет потом почитать отзывы владельцев, действительно ли он так хорош, как о нем пишут.
Жорик
Chevrolet Traverse будут продавать в России
Этот 5-метровый "автобус" точно найдет у нас поклонников. В России любят большие внедорожники. Вот только комплектация с передним приводом у такого автомобиля - это на мой взгляд сущее недоразумение. Кому нужен паркетник в 300 лошадей?
Василий
Форум Chevrolet Geo Storm
Красивая тачка, конечно. Отчиму предлагают такую взять, а он задумался. Там движок нужно перебирать, говорят, а он вроде как и хочет, а вроде и нет) Заходил сюда https:// www.autopriwos.ru/ catalogue-engines/ index.html а там и нет такой модели, только лачети, матиз и нубира какая-то) ) Собственно не ...
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Chevrolet Traverse перенес первую «подтяжку лица»
{{material_126835}}Большой вседорожник Chevrolet Traverse дебютировал в январе 2017 года на автосалоне в Детройте. С апреля 2018-го он продается и в России. Плановый «фейслифтинг» в середине жизненного цикла принес изрядные обновления. Прежде всего, дизайнеры хорошенько освежили переднюю часть. Светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение. Фары головного света стали существенно более узкими, а решетка радиатора – массивнее. Изменилась графика задних фонарей.В салоне появилась модернизированная медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. По середине приборной панели теперь есть 8-дюймовый цифровой экран с виртуальной круглой шкалой спидометра. Панорамный люк обзавелся солнцезащитным козырьком для пассажиров задних сидений. В список стандартного оборудования вошли системы автоматического торможения, контроля полосы движения и автоматического переключения дальнего света. Но адаптивный «круиз» по-прежнему доступен только в качестве опции.Данных об изменениях в моторной гамме нет. Очевидно, кроссовер сохранил 3,6-литровый атмосферный агрегат V6 мощностью 314 л.с. (360 Нм), работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом». Полный привод предлагается опционально. Продажи новинки в США должны стартовать до конца 2020 года. Позже рестайлинговый Chevrolet Traverse может появиться и в российских шоурумах.
2020-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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