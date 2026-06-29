Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 18:44

Chevrolet Trax из Кореи: старт продаж в России и особенности комплектаций

Chevrolet Trax из Кореи: старт продаж в России и особенности комплектаций

В Россию начали поставлять компактный кроссовер Chevrolet Trax корейской сборки по цене от 1,6 млн рублей

Chevrolet Trax из Кореи: старт продаж в России и особенности комплектаций

В Россию начали поступать компактные кроссоверы Chevrolet Trax второго поколения, собранные в Южной Корее. Модель уже доступна у дилеров и по альтернативным каналам, что может повлиять на расстановку сил среди популярных городских SUV. Важно разобраться, чем Trax отличается от конкурентов и почему его появление вызывает интерес у покупателей.

В Россию начали поступать компактные кроссоверы Chevrolet Trax второго поколения, собранные в Южной Корее. Модель уже доступна у дилеров и по альтернативным каналам, что может повлиять на расстановку сил среди популярных городских SUV. Важно разобраться, чем Trax отличается от конкурентов и почему его появление вызывает интерес у покупателей.

Появление Chevrolet Trax второго поколения на российском рынке стало важным событием в сегменте компактных кроссоверов. Автомобиль корейской сборки (завод GM в Южной Корее) уже доступен у дилеров — как под заказ, так и в наличии, прежде всего в Москве и во Владивостоке. Стартовая цена составляет 1,6 млн рублей, что выводит Trax в число самых доступных новых иномарок в своем классе.

По габаритам новинка близка к основным одноклассникам — Hyundai Creta и Kia Seltos: длина кузова — 4537 мм, колесная база — 2700 мм. Модель построена на современной платформе GM VSS-F и оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором (137 л.с.), который работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Важный нюанс: полный привод для этого поколения не предусмотрен.

В версии 1RS покупатель получает эко-кожу в отделке сидений, кожаный мультируль, климат-контроль, электроприводы, бесключевой доступ, запуск кнопкой и объединенные цифровые экраны приборной панели и медиасистемы. Более дорогая комплектация добавляет полностью цифровую приборку, кожаную отделку салона, электропривод багажника и ряд дополнительных опций. В регионах цена таких версий варьируется от 2 до 2,5 млн рублей, тогда как в московских автосалонах с учетом всех сборов стоимость может достигать 3,28 млн рублей.

Для сравнения: LADA Niva Travel в средней комплектации стоит от 1,717 млн рублей, а новые Tenet T4 и Jeland J6 стартуют с отметок 2,1–2,2 млн. На фоне конкурентов Trax выгодно сочетает узнаваемый бренд, корейскую сборку и традиционный гидромеханический «автомат», который многие водители считают более надежным, чем вариаторы и роботизированные коробки.

Выход Chevrolet Trax может заметно обострить конкуренцию в сегменте классических кроссоверов. Для российских покупателей по-прежнему ключевыми остаются надежность, стоимость обслуживания и наличие проверенного автомата. Кроме того, Trax способен заинтересовать тех, кто ищет альтернативу китайским моделям с вариатором или «роботом». Спрос на новые иномарки с проверенными агрегатами остается стабильно высоким, особенно в крупных городах.

Примечательно, что параллельно с этим, на фоне новостей о массовых отзывах коммерческих моделей GM (Chevrolet Express и GMC Savana) из-за дефектов рулевого управления, о которых недавно сообщалось в материале о проблемах рулевого узла в коммерческих фургонах GM , Chevrolet Trax может стать хитом продаж.

Упомянутые модели: Chevrolet Trax
Упомянутые марки: Chevrolet
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