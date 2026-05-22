GM расширяет производство Trax в Корее - LS и 1RS в приоритете, цены и тренды рынка

Chevrolet Trax увеличивает выпуск: спрос на доступные комплектации LS и 1RS растет

General Motors наращивает выпуск Chevrolet Trax на заводе в Чанвоне, чтобы удовлетворить растущий спрос на бюджетные комплектации. В условиях нестабильной экономики и роста цен на автомобили, доступные модели становятся особенно актуальными для покупателей.

Рынок автомобилей переживает непростые времена: цены на новые машины продолжают расти, а покупатели всё чаще обращают внимание на доступные модели. На этом фоне General Motors объявила о расширении производства Chevrolet Trax на заводе в Чанвоне (Южная Корея) уже с будущего месяца. Главный акцент сделан на комплектациях LS и 1RS, которые оказались самыми популярными среди покупателей.

В 2025 году по всему миру было реализовано 206 339 экземпляров Trax, что на 3% больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется не только привлекательной ценой, но и общей экономической ситуацией: нестабильность на мировых рынках, военные конфликты и перебои с поставками нефти вынуждают автопроизводителей делать ставку на бюджетные решения. Покупатели ищут машины, которые не ударят по кошельку, и GM, как и Ford, быстро уловили этот тренд.

Средняя цена нового автомобиля в США, по данным Cox Automotive, достигла 49 461 доллара, а на пикапы и среднеразмерные кроссоверы — ещё выше. Для сравнения: средний чек на компактный SUV составляет 37 514 долларов, а на субкомпактные кроссоверы, к которым относится Trax, — около 30 790 долларов. При этом базовая версия Chevrolet Trax стартует с отметки 21 700 долларов, что делает её одной из самых доступных на рынке США.

Trax построен на платформе GM VSS-F и оснащается 1,2-литровым турбомотором мощностью 137 л.с. и крутящим моментом 162 Н·м. В паре с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом этот силовой агрегат обеспечивает приемлемую динамику и экономичность. Топовая комплектация Activ стоит от 27 195 долларов, но технически не отличается от базовых версий — разница лишь в оснащении и отделке салона.

Особый интерес вызывает комплектация 1RS, которая предлагается за 24 995 долларов. Вместе с LS она лидирует по продажам, и именно эти версии будут в приоритете на корейском заводе. Покупатели ценят их за оптимальное соотношение цены и набора опций, а также за простоту обслуживания.

В ближайшие годы Chevrolet Trax ждёт обновление: к 2028 модельному году планируется рестайлинг, который затронет дизайн, но не повлияет на техническую часть. Это решение выглядит логичным на фоне стабильного спроса на текущую версию и позволяет GM не рисковать с радикальными изменениями.

Для российского рынка ситуация с Trax может быть интересна по нескольким причинам. Во-первых, спрос на доступные кроссоверы в России традиционно высок, а опыт GM может стать ориентиром для локальных производителей. Во-вторых, рост производства в Корее способен повлиять на поставки и цены на вторичном рынке. И наконец, в условиях глобальных экономических вызовов ставка на простые и недорогие автомобили выглядит как разумная стратегия для удержания позиций на рынке.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других автогигантов. Например, Volkswagen недавно отметил выпуск миллионного Atlas в США, что стало важной вехой для бренда и поводом для технологических перемен на заводе.