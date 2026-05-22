GM расширяет производство Trax в Корее - LS и 1RS в приоритете, цены и тренды рынка

22 мая 2026, 10:08
Chevrolet Trax увеличивает выпуск: спрос на доступные комплектации LS и 1RS растет
Chevrolet Trax увеличивает выпуск: спрос на доступные комплектации LS и 1RS растет
General Motors наращивает выпуск Chevrolet Trax на заводе в Чанвоне, чтобы удовлетворить растущий спрос на бюджетные комплектации. В условиях нестабильной экономики и роста цен на автомобили, доступные модели становятся особенно актуальными для покупателей.
Рынок автомобилей переживает непростые времена: цены на новые машины продолжают расти, а покупатели всё чаще обращают внимание на доступные модели. На этом фоне General Motors объявила о расширении производства Chevrolet Trax на заводе в Чанвоне (Южная Корея) уже с будущего месяца. Главный акцент сделан на комплектациях LS и 1RS, которые оказались самыми популярными среди покупателей.
В 2025 году по всему миру было реализовано 206 339 экземпляров Trax, что на 3% больше, чем годом ранее. Такой рост объясняется не только привлекательной ценой, но и общей экономической ситуацией: нестабильность на мировых рынках, военные конфликты и перебои с поставками нефти вынуждают автопроизводителей делать ставку на бюджетные решения. Покупатели ищут машины, которые не ударят по кошельку, и GM, как и Ford, быстро уловили этот тренд.
Средняя цена нового автомобиля в США, по данным Cox Automotive, достигла 49 461 доллара, а на пикапы и среднеразмерные кроссоверы — ещё выше. Для сравнения: средний чек на компактный SUV составляет 37 514 долларов, а на субкомпактные кроссоверы, к которым относится Trax, — около 30 790 долларов. При этом базовая версия Chevrolet Trax стартует с отметки 21 700 долларов, что делает её одной из самых доступных на рынке США.
Trax построен на платформе GM VSS-F и оснащается 1,2-литровым турбомотором мощностью 137 л.с. и крутящим моментом 162 Н·м. В паре с шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом этот силовой агрегат обеспечивает приемлемую динамику и экономичность. Топовая комплектация Activ стоит от 27 195 долларов, но технически не отличается от базовых версий — разница лишь в оснащении и отделке салона.
Особый интерес вызывает комплектация 1RS, которая предлагается за 24 995 долларов. Вместе с LS она лидирует по продажам, и именно эти версии будут в приоритете на корейском заводе. Покупатели ценят их за оптимальное соотношение цены и набора опций, а также за простоту обслуживания.
В ближайшие годы Chevrolet Trax ждёт обновление: к 2028 модельному году планируется рестайлинг, который затронет дизайн, но не повлияет на техническую часть. Это решение выглядит логичным на фоне стабильного спроса на текущую версию и позволяет GM не рисковать с радикальными изменениями.
Для российского рынка ситуация с Trax может быть интересна по нескольким причинам. Во-первых, спрос на доступные кроссоверы в России традиционно высок, а опыт GM может стать ориентиром для локальных производителей. Во-вторых, рост производства в Корее способен повлиять на поставки и цены на вторичном рынке. И наконец, в условиях глобальных экономических вызовов ставка на простые и недорогие автомобили выглядит как разумная стратегия для удержания позиций на рынке.
Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других автогигантов. Например, Volkswagen недавно отметил выпуск миллионного Atlas в США, что стало важной вехой для бренда и поводом для технологических перемен на заводе. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о ключевых изменениях на американском рынке SUV.
Похожие материалы Шевроле, Форд, Фольксваген
-
13.03.2026, 17:59
Chevrolet Trax второго поколения вернулся на российский рынок по цене от 1,7 млн рублей
На российском рынке появился новый Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматической коробкой передач и современным оснащением. Модель доступна под заказ по цене от 1,7 млн рублей, что делает ее одним из самых доступных предложений в сегменте. Важно знать, чем Trax отличается от конкурентов и какие опции доступны в разных регионах страны.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
20.10.2025, 06:38
Почему Chevrolet Trax стал ключевым автомобилем для General Motors в 2025 году
Chevrolet Trax не бросается в глаза, но его роль огромна. Этот кроссовер изменил подход к массовым моделям. Почему именно он стал незаменимым для General Motors? Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Форд, Фольксваген
-
13.03.2026, 17:59
Chevrolet Trax второго поколения вернулся на российский рынок по цене от 1,7 млн рублей
На российском рынке появился новый Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматической коробкой передач и современным оснащением. Модель доступна под заказ по цене от 1,7 млн рублей, что делает ее одним из самых доступных предложений в сегменте. Важно знать, чем Trax отличается от конкурентов и какие опции доступны в разных регионах страны.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
20.10.2025, 06:38
Почему Chevrolet Trax стал ключевым автомобилем для General Motors в 2025 году
Chevrolet Trax не бросается в глаза, но его роль огромна. Этот кроссовер изменил подход к массовым моделям. Почему именно он стал незаменимым для General Motors? Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:50
УАЗ Навигатор: первый серийный автодом на базе Патриота для российских дорог
УАЗ Навигатор - первый отечественный автодом на базе Патриота, рассчитанный на четверых, с тремя комплектациями и акцентом на автономность. Новинка может изменить подход к путешествиям по России, предлагая сочетание проходимости и комфорта именно тогда, когда спрос на такие решения растет.Читать далее
-
23.05.2026, 20:40
Пять новых автомобилей для дачи: высокий клиренс, большой багажник и доступная цена
В 2026 году на российском рынке появились автомобили, которые сочетают высокий клиренс, вместительный багажник и разумную стоимость. Разбираемся, какие модели лучше всего подходят для поездок на дачу и городских дорог, и почему их выбирают практичные водители.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее