Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 14:47

Chevrolet Trax второго поколения: старт продаж в России и особенности комплектаций

Chevrolet Trax второго поколения: старт продаж в России и особенности комплектаций

Chevrolet Trax: Новый недорогой кроссовер с просторным салоном и АКП снова продается в РФ

Chevrolet Trax второго поколения: старт продаж в России и особенности комплектаций

На российском рынке вновь доступен Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматом и современным оснащением. Модель предлагается по цене от 1,7 млн рублей, что выделяет ее на фоне конкурентов и может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов.

На российском рынке вновь доступен Chevrolet Trax второго поколения - компактный кроссовер с автоматом и современным оснащением. Модель предлагается по цене от 1,7 млн рублей, что выделяет ее на фоне конкурентов и может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов.

Возвращение Chevrolet Trax второго поколения на российский рынок стало событием для тех, кто ищет современный и относительно доступный кроссовер. В условиях ограниченного выбора и роста цен появление этих моделей с автоматической коробкой передач и соответствующим оснащением выглядит как редкая возможность приобрести автомобиль без переплаты.

Chevrolet Trax теперь можно заказать у российских дилеров по цене от 1,7 млн рублей. Автомобили поставляются по схеме параллельного импорта, что позволяет удерживать стоимость ниже, чем у большинства конкурентов. Производство моделей организовано в Южной Корее, а основные рынки сбыта — США и Китай. В России Trax доступен только под заказ, но покупатели могут выбрать комплектацию и опции в зависимости от региона и поставщика.

Владивостокские дилеры предлагают базовую версию за 1,7 млн рублей, в которой уже есть цифровая приборная панель, сенсорный экран мультимедиа, климат-контроль, кожаные руль и сиденья, светодиодная оптика и легкосплавные диски. В других городах, например в Томске, за ту же сумму можно найти Trax с тканевой обивкой и стальными дисками, но с сохранением кондиционера и соответствующей технической части. Более продвинутые комплектации с электроприводом багажника, динамической разметкой и электрорегулировкой кресел оцениваются примерно в 2,03 миллиона рублей.

Максимальные версии, которые можно заказать, стоят от 2,56 до 2,8 миллионов рублей. За 2,8 миллиона рублей предлагается исполнение 1RS с красными акцентами в салоне, шильдиками RS, перфорированной кожей на руле и чёрными литыми дисками. В этой комплектации также присутствует увеличенный 11-дюймовый экран мультимедиа, расширенный пакет систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, система автопарковки, обогрев руля, люк и дистанционный запуск двигателя.

Все Trax, представленные в России, оснащаются 1,2-литровым трёхцилиндровым турбомотором мощностью 137 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Такой набор характеристик делает модель интересной для городской эксплуатации и дальних поездок, особенно на фоне подорожавших китайских кроссоверов. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max сейчас стоит от 2,61 миллиона рублей, Geely Cityray — почти от 2,85 миллиона рублей.

Судя по текущей ситуации, возвращение Chevrolet Trax в Россию может стать преимуществом для покупателей, которые ориентируются на сочетание цены, оснащения и надёжности. Модель выглядит как альтернатива подорожавшим китайским кроссоверам и может заинтересовать тех, кто ценит современные опции и комфорт в сегменте до 2,8 млн рублей.

Появление Chevrolet Trax может изменить баланс в сегменте доступных кроссоверов, отличаясь современной комплектацией и комфортом по более доступной цене. Для сравнения эксперты отмечают, что похожий результат вызвал рестайлинг Lada Vesta, когда модель получила новые опции и осталась в доступном ценовом сегменте — подробнее об этом можно узнать в материале о плюсах и минусах обновленной Lada Vesta

Упомянутые марки: Chevrolet
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