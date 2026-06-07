Одна марка на всю страну: как и почему Узбекистан оказался в заложниках у марки Chevrolet

Chevrolet в Узбекистане: как одна марка вытеснила конкурентов с рынка

В Узбекистане почти все автомобили на дорогах - Chevrolet. За этим феноменом скрывается не только успех General Motors, но и жесткая монополия, сформированная через коррупционные схемы и высокие пошлины. Почему ситуация сложилась именно так - в нашем материале.

В Узбекистане почти все автомобили на дорогах - Chevrolet. За этим феноменом скрывается не только успех General Motors, но и жесткая монополия, сформированная через коррупционные схемы и высокие пошлины. Почему ситуация сложилась именно так - в нашем материале.

Автомобильный рынок Узбекистана сегодня вызывает удивление даже у опытных экспертов: на улицах страны практически невозможно встретить что-то, кроме Chevrolet. За этим внешним успехом скрывалась жесткая монополия, которая сформировала нечестную конкуренцию из-за целенаправленной политики и коррупционных решений.

Местные заводы выпускают более 330 тысяч автомобилей в год, что вывело Узбекистан на второе место среди бывших республик СССР по объему производства. Однако 98% этих машин — Chevrolet. Для General Motors этот рынок стал ключевым после США, но путь к такому успеху далёк от прозрачности.

Истоки ситуации уходят в 90-е годы, когда в стране появилось совместное предприятие «УзДЭУавто» с корейской Daewoo. Тогда власти ввели высокие пошлины на импорт, чтобы поддержать местную сборку. После банкротства Daewoo в 2002 году активы перешли к General Motors, а уже в 2007 году появилось СП «GM Узбекистан». С этого момента корпорация получила контроль над рынком, используя коррупционные механизмы и полный административный ресурс.

В результате на рынке осталась только одна марка – Chevrolet. Несмотря на внешнюю доступность, автомобили, выпускаемые под этим брендом, по сути являются модернизированными Daewoo и бюджетными моделями для развивающихся стран. Качество этих машин часто вызывает нарекания у местных жителей, а цены далеко не самые низкие. При этом любая попытка конкуренции блокируется двойными пошлинами и административными барьерами.

Многие узбеки отмечают, что раньше на рынке было хоть какое-то разнообразие, а теперь приходится выбирать только из моделей Chevrolet, которые не всегда соответствуют ожиданиям по качеству и цене. Даже на эти автомобили приходится тратить значительные суммы, а альтернативы пока нет.

Для российского рынка опыт Узбекистана может служить предупреждением: монополизация и искусственное ограничение конкуренции ведут к снижению ассортимента и росту цен для потребителей. Важно помнить, что даже в автомобильной сфере отсутствие выбора и прозрачных правил игры может обернуться серьезными проблемами для обычных водителей. В последние годы в Узбекистане не наблюдается значительного снижения цен на автомобили, а уровень удовлетворенности покупателей остается низким. Это создает впечатление, что монополия выгодна только производителю, но не конечному потребителю.

Ситуация в Узбекистане напоминает случай, когда крупные корпорации захватывают целые отрасли, не принимая во внимание интересы потребителей. Для сравнения, в других странах, например в Швейцарии, государство регулирует рынок иначе — о том, как там наказывают за нарушения, можно узнать в материале о рекордном штрафе для миллионера: подробности о швейцарских законах и их последствиях .