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28 октября 2021, 18:23

Chevrolet Viva: грустная история про дорогой седан

Люди из числа тех, кому «под 40» и выше, должны еще помнить незамысловатый автомобиль Chevrolet Viva. Кто его не застал, просьба не путать с более понятным и привычным нашему слуху именем Chevrolet Niva. Это разные машины.
Фото: autowp.ru
Chevrolet Viva грустная история про дорогой седан
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Фото: autowp.ru

Chevrolet Viva - это, напомним, «джиэмовский» проект; по сути, «опелевский» седан Astra, который, согласно задумкам «генералов», должен был стать серьезным конкурентом «корейцам» и собираемым во Всеволожске Ford Focus. Мысль, возможно, была на тот момент (начало 2000-х) и благая, только вот жизнь показала, что у наших соотечественников автомобиль достойным спросом, как говорится, ни разу не пользовался.

Архи-слабые показатели продаж

В 2004 году в официальную статистику попали лишь 100 из 456 седанов Chevrolet Viva, собранных на СП «GM-АвтоВАЗ». Не ахти как лучше модель продавалась и в следующем 2005 году: вместо запланированного объема в 7,5 тыс. ед. реализовано всего 2090 машин, то есть в три с лишним раза меньше. Возникает вполне резонный вопрос: в чем причины бесславного провала?

Уже тогда аналитики рынка были схожи в суждениях: Chevrolet Viva «не пошел», прежде всего, по двум причинам: из-за своей высокой стоимости, а также слегка устаревшей конструкции. Тольяттинский компакт-седан представлял собой немного модернизированный вариант Opel Astra образца 1998-2004 г.г., снятого с производства.

Изначально руководство СП «GM-АвтоВАЗ» планировало продавать автомобиль в базовой комплектации (гидроусилитель, ABS и противобуксовочная система) за 11,9 тыс. долларов. Более дорогая версия GLS (2 подушки безопасности, кондиционер, электропакет, подогрев сидений, противотуманные фары) должна была стоить 15,2 тыс. долларов. При этом обе модификации имели под капотом двигатель объемом 1,8 литра мощностью 125 л.с.

Chevrolet Viva
От 1.8 л

Перспективы у автомобиля по такой цене худо-бедно были. И об этом, как некоторые из нас помнят, очень много говорилось и писалось в 2004-м, когда на автосалоне в Гавани (Санкт-Петербург) состоялась официальная презентация Chevrolet Viva.

Неожиданное подорожание

Тем не менее, в марте 2005-го, то есть вскоре после старта продаж наш герой неожиданно для всех подорожал. Потенциальным покупателям было заявлено, что автомобили будут отныне стоить от 13,2 тыс. долларов за базовую версию и до 17,4 тыс. долларов - за модификацию GLS. Причем, дилеры получали только самые дорогие автомобили.

Вряд ли стоит пояснять, что 17,4 тыс. долларов для такого автомобиля, как Opel Astra, пардон, Chevrolet Viva, это слишком много, тем более что список прямых конкурентов у модели был весьма обширен. К примеру, за вышеназванную сумму реально можно было приобрести новое поколение Opel Astra (комплектация будет чуть попроще, но ведь это была уже новая модель с более привлекательным дизайном).

Chevrolet Viva 1.8 MT
1.8 л, 125 / 92 при 5600 л.с
механика 5
0-100 - 9.5 с, 200 км/ч
4252 x 1709 x 1425 мм
передний
АИ-95
Все характеристики

А уж «корейцы» за 17,4 тыс. долларов имели просто роскошное оснащение. Нельзя было сбрасывать со счетов японские и французские модели (Nissan Almera, Mitsubishi Lancer, Renault Megane, Citroen C4 и пр.). Ну и, конечно же, Ford Focus II: этот бестселлер в самой полной комплектации Ghia (4 подушки безопасности, электропакет, кондиционер и пр.) с двигателем объемом 2 литра (145 л.с.) стоил 16 480 долларов. Комментарии, как говорится, излишни.

Официальные дилеры GM неоднократно жаловались не только на заоблачную цену «Вивы», но также на отсутствие серьезной рекламы. Да и в СМИ про новый тольяттинский седан писали несравненно меньше, чем про тот же всеволожский Ford Focus. Кроме того, не было четкого позиционирования модели. На взгляд специалистов, СП «GM-АвтоВАЗ» должно было использовать то преимущество, что под капотом Chevrolet Viva расположен двигатель объемом 1,8 литра мощностью 125 л.с. Этого, как мы знаем, не произошло.

Два года – и на свалку истории

Уже в 2005-м остро встал вопрос, как долго еще будут выпускать Chevrolet Viva. Представители СП, помнится, выступили с заявлением, что не собираются останавливать производство автомобиля. Управляющий директор General Motors по России и странам СНГ Уоррен П. Браун четко заявил, что автомобиль будет выпускаться еще как минимум 2 года, даже если ежегодно будет продаваться не более 4 тыс. единиц. Поскольку большая часть производственных мощностей оставалась незагруженной, концерн не исключал возможности загрузить ее производством другой модели.

В следующем 2006 году заводчанам худо-бедно удалось набрать 865 заявок на право стать владельцами «Вивы». Но это же курам на смех. Официально сборка Chevrolet Viva в Тольятти была прекращена в 2008-м, когда спрос упал до неприличных показателей - в тот год по стране разошлась партия всего из 285 машин. Это, как вы понимаете, не то количество, чтобы оставить о себе добрую память. 

«Вива» на вторично рынке

При желании сегодня можно купить «Виву» на вторичном рынке. Предложений, быть может, не слишком много, и все же. Портал 110km.ru промониторил «доску объявлений» и заметил, что к продаже предлагаются преимущественно машины 2005 года выпуска, которые накатали по этой грешной земле от 180 000 до 420 000 км.

У таких машин, как правило, в истории владения числятся несколько хозяев. При этом чуть ли не каждый первый автомобиль продается с комментарием «Хорошее состояние». Насколько «хорошее», в этом еще предстоит разобраться более дотошно. Ценник разный, как раз таки зависящий от этого самого состояния и наличия тех или иных комфорт-опций: от 100 000 до 400 000 рублей. 

Упомянутые модели: Chevrolet Viva
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