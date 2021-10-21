21 октября 2021, 08:30
Chevrolet выпустила свой самый огромный и мощный V8: больше 10 литров и 1000 сил
Компания Chevrolet представила чудовищный 10,4-литровый «атмосферник» с индексом ZZ632, который адресован тюнинг-ателье и фирмам, занимающимся подготовкой автомобилей для дрэговых гонок.
Дарья Климова Фото: Сhevrolet
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Фото: Сhevrolet
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Двигатель имеет распределенный впрыск топлива, кованый стальной коленвал, алюминиевые поршни и степень сжатия 12:1. Разработчикам удалось сделать впускные и выпускные каналы равной длины для всех цилиндров, что обеспечивает равномерную работу двигателя и одинаковую отдачу со всех восьми цилиндров. На 98-бензине мотор выдает 1 004 лошадиные силы при 6 600 об/мин и 1 188 Нм тяги при 5 600 об/мин. В продажу агрегат поступит в начале 2022 года. Цены пока не объявлены, но исходный 9,4-литровый V8 стоит 16 тысяч долларов.
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