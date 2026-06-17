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Автор: Мария Степанова

17 июня 2026, 20:35

Chevrolet занял 83% рынка новых авто в Узбекистане: рекордные продажи и причины успеха

Chevrolet занял 83% рынка новых авто в Узбекистане: рекордные продажи и причины успеха

Почему Chevrolet вытеснил конкурентов и какие модели стали самыми популярными в 2026 году

Chevrolet занял 83% рынка новых авто в Узбекистане: рекордные продажи и причины успеха

В 2026 году рынок новых автомобилей в Узбекистане удивил абсолютным доминированием Chevrolet. Местное производство, адаптация к условиям страны и развитая сервисная сеть позволили бренду занять более 83% рынка, оставив конкурентов далеко позади.

В 2026 году рынок новых автомобилей в Узбекистане удивил абсолютным доминированием Chevrolet. Местное производство, адаптация к условиям страны и развитая сервисная сеть позволили бренду занять более 83% рынка, оставив конкурентов далеко позади.

2025 год стал для рынка новых автомобилей в Узбекистане настоящим феноменом. За год жители страны приобрели более 427 тысяч новых машин, и это абсолютный рекорд, который не только удивил экспертов, но и кардинально изменил баланс сил среди автопроизводителей. Главным героем этого успеха стал Chevrolet, занявший более 83% рынка и практически не оставивший шансов конкурентам.

Группа UzAuto Motors реализовала 209 163 автомобиля, а её дочернее предприятие «Хорезм Авто» добавило ещё 146 216 машин. Для сравнения, ближайший преследователь — АДМ «Джизак» — смог продать только 46 117 авто, тогда как остальные производители остались в тени. Подобный разрыв между лидером и остальными игроками встречается крайне редко даже на постсоветском пространстве.

Среди иностранных брендов Chevrolet также оказался вне конкуренции: 355 379 проданных автомобилей против 25 782 у KIA и 23 888 у BYD. Даже такие крупные игроки, как Chery и Haval, не смогли приблизиться к результатам Chevrolet. Модели Cobalt, Damas и Tracker стали настоящими бестселлерами: Cobalt разошёлся тиражом 128 541 экземпляр, Damas — 108 846, Tracker — 45 429. Эти машины стали неотъемлемой частью городского пейзажа, их можно встретить практически на каждом перекрёстке.

В десятку самых популярных моделей вошли также Chevrolet Labo с 37 370 проданными авто, Chevrolet Onix с 33 016, а также KIA Sonet с 19 632 экземплярами. Из китайских брендов в топ-10 попали три модели BYD: Song Plus DM-i Champion, Yuan UP и Chazor Champion, а замыкает десятку Haval M6. Остальные бренды, включая Hyundai и Isuzu D-Max, не смогли занять даже одного процента рынка.

Эксперты отмечают, что успех Chevrolet объясняется не только ценовой политикой. Ключевую роль сыграли локализация производства, развитая сеть сервисных центров и доступность запчастей. UzAuto Motors быстро реагирует на запросы рынка, удерживает цены на приемлемом уровне и предлагает автомобили, максимально адаптированные к условиям эксплуатации в Узбекистане, что позволило бренду завоевать доверие и лояльность покупателей.

Для российского рынка опыт Узбекистана может быть особенно интересен. Локализация производства, гибкая ценовая политика и ориентация на реальные потребности покупателей позволяют не только удерживать лидерство, но и формировать новые стандарты для всей отрасли. Важно отметить, что подобные примеры могут стать ориентиром для автопроизводителей, стремящихся укрепить свои позиции в условиях высокой конкуренции и быстро меняющихся рыночных реалий.

Интересно, что даже на фоне роста популярности китайских марок, таких как BYD и Chery, они пока не могут составить реальную конкуренцию Chevrolet. Ситуация может измениться в ближайшие годы, но пока рынок остаётся практически монобрендовым. Подобное доминирование одной марки — редкость для региона, и оно вызывает интерес не только у специалистов, но и у простых автолюбителей. Кстати, уникальные рыночные явления и их влияние на транспортную отрасль уже рассматривались в других материалах, например, в обзоре о том, как первые ограничения скорости изменили подход к безопасности на дорогах - подробности о влиянии новых правил на развитие транспорта.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas, Chevrolet Onix, Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
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