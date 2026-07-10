Почему Узбекистан стал вторым рынком General Motors в мире, где почти 98% всех автомобилей на дорогах — Chevrolet

Chevrolet занял 98% рынка: как Узбекистан стал автогигантом Центральной Азии

Автомобильная индустрия Узбекистана переживает стремительный рост, а Chevrolet практически монополизировал рынок страны. В чем причины такого успеха и как это влияет на экономику региона - разбираемся на примере крупнейшего автопроизводителя Центральной Азии.

Автомобильная индустрия Узбекистана переживает стремительный рост, а Chevrolet практически монополизировал рынок страны. В чем причины такого успеха и как это влияет на экономику региона - разбираемся на примере крупнейшего автопроизводителя Центральной Азии.

Автомобильный рынок Узбекистана за последние годы превратился в одну из самых обсуждаемых тем в отрасли. В 2022 году местные заводы выпустили 333 тысячи автомобилей, что вывело страну на второе место среди бывших республик СССР по объёму производства. Но главное – почти все эти машины носят на капоте крест Chevrolet, что стало уникальным явлением для региона.

После распада СССР Узбекистан сделал ставку на индустриализацию, и автопром оказался в числе приоритетов. Уже в 1992 году стартовал проект «УзДЭУавто» с корейской Daewoo Motors. Четыре года ушло на запуск производства, и в 1996 году с конвейера сошёл первый Daewoo, собранный в стране. Государство ввело высокие пошлины на импорт, что фактически защищало производителя от внешней конкуренции. В результате Daewoo быстро стала лидером на дорогах Узбекистана.

Однако финансовый кризис 1998 года серьёзно ударил по Daewoo, и в 2002 году корейская компания была вынуждена продать свои активы General Motors. Так начался новый этап: американский концерн получил контроль над узбекским автопроизводством, а бренд Chevrolet стал прочно ассоциироваться с местным рынком.

В 2007 году появилось совместное предприятие GM Узбекистан, где 75% акций принадлежит «Узавтосаноат», а 25% – General Motors. Соглашение предусматривало инвестиции в модернизацию, внедрение новых технологий и расширение модельного ряда. Chevrolet быстро адаптировался к местным условиям, предложив доступные и надёжные автомобили, что принесло ему популярность среди населения.

Несмотря на то, что в 2008 году Узбекистан занимал лишь 138-е место в рейтинге Doing Business, GM пошёл на сотрудничество, видя в стране не только перспективный рынок, но и важного геополитического партнёра. Для Вашингтона Узбекистан был альтернативой влиянию Москвы, а для Ташкента – способом привлечения западных инвестиций и технологий. Даже после ухудшения отношений в середине 2000-х годов, в 2008 году сотрудничество возобновилось, и GM закрепил свои позиции.

Сегодня Chevrolet занимает 98% рынка легковых автомобилей в Узбекистане. Модели Spark и Nexia стали символами доступности и надёжности, а сама марка – частью повседневной жизни миллионов семей. Правительство страны продолжает поддерживать автопром, планируя оптимизацию модельного ряда и наращивание экспорта.

Для российского рынка опыт Узбекистана может представлять интерес с точки зрения защиты внутреннего производства и формирования уникальной рыночной структуры. Важно отметить, что Chevrolet добивается успеха не только благодаря монопольному положению, но и грамотной адаптации продукции под местные условия, а также долгосрочным инвестициям в производство и обучение персонала.

Стоит также учесть, что в автомобильной промышленности Узбекистана сочетание административных решений, экономических интересов и управления партнёрскими отношениями с мировыми брендами может существенно изменить ситуацию в отрасли. Chevrolet не просто стал лидером рынка, а превратился в часть национальной идентичности. Для сравнения: в России подобная монополизация невозможна из-за более открытого рынка и разнообразия брендов, однако опыт Узбекистана показывает, что государственная политика способна влиять на структуру отрасли и потребительские предпочтения.