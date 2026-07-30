Кровать-трансформер, Starlink и 300 Вт солнечных панелей: полный разбор внедорожного дома Timber от ChexVanz

ChexVanz Timber: компактный дом на колесах с премиальным оснащением

ChexVanz представил уникальный кемпер Timber на базе короткого Mercedes-Benz Sprinter. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется продуманной эргономикой, современными технологиями и возможностью автономного путешествия даже вне цивилизации.

ChexVanz представил уникальный кемпер Timber на базе короткого Mercedes-Benz Sprinter. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется продуманной эргономикой, современными технологиями и возможностью автономного путешествия даже вне цивилизации.

ChexVanz из Северной Вирджинии неожиданно всколыхнул рынок автодомов, представив Timber - кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter с короткой колесной базой 144 дюйма. Несмотря на компактные размеры, этот дом на колесах обеспечивает высокий уровень комфорта и оснащения, который редко встречается даже в более крупных моделях.

Внешний вид Timber сразу выдает свой дерзкий характер: массивные колеса Owl Vans со внедорожной резиной BFGoodrich KO3, усиленная подвеска Van Compass Stage 4.3 с регулируемыми амортизаторами и модернизированными рессорами. Сзади установлены аксессуары Owl Vans — чехол для запаски, крепление для велосипеда и вместительный грузовой бокс, одна из дверей даже превращается в уличный столик.

Фото: ChexVanz / Соцсети

Передняя часть оборудована бампером из ПВХ с лебедкой Warn, в комплекте с картером и дополнительными светодиодными фарами Baja Designs. На крыше - лестница FVC, багажник с 300-ваттными солнечными панелями, антенной StarLink, световой балкой и маркизой Fiamma F45S. Здесь же размещены кондиционер Nomadic Cooling 24V и вентилятор Maxxair. На капоте - специальные панели для подзарядки стартового аккумулятора.

Боковые фальш-панели (флеры) позволяют развернуть кровать поперек кузова, экономя пространство. При открытии сдвижной двери автоматически выдвигается широкая подножка, интерьер встречает открытой планировкой без перегородки между кабиной и жилой зоной. Для приватности предусмотрена плотная шторка, водительское и пассажирское кресла откидываются в салон.

Фото: ChexVanz / Соцсети

В отделке использованы ламинированные шкафы цвета морской волны, потолок из белого дуба и стена из бежевого текстиля. Столешницы изготовлены из белого искусственного камня Corian. Сразу за входом – зона отдыха с лавкой и столом Лагун, под лавкой – холодильник Iceco на выдвижной платформе.

Кухонный блок расположен справа: глубокая мойка из нержавеющей стали с откидным краном и крышкой, портативная индукционная плита, откидной столик с удобным пассажирским креслом. Над кухней - вытяжной вентилятор Maxxair. Для хранения предусмотрены два ящика и два шкафа, в одном из которых находится туалетный столик Laveo на выдвижной платформе.

Дополнительное место для вещей организовано за спинкой в зоне отдыха: небольшой столик и три ящика, а наверху - три навесных шкафа, где расположены микроволновая печь и «командный центр» управления питанием. Здесь установлен сенсорный индикатор Cerbo GX для контроля электрики, термостата отопителя Espar и переключатели водонагревателя, насоса и подогрева баков.

В задней части салона - спальня с откидной кроватью по типу «Мерфи», что позволяет освободить центральную часть при перевозке крупногабаритных вещей. В спальне есть светильники для чтения, розетка, съемные мягкие шкафы и потолочный кондиционер. L-образные направляющие на стенах с креплениями для кровати и дополнительного оборудования.

Для удобства хранения тяжелых предметов предусмотрен выдвижной лоток на мощных направляющих. В одном из боксов спрятана электрика: аккумуляторная батарея на 1120 Ач, инвертор на 3000 Вт, зарядка от солнечных панелей, сеть и генератор. Водоснабжение включает в себя бак на 35 галлонов, запасной на 11 галлонов, водонагреватель Isotemp и уличный душ Aquor.

Судя по комплектации Timber, ChexVanz делает ставку на резерв автономности и комфорта: мощная электрика, продуманная система хранения, качественная тепло- и шумоизоляция. В России подобные решения могут быть особенно актуальными для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами ради компактности. Важно отметить, что Mercedes-Benz Sprinter остается одной из самых популярных платформ для кастомных автодомов благодаря надежности и широким возможностям доработки.