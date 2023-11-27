«Чей-то бампер недорого»: шторм затопил дороги в Крыму

Ранее мы писали Tesla Model X упала в море и сгорела под водой (видео) Очередной удивительный случай самовозгорания автомобиля Tesla произошел во Флориде. Женщина за рулем кроссовера ... Читать далее

Жители Крыма и Сочи делятся друг с другом в соцсетях эпичными фото и видео разгула стихии. Ветер рвет провода, валит деревья и срывает крыши с домов. Гигантские волны захлестывают берег. В Крыму власти вынуждены были закрыть движение по автодороге Воинка – Черноморское северу от Евпатории из-за подтопления нескольких участков. Обрыв линий электропередач привел к ограничению движения на трассах Саки – Евпатория, Алушта – Судак. Также было приостановлено троллейбусное движение между Ялтой и Симферополем.

В районе поселка Витязево под Анапой шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Накануне судно ожидало погрузки в морском порту Тамань. Получив штормовое предупреждение, перешло на якорную стоянку, но сильные волны сорвали 167-метровый сухогруз с якорей и поволокли в сторону берега. Огромное судно застряло буквально в сотне метров от одной из главных пешеходных улиц города – набережной Паралия.

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