«Чей-то бампер недорого»: шторм затопил дороги в Крыму
В районе поселка Витязево под Анапой шторм выбил на мель сухогруз Blue Shark. Накануне судно ожидало погрузки в морском порту Тамань. Получив штормовое предупреждение, перешло на якорную стоянку, но сильные волны сорвали 167-метровый сухогруз с якорей и поволокли в сторону берега. Огромное судно застряло буквально в сотне метров от одной из главных пешеходных улиц города – набережной Паралия.
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27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
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27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
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26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
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24.11.2023, 18:19
Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
В последнее время в Сети циркулируют тревожные слухи о проблемах с ремонтом и сервисным обслуживанием китайских автомобилей: то нет технической документации, то одна запчасть не подходит к другой, то проблемы с турбомоторами не за горами.Читать далее
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24.11.2023, 17:56
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24.11.2023, 12:53
JAC привез в Россию свой самый дешевый кроссовер – это будущий «Москвич»: сколько он стоит?
Российский офис JAC представил накануне новый бюджетный кроссовер – JAC JS3. Он пришел на смену старому JAC S3, продажи которого прекратились летом. Несмотря на отсутствие полного привода, новинку можно рассматривать как замену Hyundai Creta. Кроссовер интересен еще тем, что на его базе выпустят недорогой «Москвич».Читать далее
-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
24.11.2023, 18:19
Как обстоит дело с ремонтом и обслуживанием в России китайских автомобилей?
В последнее время в Сети циркулируют тревожные слухи о проблемах с ремонтом и сервисным обслуживанием китайских автомобилей: то нет технической документации, то одна запчасть не подходит к другой, то проблемы с турбомоторами не за горами.Читать далее
-
24.11.2023, 17:56
Эксперты рассказали, как ухаживать за автомобилем в зимнее время
Зимняя эксплуатация автомобиля имеет свои особенности. Это непростое время как с точки зрения дорожной обстановки, так и относительно работы всех систем автомобиля. Эксперты рассказали, на что обратить внимание, чтобы зимой ездить без проблем.Читать далее
-
24.11.2023, 12:53
JAC привез в Россию свой самый дешевый кроссовер – это будущий «Москвич»: сколько он стоит?
Российский офис JAC представил накануне новый бюджетный кроссовер – JAC JS3. Он пришел на смену старому JAC S3, продажи которого прекратились летом. Несмотря на отсутствие полного привода, новинку можно рассматривать как замену Hyundai Creta. Кроссовер интересен еще тем, что на его базе выпустят недорогой «Москвич».Читать далее
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