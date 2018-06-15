15 июня 2018, 20:35

Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?

Роскачество исследовало самые популярные мобильные приложения сервисов каршеринга – 10 для операционной системы Android и 10 для iOS и проверила, насколько они адаптированы для использования туристами в период ЧМ 2018.
^
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?

Эксперты оценили приложения по 36 параметрам, среди них - функциональность, удобство пользования, производительность, надежность, безопасность. Тремя лучшими приложениями каршеринга признаны BelkaCar (5,18 баллов по шкале от 0,5 до 5,5), «Карусель» (4,99) и «Делимобиль» (4,91) - для iOS и BelkaCar (5,01), а также «Карусель» (4,89) и Anytime (4,72) - для Android. Самый маленький итоговый балл получило приложение CAR5 для обеих платформ (iOS – 4,12, Android – 3,96).

Ранее мы писали
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной ...
Читать далее
Всего было оценено 16 параметров функциональности, в том числе возможность привязать несколько банковских карт, наличие информации о тарифах в приложении, карты заправок, информации о зоне завершении аренды, истории поездок и фильтра по модели автомобиля.

Самым функциональным оказалось приложение «Карусель», следом за ним BelkaCar и Anytime. Меньше всего функций реализовано в приложении CAR5. Функциональность у всех исследованных приложений для iOS идентична функциональности приложений для Android, все функции реализованы одинаковым образом и представлены в равном объеме. Самая информативная карточка автомобиля оказалась у Anytime, меньше всего информации представлено в приложении RENTMEE.

Удобство пользования оценивалось по таким параметрам, как простота и качество навигации, наличие приветственной инструкции, раздел «Помощь и информация», обратная связь и адаптация для иностранных туристов в преддверии мундиаля. Удобнее всего пользоваться приложением BelkaCar, получившем по группе критериев 5,24 балла из максимальных 5,5. Далее следуют CAR5 (5,15) и Яндекс.Драйв (5,00). Меньше всех набрал Anytime (3,83) в виду отсутствия раздела «Помощь».

Ранее мы писали
Вот уже год в Москве работает система краткосрочного проката автомобилей – каршеринг. Известно, что всяческие ...
Читать далее
Качеством навигации могут похвастаться BelkaCar и Яндекс.Драйв. И уже после них Matreshcar, CAR5, TimCar и RENTMEE. Данные приложения позволяют быстро получить доступ с домашнего экрана к странице с выбором автомобиля и используют стандартные навигационные компоненты. Интерактивные подсказки имеется только в приложении Яндекс.Драйв. У BelkaCar, YouDrive, Anytime и CAR5 реализован приветственный экран, который знакомит пользователя с реализованной функциональностью.

Раздел помощь с информацией об использовании сервиса имеется у всех приложений, кроме Anytime. Что касается обратной связи, то возможность оперативно связаться посредством звонка реализована во всех протестированных приложениях.

Безопасность: приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ, оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи данных, возможность удаления учетной записи и установки пароля. Самыми безопасными оказались приложения «Делимобиль» для iOS и Яндекс.Драйв для Android.

Надежность и производительность: определялась стабильность и корректность работы приложений, корректность отображения элементов интерфейса, скачиваемый и занимаемый объем памяти, скорость запуска, плавность и скорость работы, устойчивость к внешним прерываниям (приложение должно загружаться с того же места, на котором была приостановлена его работа). Лидеры - Anytime и Matreshcar для обеих платформ, «Делимобиль» для iOS и RENTMEE для Android. Меньше остальных по надежности и производительности получило приложение Яндекс.Драйв. При этом приложений, стабильность работы которых существенно затрудняет использование, выявлено не было.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы
14.06.2018, 17:26
Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
14.06.2018, 10:05
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Новости и статьи по теме
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
15.06.2018, 20:35
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
15.06.2018, 08:30
«Фордовская» велокуртка включит «поворотник» и активирует стоп-сигналы
14.06.2018, 17:26
Первые Toyota C-HR вот-вот поступят в шоу-румы
14.06.2018, 10:05
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
Не понимаю, почему все так носятся с Патриотом. Все попытки довести автомобиль до мировых стандартов пока не увенчались успехом. А тем временем, все забыли об одной из первых его версий, УАЗ 3160. Да, он давно не выпускается, но в стране осталось еще немало таких машин. Вот он действительно был проходимым ...
Владимир
Евросервис | отзывы
Достойный и качественный сервис. Недавно пригнал тачку на покраску. Ценник у них оказался пониже других. Объём работы большой, поэтому промонтирил все ближайшие. Цвет подобрали прям в точку. Даже на солнце не видно разницу, а главное недорого. Очень доволен работой! Сервису пять!
Альберт
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
Автор проблему вообще не знает.Несетпросто чушь...
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Cherokee и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
Эксперты оценили приложения по 36 параметрам, среди них - функциональность, удобство пользования, производительность, надежность, безопасность. Тремя лучшими приложениями каршеринга признаны BelkaCar (5,18 баллов по шкале от 0,5 до 5,5), «Карусель» (4,99) и «Делимобиль» (4,91) - для iOS и BelkaCar (5,01), а также «Карусель» (4,89) и Anytime (4,72) - для Android. Самый маленький итоговый балл получило приложение CAR5 для обеих платформ (iOS – 4,12, Android – 3,96). {{material_117782}} Всего было оценено 16 параметров функциональности, в том числе возможность привязать несколько банковских карт, наличие информации о тарифах в приложении, карты заправок, информации о зоне завершении аренды, истории поездок и фильтра по модели автомобиля.Самым функциональным оказалось приложение «Карусель», следом за ним BelkaCar и Anytime. Меньше всего функций реализовано в приложении CAR5. Функциональность у всех исследованных приложений для iOS идентична функциональности приложений для Android, все функции реализованы одинаковым образом и представлены в равном объеме. Самая информативная карточка автомобиля оказалась у Anytime, меньше всего информации представлено в приложении RENTMEE.Удобство пользования оценивалось по таким параметрам, как простота и качество навигации, наличие приветственной инструкции, раздел «Помощь и информация», обратная связь и адаптация для иностранных туристов в преддверии мундиаля. Удобнее всего пользоваться приложением BelkaCar, получившем по группе критериев 5,24 балла из максимальных 5,5. Далее следуют CAR5 (5,15) и Яндекс.Драйв (5,00). Меньше всех набрал Anytime (3,83) в виду отсутствия раздела «Помощь».{{material_115797}} Качеством навигации могут похвастаться BelkaCar и Яндекс.Драйв. И уже после них Matreshcar, CAR5, TimCar и RENTMEE. Данные приложения позволяют быстро получить доступ с домашнего экрана к странице с выбором автомобиля и используют стандартные навигационные компоненты. Интерактивные подсказки имеется только в приложении Яндекс.Драйв. У BelkaCar, YouDrive, Anytime и CAR5 реализован приветственный экран, который знакомит пользователя с реализованной функциональностью.Раздел помощь с информацией об использовании сервиса имеется у всех приложений, кроме Anytime. Что касается обратной связи, то возможность оперативно связаться посредством звонка реализована во всех протестированных приложениях.Безопасность: приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ, оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи данных, возможность удаления учетной записи и установки пароля. Самыми безопасными оказались приложения «Делимобиль» для iOS и Яндекс.Драйв для Android.Надежность и производительность: определялась стабильность и корректность работы приложений, корректность отображения элементов интерфейса, скачиваемый и занимаемый объем памяти, скорость запуска, плавность и скорость работы, устойчивость к внешним прерываниям (приложение должно загружаться с того же места, на котором была приостановлена его работа). Лидеры - Anytime и Matreshcar для обеих платформ, «Делимобиль» для iOS и RENTMEE для Android. Меньше остальных по надежности и производительности получило приложение Яндекс.Драйв. При этом приложений, стабильность работы которых существенно затрудняет использование, выявлено не было.
2018-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Рязань Череповец Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG