Чьи мобильные приложения сервисов каршеринга лучшие?
Эксперты оценили приложения по 36 параметрам, среди них - функциональность, удобство пользования, производительность, надежность, безопасность. Тремя лучшими приложениями каршеринга признаны BelkaCar (5,18 баллов по шкале от 0,5 до 5,5), «Карусель» (4,99) и «Делимобиль» (4,91) - для iOS и BelkaCar (5,01), а также «Карусель» (4,89) и Anytime (4,72) - для Android. Самый маленький итоговый балл получило приложение CAR5 для обеих платформ (iOS – 4,12, Android – 3,96).
Самым функциональным оказалось приложение «Карусель», следом за ним BelkaCar и Anytime. Меньше всего функций реализовано в приложении CAR5. Функциональность у всех исследованных приложений для iOS идентична функциональности приложений для Android, все функции реализованы одинаковым образом и представлены в равном объеме. Самая информативная карточка автомобиля оказалась у Anytime, меньше всего информации представлено в приложении RENTMEE.
Удобство пользования оценивалось по таким параметрам, как простота и качество навигации, наличие приветственной инструкции, раздел «Помощь и информация», обратная связь и адаптация для иностранных туристов в преддверии мундиаля. Удобнее всего пользоваться приложением BelkaCar, получившем по группе критериев 5,24 балла из максимальных 5,5. Далее следуют CAR5 (5,15) и Яндекс.Драйв (5,00). Меньше всех набрал Anytime (3,83) в виду отсутствия раздела «Помощь».
Раздел помощь с информацией об использовании сервиса имеется у всех приложений, кроме Anytime. Что касается обратной связи, то возможность оперативно связаться посредством звонка реализована во всех протестированных приложениях.
Безопасность: приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ, оценивалась избыточность запрашиваемых разрешений, безопасность передачи данных, возможность удаления учетной записи и установки пароля. Самыми безопасными оказались приложения «Делимобиль» для iOS и Яндекс.Драйв для Android.
Надежность и производительность: определялась стабильность и корректность работы приложений, корректность отображения элементов интерфейса, скачиваемый и занимаемый объем памяти, скорость запуска, плавность и скорость работы, устойчивость к внешним прерываниям (приложение должно загружаться с того же места, на котором была приостановлена его работа). Лидеры - Anytime и Matreshcar для обеих платформ, «Делимобиль» для iOS и RENTMEE для Android. Меньше остальных по надежности и производительности получило приложение Яндекс.Драйв. При этом приложений, стабильность работы которых существенно затрудняет использование, выявлено не было.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное