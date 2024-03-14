Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Фото: Jim Farley / Х
Фото: Jim Farley / Х
Фото: Jim Farley / Х
Фото: Jim Farley / Х
Фото: Jim Farley / Х
В 2004 году Ford инвестировал 400 млн долларов в модернизацию производства. Для оптимизации логистики в окрестностях автозавода появились предприятия 9 поставщиков комплектующих. В настоящее время компания Ford производит Ford Explorer, полицейский внедорожник Police Interceptor и Lincoln Aviator, а также электрокары: кроссовер Ford Mustang Mach-E и пикап Ford F-150 Lightning.
Завод в Чикаго – старейший непрерывно действующий завод Ford в Соединенных Штатах. Генеральный директор Ford Джим Фарли поблагодарил сотрудников за то, что они стали частью истории компании. Кроме того, он опубликовал фото пятерых из семи сотрудников, проработавших на сборочном конвейере 50 лет и более. Илон Маск увидел пост в соцсети X / Twitter и поспешил поздравить Ford с юбилеем.
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14.03.2024, 08:46
АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
Подушки безопасности окончательно вернулись на Lada Granta. В феврале на машины семейства начали устанавливать водительскую подушку, а в марте – фронтальную подушку для переднего пассажира.Читать далее
-
14.03.2024, 08:05
Илон Маск решил выпускать тягач Tesla Semi в Германии
Илон Маск провел в Германии всего четыре часа. Утром в среду, 13 марта, глава Tesla прилетел в Берлин, чтобы пообщаться с руководством Giga Berlin после диверсии. Инцидент не повлиял на планы расширить производство Tesla в Германии.Читать далее
-
14.03.2024, 07:37
Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen
Компания Porsche объявила, что результаты продаж в 2023 году были настолько хороши, что размер ежегодного бонуса рядовым сотрудникам и рабочим будет вдвое больше, чем получили их коллеги из Volkswagen.Читать далее
-
13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
-
13.03.2024, 16:20
УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о внедорожнике УАЗ, который провалился под лед на озере Сяберо в 100 метрах от берега. В машине было двое мужчин.Читать далее
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