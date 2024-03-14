Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»

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Автозавод Ford открылся в Чикаго 3 марта 1924 года. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал Ford Model T. В 1928 году предприятие переориентировалось на сборку Ford Model A. Во время Второй мировой войны завод прошел конверсию и начал выпускать армейские бронеавтомобили M8 Greyhound и M20. Следующие 40 лет завод Ford в Чикаго выпускал пикапы. В 1985 году здесь наладили сборку седанов Taurus и Mercury Sable.

В 2004 году Ford инвестировал 400 млн долларов в модернизацию производства. Для оптимизации логистики в окрестностях автозавода появились предприятия 9 поставщиков комплектующих. В настоящее время компания Ford производит Ford Explorer, полицейский внедорожник Police Interceptor и Lincoln Aviator, а также электрокары: кроссовер Ford Mustang Mach-E и пикап Ford F-150 Lightning.

Фото: Jim Farley / Х

Завод в Чикаго – старейший непрерывно действующий завод Ford в Соединенных Штатах. Генеральный директор Ford Джим Фарли поблагодарил сотрудников за то, что они стали частью истории компании. Кроме того, он опубликовал фото пятерых из семи сотрудников, проработавших на сборочном конвейере 50 лет и более. Илон Маск увидел пост в соцсети X / Twitter и поспешил поздравить Ford с юбилеем.

Фото: Jim Farley / Х

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