Как старый движок VAG получил престижную награду в Китае

Проедет 275 км без капли бензина? Какой новейший китайский седан вызвал фурор на секретных тестах

В списке China Heart соседствуют классические ДВС и гибридные комплексы. Часть наград досталась системам с запасом хода на электротяге до 275 км. Разбираемся, какие решения отметили и какие характеристики указаны.

В списке China Heart соседствуют классические ДВС и гибридные комплексы. Часть наград досталась системам с запасом хода на электротяге до 275 км. Разбираемся, какие решения отметили и какие характеристики указаны.

У Hongqi H9 PHEV силовая установка развивает 462 л.с., а аккумулятор емкостью 40,4 кВт·ч дает возможность проехать на электричестве до 275 км по китайскому циклу CLTC. Эту гибридную систему представили на очном этапе премии China Heart 2026. Он стартовал 26 октября на испытательном полигоне Jialian Automotive Proving Ground в городе Гаою, провинция Цзянсу. Показатель CLTC отражает запас хода в рамках китайского цикла испытаний.

В основе установки лежат 800-вольтовая архитектура, двухлитровый турбомотор, продольно расположенный электропривод и двухступенчатая гибридная трансмиссия с передним приводом. Двигатель и трансмиссия также расположены продольно. Китайские отраслевые публикации связывают такую компоновку с более благоприятным распределением нагрузки между осями и массы автомобиля.

На очный этап China Heart организаторы отобрали 14 силовых установок. Среди компаний-разработчиков были SAIC Volkswagen, Volvo, GAC Trumpchi, Denza, FAW Hongqi, SAIC-GM, FAW Audi, Horse Powertrain, FAW Toyota, Great Wall Motor, Chery, SAIC, GAC Honda и Jiangling Ford. В списке значились девять подключаемых гибридов, две обычные гибридные системы и три двигателя внутреннего сгорания. По данным «Российской Газеты», жюри рассмотрело 14 моделей. Среди отмеченных разработок названы решения Geely и Chery, а также FAW, BYD, GAC, Volvo и Volkswagen.

Также похвалили двухлитровый BHE20-EFZ от Horse Powertrain, совместного предприятия Geely и Renault. Его устанавливают на Geely Battleship 700. В описании мотора выделены усиление процесса сгорания, точное управление рециркуляцией отработавших газов (EGR) и алгоритмы AI-контроля. Отдельный интерес вызывают сравнения самих моделей: в подборке китайских седанов разбирались различия силовых агрегатов и коробок.

У минивэна Denza D9 от BYD отметили интегрированную систему выпуска, связанную с платформой Heyuan. Ее ключевые элементы размещены в передней части моторного отсека. Решение уже применяют на серийных автомобилях. Подобный подход используют при создании унифицированных платформ для гибридов и электромобилей. Сам D9 оснащен 1,5-литровым ДВС мощностью 156 л.с. и двумя электромоторами.

У Chery Stockman, известного в КНР как Chery Rely Hi800, другой технический акцент. Это первый в своем классе автомобиль с полностью электронно-управляемым модулем EGR. Китайский источник описывает его как водоохлаждаемый перепускной модуль. Скорость и точность его работы, по данным источника, могут быть повышены максимум на 50% по сравнению с механическими системами. Турбодизель объемом 2,5 литра работает вместе с электродвигателем. Суммарная мощность достигает 476 л.с., крутящий момент составляет 800 Нм.

GWM Poer Alpha получил награду за трехлитровый дизель, соответствующий стандарту China VI-b. Его мощность составляет 231 л.с. Конструкция призвана уменьшать шум и вибрации.

Для Buick GL8 Encasa разработали гибридную установку SAIC-GM. Основную работу над ней выполнила китайская команда. Установку планируют использовать на моделях для глобального рынка. Предусмотрены две версии: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с. и парой электродвигателей либо с двухлитровым ДВС и двумя электромоторами. Мощность второй системы составляет 530 л.с.

Гибридная система GAC E8 PHEV также заинтересовала жюри. Ее собираются применять на глобальных моделях брендов, сотрудничающих с GAC. Конкретные автомобили пока не названы. Ожидается, что среди них будет Toyota.

Volvo XC70 отметили за модульную архитектуру SMA, которая развивает совместно разработанную Volvo и Geely платформу CMA. Для модели указаны двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 156 л.с. Его можно сочетать с одним или двумя электромоторами. Предлагаются батареи на 21,2 и 39,6 кВт·ч. Запас хода на электротяге составляет от 116 до 212 км.

Volkswagen Passat e-Pro получил награду за двигатель EA211. Его представили 15 лет назад, а теперь адаптировали для гибридных систем. В этой версии 1,5-литровый мотор развивает 129 л.с., электромотор - 197 л.с. Аккумулятор емкостью 22 кВт·ч дает до 157 км пробега на электричестве.