Чиновник разобрал автомобиль, который суд постановил конфисковать
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области
Однако ни приставов, ни прокуроров такой поворот событий не смутил, за свою богатую практику они видели всякое. Прокуратура Омской области направила в суд новое исковое заявление об изменении способа исполнения судебного решения. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования и постановил взыскать не сам автомобиль, а денежные средства в размере более 1,8 млн рублей, то есть оценочную стоимость Dodge Ram 2016 года выпуска.
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Новый тяжелый пикап Ram 1500: фото и подробности
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-
18.12.2022, 18:18
Ram отзывает 1,4 млн пикапов: проблема с задней дверью может привести к выпадению груза на дорогу
Около 1,4 млн пикапов американской марки Ram отзываются после того, как автопроизводитель обнаружил неисправность, из-за которой груз может оказаться на дороге.Читать далее
-
24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
-
15.03.2022, 16:44
Новый внедорожник Ram за 275 000 долларов сможет разогнаться только до 90 км/ч (и вот почему)
На продажу в Финляндии выставили 1000-сильный пикап Hennessey Mammoth, построенный на базе Ram 1500 TRX. Продавец просит за мощный внедорожник 275 тысяч долларов, при этом разогнаться автомобиль может только до 90 км/ч. И дело тут вовсе не в машине, а в налогах.Читать далее
-
06.12.2021, 16:41
Зацени новый автомобиль, который заставит плакать детей на Ближнем Востоке
Люксовый Aznom Palladium – это странная смесь седана, пикапа и внедорожника. Дизайн новинки разрабатывали итальянцы, но построили его на базе американского пикапа Ram 1500.Читать далее
-
18.10.2021, 16:59
Автомобили с самыми удобными сидениями: эксперты назвали лучших в каждом сегменте
Эксперты агентства JD Power регулярно составляют рейтинги самых надежных и качественных автомобилей. На этот раз они решили оценить комфорт и выбрали машины с самыми удобными сидениями.Читать далее
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