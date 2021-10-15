Чиновникам грозит запрет на покупку дорогих автомобилей
Фото: e-news.su
Уточняется: это те машины, деньги на которые выделяются из бюджета. Проект постановления опубликован для общественного обсуждения. А раз так – есть реальная вероятность того, что общество выскажется абсолютно однозначно.
Другой момент, что озвученная стоимость в свете нынешнего резкого скачка цен выглядит как-то не серьезно. Если уж за откровенно бюджетные машины типа Renault Duster или Hyundai Creta дилеры на «чистом глазу» просят более 2 млн рублей, да и за некоторые оснащенные Lada Vesta готовы снять 1,5-1,7 млн рублей, то чего уж говорить о традиционно уважаемых нашими чиновниками Toyota Camry или BMW…
Заметим, это не первый опыт в стране заставить «слуг народа» не шиковать богатыми машинами. Помнится, еще в 2013-м Минэкономразвития и Минпромторг пытались рассмотреть предложение о запрете чиновникам и руководителям госкорпораций пользоваться автомобилями, стоимость которых больше 1,5 млн рублей. Декларировалось, дескать, «никакой объективной необходимости в закупке подобных роскошных автомобилей для госслужащих не существует».
Само предложение о таком запрете было инициировано Алексеем Навальным. Оно было выложено на портале «Российская общественная инициатива». Инициатива собрала тогда более 100 тыс. голосов. И чем все это закончилось?..
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