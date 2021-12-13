Чиновники приобрели дорогие «Тойоты» законно: так решила прокуратура
При этом пару дней назад прокуратура Затеречного района Владикавказа вынесла предостережение руководству автобазы и главе правительства республики за то, что они решили закупить для нужд высокопоставленных чиновников 2 внедорожника Toyota Land Cruiser и 6 хорошо укомплектованных седанов Toyota Camry.
В официальном сообщении республиканской прокуратуры читаем: «В ходе проверки получена документация, подтверждающая правомерность обоснования начальной (максимальной) цены контрактов и страны происхождения. В связи с этим предостережение прокурором Затеречного района Владикавказа отозвано как необоснованное».
Каждый экземпляр Camry обошелся чиновникам в сумму почти 2,5 млн рублей, а каждый люксовый внедорожник Land Cruiser 300 и того дороже - 8,1 млн рублей, информируют «Акценты».
На указанные цели в общей сложности планировалось потратить 31,5 млн рублей.
- 4 920 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 3 395 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 7 690 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 1 530 000 РToyota Land Cruiser 2003 в Москве
- 2 550 000 РToyota Land Cruiser 2009 в Москве
- 5 680 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 1 530 000 РToyota Land Cruiser 2002 в Москве
- 2 549 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 910 000 РToyota Camry 2018 в Москве
- 3 800 000 РToyota Camry 2021 в Москве
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