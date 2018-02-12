12 февраля 2018, 14:40
Чиновники призвали не бояться ямочного ремонта
Московские власти заверили горожан, что зимой ямочный ремонт ведется по специальной проверенной технологии. Повреждения заделывают литым асфальтом, который устойчив к низким температурам, но летом плавится на жаре.
Ранее мы писали
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не поддержало идею запрета ямочного ремонта. В ведомстве лишь ...Читать далее
Литой асфальт неустойчив к высоким температурам, поэтому на весь год ямочного ремонта не хватит. Зато такая технология позволяет поддерживать качество дорожного полотна в удовлетворительном состоянии до начала планового ремонта.
В 2018 году в Москве собираются отремонтировать примерно 2 000 дорог или 17 млн кв.метров асфальтового покрытия. Все работы плановые. К предстоящему летом Чемпионату мира по футболу подготовка полностью завершена. Отремонтированы территория спорткомплекса «Лужники» и стадионов «Спартак» и «ЦСКА». Создан протяженный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки: от Москва-Сити через «Лужники» до Таганской площади.
Ранее Расавтодор раскритиковал предложение о запрете ямочного ремонта, с которым выступила сенатор Елена Мизулина. В ведомстве подчеркнули, что ямочной ремонт практикуется во многих странах мира, в том числе в Германии и США.
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Брал у отца Санта Фе, чтобы перевести вещи с квартиры где затеял ремонт. Видимо, поздно ночью был уже сонный и не заметил парковочный столбик.При выезде поддел боком. Стыдно, обидно.Отец , конечно, был не в восторге от случившегося и, видимо, в целях «воспитания» отправил меня самостоятельно в Восток-Авто ...
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