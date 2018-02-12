12 февраля 2018, 14:40

Чиновники призвали не бояться ямочного ремонта

Московские власти заверили горожан, что зимой ямочный ремонт ведется по специальной проверенной технологии. Повреждения заделывают литым асфальтом, который устойчив к низким температурам, но летом плавится на жаре.
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Ранее мы писали
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) не поддержало идею запрета ямочного ремонта. В ведомстве лишь ...
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Наверняка, многие наблюдали душераздирающую картину, когда дорожники кладут асфальт прямо в снег и грязь. Теперь мы знаем, что это не безалаберность, а уникальная технология. Зам.мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью «Известиям» об особенностях дорожного ремонта в зимний период. Ямы на дороге заделывают литым асфальтом, который в московском регионе выпускают четыре завода. Рабочие вырубают на месте ямы прямоугольники и заливают в них готовую литую смесь. Материал застывает и позволяет «дотянуть» до масштабного ремонта, который по традиции проводится летом.

Литой асфальт неустойчив к высоким температурам, поэтому на весь год ямочного ремонта не хватит. Зато такая технология позволяет поддерживать качество дорожного полотна в удовлетворительном состоянии до начала планового ремонта. 

В 2018 году в Москве собираются отремонтировать примерно 2 000 дорог или 17 млн кв.метров асфальтового покрытия. Все работы плановые. К предстоящему летом Чемпионату мира по футболу подготовка полностью завершена. Отремонтированы территория спорткомплекса «Лужники» и стадионов «Спартак» и «ЦСКА». Создан протяженный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки: от Москва-Сити через «Лужники» до Таганской площади. 

Ранее Расавтодор раскритиковал предложение о запрете ямочного ремонта, с которым выступила сенатор Елена Мизулина. В ведомстве подчеркнули, что ямочной ремонт практикуется во многих странах мира, в том числе в Германии и США.

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Чиновники призвали не бояться ямочного ремонта
{{material_114792}}Наверняка, многие наблюдали душераздирающую картину, когда дорожники кладут асфальт прямо в снег и грязь. Теперь мы знаем, что это не безалаберность, а уникальная технология. Зам.мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью «Известиям» об особенностях дорожного ремонта в зимний период. Ямы на дороге заделывают литым асфальтом, который в московском регионе выпускают четыре завода. Рабочие вырубают на месте ямы прямоугольники и заливают в них готовую литую смесь. Материал застывает и позволяет «дотянуть» до масштабного ремонта, который по традиции проводится летом.Литой асфальт неустойчив к высоким температурам, поэтому на весь год ямочного ремонта не хватит. Зато такая технология позволяет поддерживать качество дорожного полотна в удовлетворительном состоянии до начала планового ремонта. В 2018 году в Москве собираются отремонтировать примерно 2 000 дорог или 17 млн кв.метров асфальтового покрытия. Все работы плановые. К предстоящему летом Чемпионату мира по футболу подготовка полностью завершена. Отремонтированы территория спорткомплекса «Лужники» и стадионов «Спартак» и «ЦСКА». Создан протяженный пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки: от Москва-Сити через «Лужники» до Таганской площади. Ранее Расавтодор раскритиковал предложение о запрете ямочного ремонта, с которым выступила сенатор Елена Мизулина. В ведомстве подчеркнули, что ямочной ремонт практикуется во многих странах мира, в том числе в Германии и США.
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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