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27 марта 2020, 09:18

Чиновники решили поменять на BMW оптику за 400 000 рублей

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Фото: BMW
Как информирует NewsVo, речь идет о представительском лимузине BMW 730Li, числящемся на балансе представительства Вологодской области в российской столице.

Журналисты издания зашли на сайт госзакупок и увидели информацию от 17 марта текущего года. Их привлекла строчка «Аукцион на оказание услуг по ремонту автомобиля». Больше всего поразила начальная (максимальная) цена контракта - 393 125 рублей.

BMW 7
От 3 л, 265 л.с
Новый от 4 840 000 до 10 720 000 Р
Получается, что снять и установить «бээмвэшные» фары головного света, а попутно перестановить блоки фар, запрограммировать их и отрегулировать стоит ровно как новый автомобиль Lada Granta с колесами, стеклами, фарами и кондиционером в придачу.

Фары на ту же Lada Largus, как отмечают коллеги по перу, обойдутся в десятки раз дешевле – чуть более 3000 рублей. Да, BMW 730Li не идет ни в какое сравнение с вазовским седаном, но ценник на оптику совсем не 400 тысяч, как то фигурирует на сайте госзакупок, а порядка 180-200 тыс. рублей, журналисты портала специально мониторили цены по каталожному номеру.

Возмущению нет предела, а потому, как пишет издание, «вопрос о необходимости содержания на балансе бюджета Вологодской области автомобилей, для которых требуется такой дорогостоящий ремонт, а также о том, что случилось с предыдущими фарами, направлен в правительство 35-го региона.


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Чиновники решили поменять на BMW оптику за 400 000 рублей
Журналисты издания зашли на сайт госзакупок и увидели информацию от 17 марта текущего года. Их привлекла строчка «Аукцион на оказание услуг по ремонту автомобиля». Больше всего поразила начальная (максимальная) цена контракта - 393 125 рублей. {{model_v2_no_show_132}} Получается, что снять и установить «бээмвэшные» фары головного света, а попутно перестановить блоки фар, запрограммировать их и отрегулировать стоит ровно как новый автомобиль Lada Granta с колесами, стеклами, фарами и кондиционером в придачу. Фары на ту же Lada Largus, как отмечают коллеги по перу, обойдутся в десятки раз дешевле – чуть более 3000 рублей. Да, BMW 730Li не идет ни в какое сравнение с вазовским седаном, но ценник на оптику совсем не 400 тысяч, как то фигурирует на сайте госзакупок, а порядка 180-200 тыс. рублей, журналисты портала специально мониторили цены по каталожному номеру. Возмущению нет предела, а потому, как пишет издание, «вопрос о необходимости содержания на балансе бюджета Вологодской области автомобилей, для которых требуется такой дорогостоящий ремонт, а также о том, что случилось с предыдущими фарами, направлен в правительство 35-го региона.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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