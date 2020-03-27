Чиновники решили поменять на BMW оптику за 400 000 рублей
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Журналисты издания зашли на сайт госзакупок и увидели информацию от 17 марта текущего года. Их привлекла строчка «Аукцион на оказание услуг по ремонту автомобиля». Больше всего поразила начальная (максимальная) цена контракта - 393 125 рублей.
Фары на ту же Lada Largus, как отмечают коллеги по перу, обойдутся в десятки раз дешевле – чуть более 3000 рублей. Да, BMW 730Li не идет ни в какое сравнение с вазовским седаном, но ценник на оптику совсем не 400 тысяч, как то фигурирует на сайте госзакупок, а порядка 180-200 тыс. рублей, журналисты портала специально мониторили цены по каталожному номеру.
Возмущению нет предела, а потому, как пишет издание, «вопрос о необходимости содержания на балансе бюджета Вологодской области автомобилей, для которых требуется такой дорогостоящий ремонт, а также о том, что случилось с предыдущими фарами, направлен в правительство 35-го региона.
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